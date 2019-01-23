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Трансляция
С конца
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'40
Сирена отправляет команды передохнуть! «Спартак» в последней пятиминутке периода дважды отличился — заброшенные шайбы Карсумса и Осипова позволяют москвичам уйти в раздевалку с хорошим настроением.
'40
Москвичи уверенно провели две минуты своего меньшинства.
'39
Кинрейд замахнулся и мощно пальнул от синей линии — шайба до ворот не добралась!
'38
'38
Артамкин ликвидировал выход Злобина «один в ноль»!
'37
'36
'35
Опасно! Дыбленко пальнул от синей линии, шайба проскочила за спину вратаря, Максвеллу не дали с линии ворот добавить!
'34
'33
Лещенко отобрал шайбу в зоне соперника, но к воротам ему продвинуться не дали — подстраховка у гостей сработала в обороне.
'32
Беспалов вновь здорово ловушкой действует! На этот раз Гераськин побеспокоил голкипера красно-белых.
'31
Кудако мощно зарядил от синей линии, шайба после рикошета прошла чуть выше ворот «Спартака»!
'30
Перехватили череповчане шайбу в средней зоне, Грачёв пересёк чужую синюю линию и бросил из-под защитника — Беспалов ловушкой сыграл надёжно.
'29
Зубов из центра зоны пальнул по щиткам голкипера, добить хозяевам не удалось.
'28
Затяжную атаку провели череповчане, пришлось москвичам проброситься.
'27
Карсумс мимо шайбы махнул при попытке бросить по гостевым воротам с ползоны!
'26
Артамкин легко справился с шайбой после наброса Гончарова — никаких помех у вратаря «Северстали» не было.
'25
Фёдоров из-за ворот резко с разворота на пятак шайбу отдал, но Зубову не позволили бросить в упор!
'24
Бодров подставлял клюшку на пятаке под прострел вдоль ворот «Спартака», но шайба в створ не полетела!
'23
Гости на льду уже в полном составе.
'22
Якимов выкатывался «один в ноль», но Беспалов парировал шайбу после броска с неудобной руки!
'21
Даугавиньш от правого круга вбрасывания в касание зарядил — Лекомцев на пятаке шайбу принял на себя!
'21
Второй период встречи москвичи начинают с численным преимуществом!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период получился результативным. «Спартак» к 12-й минуте повёл со счётом 2:0, но «Северсталь» успела не только отыграться, но и в концовке двадцатиминутки обеспечить себе лидерство, реализовав большинство — 2:3 на табло. Также надо отметить, что стартовые вратари команд уже на лавке.
'20
'19
'19
'19
'18
'17
'17
Хорошо ходила шайбу по зоне хозяев, но не хватило во всей этой геометрии атаки гостей броска по воротам. В полном составе «Спартак».
'16
Упустили череповчане шайбу в среднюю зону — пока без бросков по воротам проходит игра в неравных составах.
'15
'15
Гераськин с ползоны щёлкнул — Гудачек с двух попыток шайбу прижал ко льду!
'14
Кодола от левого круга вбрасывания низом бросал — шайба прошла мимо дальнего угла ворот «Спартака».
'13
'12
'12
'12
'11
У Фёдорова не получился толком бросок с отличной позиции — ещё одна хорошая атака красно-белых!
'10
'9
«Спартак» смог сбить атакующий стартовый настрой соперника.
'8
Лещенко сразу после выигранного вбрасывания бросил по воротам «Северстали», Ганзл искал отскок шайбы на пятак, но оборона череповчан разобралась.
'7
Коробов вступил в игру после броска Гончарова! Хозяева отметились в хорошей позиционной атаке.
'6
Цыплаков на гостевом пятаке не принял шайбу после паса Гришина от правого борта.
'5
Москвичи пробуют наладить контроль шайбы, но пока на своей половине площадки.
'4
Гераськин опасный прострел вдоль ворот «Спартака» задумал, но до Трубачёва шайба не дошла!
'3
Лапенков с кистей бросил практически от синей линии — мимо! «Северсталь» активно начала встречу.
'2
Лекомцев не стал бросать от синей линии, выбрал вираж за воротами, а затем атаковал под острым углом — Гудачек справился.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за москвичами.
'0
Юлиус Гудачек против Сергея Коробова — вратарская дуль этой игры.
'0
Видеотрансляции других встреч игрового дня в КХЛ доступны по этой ссылке.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Спартак» — «Северсталь» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.