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Отомстить за позор: «Ак Барс» в гостях у ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча регулярки КХЛ ЦСКА — «Ак Барс»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принимает «Ак Барс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
31 января 19:30   |  1 период
ЦСКА
ЦСКА
0:0
Ак Барс
Ак Барс
0:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Мартин Франё  (Чехия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'4
Абросимов мощно приложился из средней зоны и попал в ногу Науменкову. Нужна помощь врачей.
'4
Ещё момент! Ландер оказался один перед воротами и бросил в дальний угол — промах!
'3
Азеведу пошёл в прессинг, отобрал шайбу и сделал скидку в центр, но партнёру не дали бросить!
'2
Сразу же возник момент у «Ак Барса»! Казанцы перехватили шайбу в чужой зоне, Секач вылез на ворота, выдержал паузу и бросил в упор — Юханссон выручил!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли казанцы.
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Владислав Подъяпольский.
'0
Видеотрансляции других встреч игрового дня в КХЛ доступны по этой ссылке.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча ЦСКА — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.