Металлург Мг

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Трансляция
С конца
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'60
Матч кончен! СКА на выезде обыграл «Металлург» — 3:1. «Армейцы» одержали волевую победу, забросив три безответные шайбы в заключительном периоде. Магнитогорцы в концовке не смогли устроить штурм чужих ворот. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'60
'60
«Сталевары» комбинируют в чужой зоне, но нет бросков. Не доходит шайба до Шестёркина.
'59
'58
Питерцы убежали два в два! Прохоркин нашёл на дальней штанге свободного Гусева, который не сумел перебросить шайбу через щиток Кошечкина.
'57
Матушкин приложился от синей линии, шайба после рикошета ушла в сторону.
'56
«Армейцы» отошли в оборону и ничего не позволяют создать сопернику. Мало бросков по воротам Шестёркина.
'54
Кошечкин справился с дальним броском Кручинина, а затем возникла стычка на пятаке, но обошлось без удалений.
'53
Пакаринен убежал в контратаку и бросил из-под защитника! Шайба ушла чуть в сторону.
'52
Момент у СКА! Гусев поставил корпус, вылез на пятак, убрал шайбу под неудобную руку, но не попал в дальний угол.
'51
Матушкин зарядил после выигранного вбрасывания! Шестёркин сложился и прижал шайбу ко льду.
'50
'48
Без моментов прошло большинство для СКА. В полных составах продолжается игра.
'47
Тимкин в меньшинстве убежал в контратаку и бросил с острого угла — Шестёркин выручил.
'46
'45
Удаление будет у «Металлурга», «армейцы» вшестером разыгрывают отложенный штраф.
'44
Борьба на пятаке у ворот СКА! Кулёмину не удалось протолкнуть шайбу мимо Шестёркина.
'43
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 1:0 в пользу «Металлурга» после двух периодов. Магнитогорцы вышли вперёд на 35-й минуте после шайбы Любимова. Посмотрим, чем ответят питерцы после перерыва.
'38
Плотников с ползоны зарядил по воротам, Кошечкин переместился и отразил шайбу!
'37
Матушкин от синей линии щёлкнул в нижний угол, Шестёркин щитком отразил шайбу, но Любимову не дали добить с пятака.
'36
Момент! Мозякин сделал передачу на Шора, тот прострелил вдоль ворот, но Чибисов не дотянулся до шайбы.
'35
Наконец-то мы увидели гол. Может теперь игра пойдёт повеселее?
'35
'33
Во втором периоде преимущество по броскам в створ у «Металлурга» — 4:3. Мало моментов.
'32
Гусев развернулся и сделал скидку на Гаврикова, тот в касание бросил в грудь Кошечкину.
'31
Дорофеев! Под углом вылез на ворота, но Шестёркин клюшкой выбил шайбу у соперника.
'30
Васильев от синей линии набросил на пятак, шайба заметалась перед воротами, но гости отбились.
'28
«Армейцы» разыграли шайбу накоротке в чужой зоне, Барабанов со средней дистанции не попал в створ.
'27
Зубарев подключился к атаке и бросил с острейшего угла! Кошечкин всё перекрыл.
'26
Рылов! С ползоны опасно бросил в верхний угол, Шестёркин в красивом броске забрал шайбу в ловушку!
'25
Мало бросков, по-прежнему не хватает активности впереди.
'24
Здорово разыграли уральцы, Матушкин приложился с ползоны — Шестёркин плечом парировал шайбу.
'22
Матушкин приложился от синей линии после выигранного вбрасывания! Шайба попала в Зуба, отбились «армейцы».
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Команды осторожно действовали в первом периоде и опасных моментов практически не возникало. Ждём более активной игры после перерыва.
'20
Тимкин сделал перевод в центр зоны на Неколенко, который бросил в угол — Шестёркин блином зацепил шайбу.
'19
Неколенко совершил перехват, убежал по флангу и прострелил на пятак, Тимкин не сумел переправить шайбу в дальний угол.
'18
В среднюю зону переместилась борьба. Нет моментов, осторожная игра идёт.
'17
По броскам в створ преимущество у «Металлурга» — 7:4.
'16
Уверенно «армейцы» провели меньшинство. Вернулся на лёд Сёмин.
'15
Чибисов с правого края набросил на пятак, Булиржу не удалось протолкнуть шайбу мимо Шестёркина.
'14
'13
Ответ СКА! Дацюк оказался один перед воротами, получил пас от партнёра и бросил в верхний угол — Кошечкин потащил!
'12
Расмуссен сделал перевод на правый край, но бросок Дорофеева из убойной позиции был заблокирован.
'11
Магнитогорцы убежали в контратаку, Зубарев накрыл бросок Кулёмина и шайба улетела за пределы площадки.
'10
Постепенно «армейцы» освоились на льду и стали больше времени проводить в атаке. Выровнялась игра.
'9
Рылов убежал в атаку по левому флангу и бросил в ближнюю девятку — Шестёркин на месте.
'7
Дацюк влетел в зону, выдержал паузу и бросил из-под защитника! Кошечкин отразил шайбу в сторону.
'6
Кручинин в контратаке нанёс бросок со входа в зону, Кошечкин спокойно справился с угрозой.
'5
Отличная смена «Магнитки»! Уральцы насели на чужие ворота, Шестёркин отразил несколько бросков подряд.
'4
Магнитогорцы много владеют шайбой на стартовых минутах, игра идёт в зоне «армейцев».
'3
«Сталевары» провели позиционную атаку, Мозякин от синей линии не попал по воротам.
'2
Чибисов развернулся и нанёс бросок от борта, шайба попала в конёк Шору и отскочила в сторону.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уральцы.
'0
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Игорь Шестёркин.
'0
Видеотрансляции других встреч игрового дня в КХЛ доступны по этой ссылке.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Металлург» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.