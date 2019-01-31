- 152873 просмотра Сенатора Арашукова арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации
- 124691 просмотр Анастасия Волочкова устроила скандал в студии «Пусть говорят»
- 122406 просмотров Россияне смогут узнать свой личный кредитный рейтинг
- 82606 просмотров Онлайн заседания NSAC по делу Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора
- 79834 просмотра Цекало женится на актрисе из Голливуда после развода с сестрой Брежневой
- 73028 просмотров Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил Кадырову
- 72097 просмотров Как замглавы «Росгеологии» увольняли после скандального видео
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'4
Абросимов мощно приложился из средней зоны и попал в ногу Науменкову. Нужна помощь врачей.
'4
Ещё момент! Ландер оказался один перед воротами и бросил в дальний угол — промах!
'3
Азеведу пошёл в прессинг, отобрал шайбу и сделал скидку в центр, но партнёру не дали бросить!
'2
Сразу же возник момент у «Ак Барса»! Казанцы перехватили шайбу в чужой зоне, Секач вылез на ворота, выдержал паузу и бросил в упор — Юханссон выручил!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли казанцы.
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Владислав Подъяпольский.
'0
Видеотрансляции других встреч игрового дня в КХЛ доступны по этой ссылке.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча ЦСКА — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.