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Трансляция
С конца
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'34
Во втором периоде преимущество по броскам в створ у «Ак Барса» — 5:4.
'33
Ландер убежал по левому флангу и сделал передачу в центр, Секач в касание бросил низом — Беспалов щитком отразил!
'32
Много борьбы стало, казанцы не дают разбежаться красно-белым.
'31
Педан здорово поставил корпус и не пустил к шайбе рвавшегося в атаку Цыплакова.
'30
Спартаковцы много владеют шайбой в чужой зоне, но нет моментов у ворот Подъяпольского.
'28
Глухов на фланге раскачал Осипова, сместился к центру и бросил с неудобной руки! Шайба прошла чуть выше цели.
'27
Вернулся на лёд Постма. В полном составе «Ак Барс».
'27
Здорово комбинируют спартаковцы в большинстве, удалось ещё несколько бросков нанести по воротам «Ак Барса».
'26
Карсумс! С ползоны зарядил по воротам, шайба прилетела в грудь Подъяпольскому.
'25
'24
Казанцы в контратаке выкатились три в три, у Ландера не прошла передача в центр на Секача.
'23
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Ак Барса» после 20 минут. Стартовый период прошёл в равной борьбе, а казанцы вышли вперёд благодаря голу Постмы.
'20
Яруллин мощно припечатал к борту Максвелла! Небольшое повреждение у спартаковца, но всё было в рамках правил.
'19
Отбились казанцы, в полных составах продолжается игра.
'19
Никонцев на пятаке подставил клюшку под прострел Хохлачёва! Шайба прошла выше цели.
'18
Никонцев с правого края не попал по воротам, казанцы выбросили шайбу из зоны.
'18
'17
'16
'16
'14
Михеев на скорости ушёл от соперника и бросил с острого угла, Беспалов прижал шайбу ко льду.
'13
Ткачёв! На скорости влетел в чужую зону, поставил корпус и с неудобной руки бросил в угол — Беспалов зафиксировал шайбу.
'12
Равная игра идёт. 7:5 по броскам в створ в пользу «Спартака».
'11
Опасно! Никонцев совершил проход по правому флангу, выдержал паузу и бросил из-под защитника — штанга выручила казанцев!
'9
Казанцы в контратаке выкатились два в два, Галиев сделал перевод на правый край, но Попов проскочил мимо шайбы.
'8
Дыбленко! От синей линии приложился по центру ворот, Подъяпольский переместился и забрал шайбу.
'7
Ответ «Спартака»! Москвичи навязали борьбу в чужой зоне и отобрали шайбу, Карсумс из убойной позиции бросил во вратаря!
'6
Зарипов перехватил шайбу в чужой зоне, ушёл за ворота и прострелил в центр, но партнёры не успели.
'5
Спартаковцы разыграли комбинацию в чужой зоне, Подъяпольский уверенно среагировал на бросок Кулика со средней дистанции.
'4
Момент! Попов на пятаке подставил клюшку под наброс партнёра — Беспалов щитком зацепил шайбу.
'3
Азеведу получил передачу на ход, убежал по правому флангу и бросил в ближний угол — Беспалов забрал шайбу.
'2
Беспалов ушёл за ворота, упал, но вовремя поднялся. Повезло, что казанцы не воспользовались ситуацией.
'1
Матч начался! Казанцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Никита Беспалов — Владислав Подъяпольский.
'0
Видеотрансляции других встреч игрового дня в КХЛ доступны по этой ссылке.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Спартак» — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.