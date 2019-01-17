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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 20 минут. Единственную шайбу в дебюте игры забросил Окулов, воспользовавшись ошибкой обороны «Автомобилиста». У гостей был момент в большинстве, когда Василевский от синей линии попал в перекладину.
'20
Вернулись на лёд Седтиков и Марченко.
'19
«Армейцы» уверенно проводят концовку периода, разыгрывая шайбу в чужой зоне.
'18
'18
'17
Шалунов набрал скорость, вошёл в зону и бросил из-под защитника! Коварж намертво забрал шайбу.
'15
Казионов! Из круга вбрасывания целил в верхний угол — Юханссон забрал шайбу в ловушку.
'14
Опасно! Классно разыграли москвичи, Попов нашёл на пятаке свободного Шалунова, который бросил в упор — Коварж потащил!
'13
Рекламная пауза, по броскам в створ преимущество у ЦСКА — 7:3.
'12
«Армейцы» продолжают большими силами идти вперёд, игра идёт в зоне гостей.
'11
Толчинский опасно бросил после выигранного вбрасывания! Коварж в красивом броске забрал шайбу в ловушку.
'10
Гуркин промчался по флангу и набросил на пятак, «армейцы» выбросили шайбу из зоны.
'9
Отбились «армейцы», в полных составах продолжается игра.
'8
Опасно! Василевский щёлкнул от синей линии, шайба попала в перекладину и вылетела в сторону!
'7
'6
Не удалось ЦСКА реализовать большинство. Вернулся на лёд Бодров.
'5
Окулов приложился с правого края! Коварж отразил шайбу, но «армейцам» не удалось добить с пятака.
'4
'3
Скоростная атака прошла у «армейцев», Толчинкому помешали бросить с пятака.
'2
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уральцы.
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Якуб Коварж.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча ЦСКА — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.