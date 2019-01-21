'23

Опаснейшими моментами обменялись команды! Гудачек вышел из ворот, опередил Паршина, выброс получился на Жафярова, тот заряжал уже при отыгранном вратаре, но Григорьев принял шайбу на себя! А москвичи ответили выходом Злобина «один в ноль», бросок у спартаковца точным не вышел!