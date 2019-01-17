'20

Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 20 минут. Единственную шайбу в дебюте игры забросил Окулов, воспользовавшись ошибкой обороны «Автомобилиста». У гостей был момент в большинстве, когда Василевский от синей линии попал в перекладину.