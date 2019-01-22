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Битва Запада: «Локомотив» обыгрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Локомотив» - ЦСКА

Ярославский «Локомотив» принимает московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22 января 19:30   |  3 период
Локомотив
Локомотив
2:1
ЦСКА
ЦСКА
1:0, 1:1
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Санников2'
1:0Осипов
2:0Коротков
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Хансен2'
2:1Робинсон
Окулов2'
Капризов2'
командный штраф2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'57
Козун в одиночку с шайбой забрался в зону гостей, но не получил поддержки от партнёров — вновь ярославцы остались без броска по воротам.
'56
Покатила последняя пятиминутка основного времени матча!
'55
Романов набрался смелости и нанёс бросок от правого круга вбрасывания — выше ворот!
'54
У Григоренко не получилось переправить шайбу в ворота хозяев, а позиция на это была отличная! Вновь проброс у «Локомотива»!
'53
«Железнодорожники» действуют по счёту, не бросив в третьем периоде ни разу в створ.
'52
Светлаков получил передачу на ярославский пятак, бросок в упор не стал голевым!
'51
Шалунов покружил в зоне хозяев, а в завершении от правого борта с разворота нанёс бросок — шайба прибыла в ловушку голкипера.
'50
Денисенко своим щелчком не создал проблем москвичам — шайба пролетела мимо цели.
'49
ЦСКА казалось придвинул игру к воротам соперника, но это был лишь небольшой отрезок — «Локомотив» теперь достойно отвечает атакой на атаку.
'48
Иванов в ближнюю «девятку» метил — мимо!
'47
Ильенко ждал чуть раньше передачу на пятак гостей, а она прошла уже при варианте бросить под острым углом — испарилась опасность у ворот ЦСКА.
'46
Пробросились «железнодорожники» после активной игры «армейцев» у ворот Коновалова.
'45
Телегин практически с нулевого угла с «лопаты» бросал — промах!
'44
Ярославцы провели смену в зоне соперника, не создав угроз воротам.
'43
Телегин набросил шайбу на ворота хозяев, Слепышев вёл борьбу на пятаке, но всё закончилось на Коновалове, поймавшего шайбу в ловушку.
'42
Хансен ждал шайбу на чужом пятаке, но Скотту даже при его желании не дали исполнить передачу к воротам «Локомотива».
'41
Третий период матча стартовал!
'40
Сирена на перерыв! За второй период встречи команды обменялись заброшенными шайбами — на гол «железнодорожника» Короткова «армейцы» ответили прицельным выстрелом Робинсона. Также надо отметить тот факт, что москвичи смогли «убить» четыре ярославских большинства.
'40
Григоренко не стал сам бросать с ползоны, а передача к дальней штанге была накрыта.
'39
Елесин бросал, Иванов с разворота с пятака добавлял, но Юханссон под щитками шайбу остановил!
'38
И четвёртое численное преимущество ярославцы не реализовали, не создав и момента у ворот москвичей.
'37
Спокойно гости ведут оборону. Юханссон пока без работы.
'36
Четвёртый полевой у ЦСКА уже на льду.
'36
Лайнсмен насчитал у «армейцев» шесть полевых игроков на льду. Командный штраф у москвичей будет отбывать Науменков. Две секунды всего у ярославцев на игру в формате «5 на 3».
'35
Санников вырулил на чужой пятак, но не хватило «железнодорожнику» свободного пространства для хорошего броска.
'34
Капризов в штрафном боксе за подножку. Третье большинство для «Локомотива» в матче.
'34
Телегин вывел Светлакова на рандеву с Коноваловым — эту дуэль выиграл ярославский страж ворот!
'33
Аверин от правого круга вбрасывания с кистей бросал, Санников был в этот момент на пятаке, но шайба досталась голкиперу.
'33
У Апалькова не получилось переправить шайбу в ворота гостей с пятака!
'32
Окулов сорвал перспективную атаку хозяев, сфолив на Коршкове. Малый штраф «армейцу» выписан за подножку.
'31
ЦСКА после заброшенной шайбы пробует ещё добавить в атаке, но и «Локомотив» не намерен отсиживаться в обороне.
