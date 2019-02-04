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Салават Юлаев Барыс

Восточное дерби: «Салават» и «Барыс» обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс»

Уфимский «Салават Юлаев» у себя дома в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимает астанинский «Барыс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
04 февраля 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1
Барыс
Барыс
1:1, 0:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Александр Соин  (Москва, Россия)
Хартикайнен2'
1:0Сергеев
командный штраф2'
Ткачёв2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Шевченко2'
1:1Михайлис
Шевченко2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'28
Акользин укрыл шайбу корпусом, выкатился по правому флангу и бросил с острого угла! А добивание Орехова было заблокировано.
'27
Петерссон! С левого края ворвался в зону и бросил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой.
'25
У «Барыса» во втором периоде не выходили на лёд Боченски и Фрэттин, которые неудачно столкнулись на 19-й минуте матча. Сложно гостям.
'24
Старченко по центру ворвался в зону и бросил низом — Метсола забрал шайбу.
'23
Отбились гости, в полных составах продолжается игра.
'22
Опасно! Кемппайнен подставил клюшку под наброс Умарка, Карлссон щитком отразил шайбу.
'21
Удаление у «Барыса». Старченко прихватил клюшкой Панина.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись шайбами Сергеева и Михайлиса. Гости выглядели активнее, они трижды играли в большинстве и перебросали соперника 16:6, но Метсола действовал практически без ошибок.
'20
Неприятный эпизод! Фрэттин столкнулся с Боченски, со стороны выглядело очень жёстко. Надеемся, что обошлось без последствий.
'19
Массированная атака «Барыса»! Маклюков набросил от синей линии, Метсола сложился и прижал шайбу ко льду.
'18
По броскам в створ преимущество у «Барыса» — 13:6.
'17
Отбились уфимцы, вернулся на лёд Ткачёв.
'16
Ещё момент! Сведберг мощно приложился с ползоны, Метсола шлемом отразил шайбу.
'15
Момент! Даллман сделал перевод в центр зоны, Сведберг выкатился и бросил в угол — Метсола блином среагировал!
'15
Удаление у «Салавата». Ткачёв в чужой зоне сделал подножку Дицу.
'14
Отбились уфимцы, в полных составах продолжается игра.
'13
Сведберг зарядил от синей линии, Метсола отбил шайбу перед собой, но уфимцы оказались первыми на подборе.
'12
Нарушение численного состава у «Салавата». Умарк пошёл отбывать штраф.
'10
Диц приложился от синей линии, шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'9
ГОЛ! И тут же гости отыгрались! Михайлис получил передачу в средней зоне, рванул по центру и со средней дистанции бросил в угол, Метсола не удержал шайбу!
'8
ГОЛ! Скоростная атака прошла у «Салавата», Кугрышев приложился из круга вбрасывания, шайба от борта выскочила на пятак, а Сергеев с острого угла протолкнул её в сетку!
'6
Вернулся на лёд Шевченко. В полных составах продолжается игра.
'5
Момент! Кугрышев опасно бросил с левого края, Хартикайнен пытался добить с пятака, но Карлссон накрыл шайбу.
'4
Удаление у «Барыса». Шевченко вылез на ворота и окатил вратаря снежной крошкой.
'4
Момент! Бойд получил передачу на ход, с левого края выкатился на ворота и бросил низом — Метсола щитком среагировал!
'3
Уверенно уфимцы провели меньшинство. Вернулся на лёд Хартикайнен.
'2
Контратака «Салавата»! Кадейкин на скорости промчался по центру, но далековато отпустил шайбу и Карлссон успел её выбить в сторону.
'2
Михайлис прокатился по левому флангу и бросил из-под защитника! Метсола ловушкой зацепил шайбу.
'1
Удаление у «Салавата». Хартикайнен за подножку получил малый штраф.
'1
Поехали, матч начался! Уфимцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Хенрик Карлссон.
'0
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'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.