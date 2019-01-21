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Трансляция
С конца
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'33
Вновь опасный момент у ворот москвичей, но вратарь успел накрыть шайбу, которая отскочила на пятак после наброса от борта.
'32
«Торпедо» давит! Отличную «позиционку» провели нижегородцы, броски были, но Гудачек не пробиваем!
'31
Боди с кистей бросал с ползоны, шайба после рикошета от клюшки Кулика попала в штангу ворот «Спартака»!
'31
Хорошие игровые отрезки наблюдаем. Практически без средней зоны команды действуют.
'30
Гудачек поставил игру на паузу, зафиксировав шайбу в ловушке.
'29
Работа для Гудачека. Назаревич с ходу бросал низом по центру зоны — голкипер «Спартака» среагировал.
'28
В полном составе «Торпедо». Тихомиров уже при игре в равных составах потащил щитком опаснейший бросок от синей линии.
'27
Тихомиров справился с двумя дальними бросками! Смогли нижегородцы шайбу откинуть в среднюю зону.
'26
'25
'23
Опаснейшими моментами обменялись команды! Гудачек вышел из ворот, опередил Паршина, выброс получился на Жафярова, тот заряжал уже при отыгранном вратаре, но Григорьев принял шайбу на себя! А москвичи ответили выходом Злобина «один в ноль», бросок у спартаковца точным не вышел!
'22
Шенфельду в контратаке «Торпедо» не дали выбраться на ворота, оставив с шайбой у левого борта.
'21
'21
Возобновилась встреча! Второй период «Торпедо» начинает, играя в большинстве.
'20
Прозвучала сирена, отправившая команды передохнуть! «Спартак» уже на 1-й минуте игры открыл счёт, а затем и удвоил своё преимущество, реализовав большинство. «Торпедо», в свою очередь, создавало моменты у ворот Гудачека, но они не стали для нижегородцев успешными.
'20
'19
Аляев набросил шайбу от синей линии, Варнаков и Жафяров с пятака не смогли подправить.
'18
Лещенко заблокировал бросок Шенфельда с близкого расстояния — шайба прикатилась неспешно под ловушку вратаря.
'17
Не хватило нижегородцам завершающего броска Веряева после хорошей передачи Галузина.
'16
Москвичи провели затяжную атаку, пусть без бросков, но главное для москвичей — вдали от своих ворот.
'15
Саболич поспешил со входом в чужую зону — лайнсмен зафиксировал офсайд.
'14
Прошла скидка на Воронина на ползоны, но кистевой бросок спартаковца цели не достиг.
'13
«Торпедо» контролирует шайбу в зоне нападения, а «Спартак» рассчитывает больше на контратаки.
'12
Смолин в позиционной атаке гостей наносил бросок в касание, но попал в защитника!
'11
Кэлоф выкатывался на ворота «Спартака», бросок с неудобной руки парировал Гудачек!
'10
'9
'8
'8
'8
В полном составе «Торпедо». Успели хозяева пару бросков нанести по воротам, но опасными их назвать нельзя.
'7
Пока гости здорово работают в меньшинстве — нет игры у ворот Галимова.
'6
'5
Варнаков нашёл на пятаке Жафярова, бросок в касание получился во вратаря «Спартака»!
'4
Не получилось у «Торпедо» раскатиться в атаке с ходу — потеря шайбы на чужой синей линии последовала.
'3
Перехватили нижегородцы шайбу в зоне атаки, Баранцев от синей линии бросил, но Гудачек сыграл надёжно в створе ворот.
'2
Шенфельд вылазил с шайбой на чужой пятак, но бросить без помех ему помешали.
'1
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за нижегородцами.
'0
Юлиус Гудачек против Станислава Галимова — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Спартак» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.