Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'28
Акользин укрыл шайбу корпусом, выкатился по правому флангу и бросил с острого угла! А добивание Орехова было заблокировано.
'27
Петерссон! С левого края ворвался в зону и бросил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой.
'25
У «Барыса» во втором периоде не выходили на лёд Боченски и Фрэттин, которые неудачно столкнулись на 19-й минуте матча. Сложно гостям.
'24
Старченко по центру ворвался в зону и бросил низом — Метсола забрал шайбу.
'23
Отбились гости, в полных составах продолжается игра.
'22
Опасно! Кемппайнен подставил клюшку под наброс Умарка, Карлссон щитком отразил шайбу.
'21
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись шайбами Сергеева и Михайлиса. Гости выглядели активнее, они трижды играли в большинстве и перебросали соперника 16:6, но Метсола действовал практически без ошибок.
'20
Неприятный эпизод! Фрэттин столкнулся с Боченски, со стороны выглядело очень жёстко. Надеемся, что обошлось без последствий.
'19
Массированная атака «Барыса»! Маклюков набросил от синей линии, Метсола сложился и прижал шайбу ко льду.
'18
По броскам в створ преимущество у «Барыса» — 13:6.
'17
Отбились уфимцы, вернулся на лёд Ткачёв.
'16
Ещё момент! Сведберг мощно приложился с ползоны, Метсола шлемом отразил шайбу.
'15
Момент! Даллман сделал перевод в центр зоны, Сведберг выкатился и бросил в угол — Метсола блином среагировал!
'15
'14
Отбились уфимцы, в полных составах продолжается игра.
'13
Сведберг зарядил от синей линии, Метсола отбил шайбу перед собой, но уфимцы оказались первыми на подборе.
'12
'10
Диц приложился от синей линии, шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'9
'8
'6
Вернулся на лёд Шевченко. В полных составах продолжается игра.
'5
Момент! Кугрышев опасно бросил с левого края, Хартикайнен пытался добить с пятака, но Карлссон накрыл шайбу.
'4
'4
Момент! Бойд получил передачу на ход, с левого края выкатился на ворота и бросил низом — Метсола щитком среагировал!
'3
Уверенно уфимцы провели меньшинство. Вернулся на лёд Хартикайнен.
'2
Контратака «Салавата»! Кадейкин на скорости промчался по центру, но далековато отпустил шайбу и Карлссон успел её выбить в сторону.
'2
Михайлис прокатился по левому флангу и бросил из-под защитника! Метсола ловушкой зацепил шайбу.
'1
'1
Поехали, матч начался! Уфимцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Хенрик Карлссон.
'0
Видеотрансляции других встреч игрового дня в КХЛ доступны по этой ссылке.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.