'30
ГОЛ! Капризов скинул шайбу на синюю линию, Робинсон мощно зарядил, а ярославский вратарь, закрытый своими и чужими игроками, не в силах был среагировать!
'29
Убойный момент создали хозяева! Накладал без помех бросал с ползоны, но шайба прошла выше ворот!
'28
Дальбек от левого борта простреливал вдоль ворот, но Скотту не позволили встретиться с шайбой на дальней штанге.
'27
ГОЛ! Коршков совершил перехват в средней зоне, далее Егор сделал вираж за воротами и отпасовал на пятак, Коротков своим точным броском в цель отблагодарил партнёра по команде!
'27
Коновалов прижал шайбу ловушкой после наброса от синей линии, оставив Светлакова без вариантов на бросок с близкого расстояния.
'26
Капризов тонкую передачу низом на пятак исполнил, но броска в упор не последовало.
'25
Отбились «армейцы», играя в меньшинстве.
'24
Апальков выкатывался на ворота ЦСКА, но пробить вратаря не сумел — ловушкой сыграл Юханссон здорово!
'23
Локтионов два броска подряд наносил — Юханссон справился!
'22
Хансен удалён на две минуты за толчок соперника клюшкой. Большинство для «Локомотива».
'22
Коршков в касание с пятака — прямо во вратаря! Отличный момент создали хозяева в позиционной атаке.
'21
Второй период матча начался!
'20
Первый период завершён! «Локомотив» успел забросить шайбу в ворота ЦСКА за мгновение до перерыва — подключение Осипова в атаку стало для москвичей большим сюрпризом.
'20
ГОЛ! Козун от левого борта шикарную поперечную передачу-подкидочку исполнил, Осипов от правого круга вбрасывания бросил точно в ближний угол ворот — шайба прошмыгнула под щитками Юханссона! Отличились ярославцы за одну секунды до сирены!
'20
Коновалов справился с броском и добиванием с пятака, а затем уже ярославцы помогли своему вратарю!
'19
Осипов от синей линии зарядил — рядом со штангой ворот ЦСКА пролетела шайба!
'18
Коршков через центр забрался в зону гостей, но его кистевой бросок блокировал Пашнин.
'17
Коновалов щитком среагировал на бросок низом от синей линии, обошлось без добивания!
'16
Накладал начудил в зоне хозяев, но успел Якуб исправить быстро свою же ошибку после потери шайбы.
'15
Едва не прошла передача Попова от левого борта на пятак, где уже ждал шайбу свободный Шалунов!
'14
Начинают «армейцы» привыкать к гостевому льду — стала чаще шайба задерживаться в зоне ярославцев.
'13
Телегин проверял Коновалова броском с острого угла — шайба в ловушке.
'13
В полном составе «железнодорожники».
'12
Заблокировали хозяева бросок Капризова, а после этого шайба вышла в нейтральную зону.
'11
Удаление у «Локомотива».Санников наказан малым штрафом за задержку соперника клюшкой.
'10
Хансен в ближний угол ворот бросал — щитком Коновалов шайбу уверенно парировал.
'9
Отличный отрезок выдали ярославцы в атаке, заперев соперника в их зоне, но не хватило прицельного броска по воротам.
'8
Коваленко на пятак отпасовал, но Иванову не дали бросить по воротам ЦСКА с убойной позиции!
'7
Науменков не исполнил длинную передачу — проброс у гостей.
'6
Рафиков по левому борту закатился за чужую синюю линию и бросил с кистей — блином московский вратарь шайбу перевёл за ворота.
'5
Продолжается борьба за инициативу, в которой «железнодорожники» чуть больше бывают в зоне соперника.
'4
ЦСКА в позиционном нападении ничего не создал, а «Локомотив» в ответной атаке попал в офсайд.
'3
Осипов на гостевом пятаке добрался до шайбы и с неудобной руки добивал — перекладина!
'2
Прошёл наброс от синей линии, по пути случился рикошет, но он не смутил Юханссона — шайба прижата «армейским» вратарём.
'1
Провели хозяева первые пару смен в атаке, но до бросков по воротам дело не дошло.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за ярославцами.
'0
Илья Коновалов против Ларса Юханссона — вратарская дуэль этого матча.
'0
Видеотрансляции других встреч игрового дня в КХЛ доступны по этой ссылке.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.