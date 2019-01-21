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Гонка 10 км. Классический стиль
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Тереза Йохауг (Норвегия)
29:53.7
2
Эбба Андерсон (Швеция)
+48.4
3
Наталья Непряева (Россия)
+56.7
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
14:15
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
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2
Юлиан Эберхард (Австрия)
+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
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Биатлон /
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Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт
1
Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
2
Ингрид Тандерволд (Норвегия)
+4,9 (0)
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+13,9 (0)
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Гандбол / Чемпионат мира. Матч за 13-е место
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Россия - Катар
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Фонбет Кубок Матч Премьер
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Спартак МРостов
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АвстралияУзбекистан
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ДженоаМилан
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ЮвентусКьево
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0:0
2 период
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ЙокеритНефтехимик
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Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
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Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
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Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
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Милуоки БаксДаллас Маверикс
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22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
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Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
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Спартак Торпедо

Подняться в восьмерке: «Спартак» обыгрывают «Торпедо». LIVE

Онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо»

Московский «Спартак», идущий пятым на Западе, принимает на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ седьмую команду Востока — нижегородское «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
21 января 19:30   |  2 период
Спартак
Спартак
3:1
Торпедо
Торпедо
2:0, 1:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Мартин Франё  (Чехия), Сергей Гусев  (Серов, Россия)
1:0Ганзл
2:0Фёдоров
Осипов2'
3:1Осипов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Варнаков2'
Паршин2+10'
2:1Кэлоф
Назаревич2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'33
Вновь опасный момент у ворот москвичей, но вратарь успел накрыть шайбу, которая отскочила на пятак после наброса от борта.
'32
«Торпедо» давит! Отличную «позиционку» провели нижегородцы, броски были, но Гудачек не пробиваем!
'31
Боди с кистей бросал с ползоны, шайба после рикошета от клюшки Кулика попала в штангу ворот «Спартака»!
'31
Хорошие игровые отрезки наблюдаем. Практически без средней зоны команды действуют.
'30
Гудачек поставил игру на паузу, зафиксировав шайбу в ловушке.
'29
Работа для Гудачека. Назаревич с ходу бросал низом по центру зоны — голкипер «Спартака» среагировал.
'28
В полном составе «Торпедо». Тихомиров уже при игре в равных составах потащил щитком опаснейший бросок от синей линии.
'27
Тихомиров справился с двумя дальними бросками! Смогли нижегородцы шайбу откинуть в среднюю зону.
'26
Назаревич удалён у гостей за задержку соперника.
'25
ГОЛ! Никонцев от правого борта скинул шайбу на ползоны, Осипов с кистей бросил точно в дальнюю «девять»!
'23
Опаснейшими моментами обменялись команды! Гудачек вышел из ворот, опередил Паршина, выброс получился на Жафярова, тот заряжал уже при отыгранном вратаре, но Григорьев принял шайбу на себя! А москвичи ответили выходом Злобина «один в ноль», бросок у спартаковца точным не вышел!
'22
Шенфельду в контратаке «Торпедо» не дали выбраться на ворота, оставив с шайбой у левого борта.
'21
ГОЛ! Хольм от синей линии набросил, а Кэлоф голевое подправление с пятака сделал! Быстро гости реализовали большинство.
'21
Возобновилась встреча! Второй период «Торпедо» начинает, играя в большинстве.
'20
Прозвучала сирена, отправившая команды передохнуть! «Спартак» уже на 1-й минуте игры открыл счёт, а затем и удвоил своё преимущество, реализовав большинство. «Торпедо», в свою очередь, создавало моменты у ворот Гудачека, но они не стали для нижегородцев успешными.
'20
Осипов в падении сбил Паршина, который рванул к воротам «Спартака»! Не стали судьи назначать буллит, ограничившись двумя минутами штрафа за подножку для спартаковца.
'19
Аляев набросил шайбу от синей линии, Варнаков и Жафяров с пятака не смогли подправить.
'18
Лещенко заблокировал бросок Шенфельда с близкого расстояния — шайба прикатилась неспешно под ловушку вратаря.
'17
Не хватило нижегородцам завершающего броска Веряева после хорошей передачи Галузина.
'16
Москвичи провели затяжную атаку, пусть без бросков, но главное для москвичей — вдали от своих ворот.
'15
Саболич поспешил со входом в чужую зону — лайнсмен зафиксировал офсайд.
'14
Прошла скидка на Воронина на ползоны, но кистевой бросок спартаковца цели не достиг.
'13
«Торпедо» контролирует шайбу в зоне нападения, а «Спартак» рассчитывает больше на контратаки.
'12
Смолин в позиционной атаке гостей наносил бросок в касание, но попал в защитника!
'11
Кэлоф выкатывался на ворота «Спартака», бросок с неудобной руки парировал Гудачек!
'10
ГОЛ! Выкатился Фёдоров из-за ворот на пятак и с двух попыток протолкнул шайбу в цель!
'9
Паршин получил «2+10» за удар соперника клюшкой. Добавили Денису личную штрафную «десятку» за плохую дисциплину.
'8
Тихомиров теперь в воротах «Торпедо». Замена связана с травмой стартового голкипера нижегородцев.
'8
Галимов ушёл в раздевалку.
'8
В полном составе «Торпедо». Успели хозяева пару бросков нанести по воротам, но опасными их назвать нельзя.
'7
Пока гости здорово работают в меньшинстве — нет игры у ворот Галимова.
'6
Варнаков наказан за подножку малым штрафом. Получают красно-белые численное преимущество.
'5
Варнаков нашёл на пятаке Жафярова, бросок в касание получился во вратаря «Спартака»!
'4
Не получилось у «Торпедо» раскатиться в атаке с ходу — потеря шайбы на чужой синей линии последовала.
'3
Перехватили нижегородцы шайбу в зоне атаки, Баранцев от синей линии бросил, но Гудачек сыграл надёжно в створе ворот.
'2
Шенфельд вылазил с шайбой на чужой пятак, но бросить без помех ему помешали.
'1
ГОЛ! Контратаку провели москвичи, в которой вратарь справился с броском Лещенко, но уже добивание с пятака от Ганзла стало голевым!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за нижегородцами.
'0
Юлиус Гудачек против Станислава Галимова — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Спартак» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.