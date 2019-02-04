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На глазах у Моуринью: «Авангард» обыгрывает СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Авангард» — СКА

Омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимает петербургский СКА. На арене присутствует легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
04 февраля 19:30   |  перерыв
Авангард
Авангард
2:0
СКА
СКА
1:0, 1:0
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Фисенко2'
Пивцакин5+GM'
1:0Широков
2:0Бек
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Сёмин2'
Белов2'
Плотников2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Прозвучала сирена на перерыв! За второй период «Авангард» увеличил своё преимущество в счёте — Бек отличился, реализовав омское большинство. СКА уже пять периодов подряд остаётся без заброшенных шайб!
'40
СКА старается активной игрой в зоне соперника закончить период.
'39
Бобков справился с двумя бросками подряд! От правого борта и от синей линии проверяли голкипера «Авангарда».
'38
В полном составе питерские «армейцы».
'37
Медведев щёлкнул от синей линии — шайба проверила на прочность лицевой борт!
'36
Плотников получил малый штраф за грубость. Хладнокровие Шумакова позволило омичам заработать ещё одно большинство.
'36
Плотников и Шумаков сцепились!
'35
Бобков поставил игру на паузу, зафиксировав шайбу в ловушку после броска со входа в зону.
'34
Ещё один бросок Франсона! На этот раз шайба быстро ушла с гостевого пятака!
'33
ГОЛ! Франсон мощно зарядил от синей линии, Хелльберг среагировал, но шайбу не прижал, а Бек с пятака добавил в цель!
'32
Белов отправлен на лавку штрафников за атаку игрока, не владеющего шайбой. «Авангард» получает большинство.
'32
Бобков в ближнем углу ворот ловушкой нащупал шайбу после броска от правого борта.
'31
Якупов вернулся в оборону и заблокировал опасный кистевой бросок Бека с ползоны!
'30
Прохоркин ворвался на скорости в зону соперника, но с кистей бросил выше ворот!
'29
Вернулся на лёд Сёмин. В полных составах продолжается игра.
'29
Бек сделал перевод на дальний пятак, Шумаков далековато отпустил шайбу и не сумел бросить по воротам.
'28
Омичи закрепились в зоне, но мало бросков по воротам Хелльберга.
'27
Удаление у СКА. Сёмин у борта нарушил правила против Стася.
'26
Якупов от борта сделал классный перевод в центр на Прохоркина, тот бросил в верхний угол — Бобков в красивом броске забрал шайбу!
'25
Медведев получил передачу и приложился от синей линии! Барабанов принял шайбу на себя.
'24
По-прежнему много борьбы на площадке, без моментов идёт игра.
'23
«Армейцы» провели затяжную атаку, Плотников с левого края не попал по воротам.
'22
Бывальцев неудачно столкнулся с соперником и упал на лёд! Только с помощью партнёров по команде Алексей покинул пределы площадки и отправился в подтрибунное помещение.
'21
Дацюк от борта сделал перевод на левый край, Плотников продвинулся вперёд и с острого угла не попал по воротам!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Авангарда» после 20 минут. Омичи вышли вперёд благодаря шайбе Широкова. Первый период прошёл в равной борьбе, «армейцы» имели 5-минутное большинство, но ничего опасного в атаке не создали.
'19
Зернов поборолся у борта и прострелил на пятак, питерцы перехватили и выбросили шайбу.
'17
ГОЛ! Классная контратака прошла у «Авангарда»! Михеев сделал передачу вперёд, Зернов вошёл в зону и бросил в угол — Хелльберг щитком дотянулся, а Широков после добивания послал шайбу в сетку!
'16
Манукян влетел в зону, сместился к центру и бросил низом! Шайба после рикошета ушла в сторону.
'15
Кручинин развернулся у борта и набросил на пятак, но там никого не оказалось.
'14
По броскам в створ равенство — 1:1. Практически нет опасных моментов, в спокойном темпе идёт игра.
'13
Уверенно «ястребы» провели меньшинство. В полных составах продолжается игра.
'12
Прошёл перевод на правый край, Карпов в касание бросил по воротам — Бобков переместился и забрал шайбу!
'11
Михеев перехватил шайбу и вывел её из зоны. Грамотно обороняется команда Боба Хартли.
'10
Мало бросков, всё перекрывают «ястребы». Не доходит шайба до Бобкова.
'9
Закрепились «армейцы» в чужой зоне. Гавриков приложился от синей линии, Бобков прижал шайбу ко льду.
'8
И Пивцакин получил 5+20 за фол на Хафизуллине.
'8
Пивцакин на входе в зону жёстко встретил Хафизуллина! Динар только с помощью партнёров покинул пределы площадки.
'7
Опасно! Михеев получил передачу за воротами, вылез на пятак и бросил в дальний угол — промах.
'6
«Авангард» в полном составе.
'6
Михеев в меньшинстве убежал в контратаку! Но Хафизуллин успел накрыть соперника и помешал бросить по воротам.
'5
Уверенно обороняются «ястребы», не идёт большинство у питерцев.
'4
Удаление у «Авангарда». Фисенко в чужой зоне прихватил клюшкой Белова.
'3
Барабанов влетел в зону, сместился к центру и сделал скидку назад, но партнёр не успел к шайбе.
'2
Михеев прокатился по левому флангу и бросил с кистей! Шайба после рикошета улетела в сторону.
'1
Матч стартовал!
'0
Жозе Моуринью на льду! Знаменитый португальский тренер произвёл символическое вбрасывание, а затем поскользнулся и упал.
'0
Стартовые вратари: Игорь Бобков — Магнус Хелльберг.
'0
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'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Авангард» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.