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Товарищеские матчи (клубы)
14:00
Спартак М Локомотив Тш
5:2
закончен
Суперкубок Италии
20:30
ЮвентусМилан
1:0
закончен
Франция / Лига 1
21:00
МонакоНицца
1:1
закончен
21:00
НимНант
1:0
закончен
21:00
ТулузаЛион
2:2
закончен
21:00
ГенгамРенн
2:1
закончен
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКолорадо Эвеланш
5:2
закончен
03:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
4:3
закончен
05:30
Калгари ФлэймзБаффало Сэйбрз
3:4 (ОТ)
закончен
06:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
6:3
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
2:3 (Б)
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС Цедевита
105:70
закончен
20:00
Ритас Альба
86:94
закончен
21:30
Фрапорт Скайлайнерс АСВЕЛ
58:70
закончен
22:00
Ратиофарм Ульм Локомотив-Кубань
81:84
закончен
22:45
Валенсия Црвена Звезда
92:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсОрландо Мэджик
120:115
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизМилуоки Бакс
101:111
закончен
04:00
Хьюстон РокетсБруклин Нетс
142:145
закончен
04:00
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
117:108
закончен
04:30
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
101:105
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
129:112
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсЮта Джаз
109:129
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
147:140
закончен
Хроника /
15:26
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Зубкова
закончен
Теннис / Austrlian Open. 2-й круг
15:30
Мария Шарапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция)
6:2, 6:1
закончен
Кубок Азии
16:30
ЯпонияУзбекистан
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралСеверсталь
2:4
закончен
12:30
АмурЙокерит
4:5 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарЛокомотив
1:5
закончен
15:30
СибирьСпартак
4:3 (ОТ)
закончен
16:30
БарысСалават Юлаев
1:0 (ОТ)
закончен
17:00
ТракторТорпедо
3:2
закончен
19:00
НефтехимикВитязь
1:0
2 период
19:30
АвангардХК Сочи
0:1
перерыв
19:30
СКАДинамо М
1:0
перерыв
19:30
ЦСКААвтомобилист
1:0
1 период
20:30
Динамо РМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Бавария
7:20
1 четверть
22:00
Олимпиакос Химки
не начался
22:05
Маккаби Т-А Барселона
не начался
23:00
Гран Канария Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Торонто РэпторсФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсЧикаго Буллз
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Хроника /
12:00
Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам тюрьмы
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 5 этап, Рупольдинг
13:00
Спринт, мужчины
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Йоханнес Бё (Норвегия)
22:56,3 (1)
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16:30
Женщины, спринт
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
19:15,1 (0)
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу, мужчины. Группа А, 4 тур
22:30
Франция — Россия
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Германия / Бундеслига
22:30
ХоффенхаймБавария
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльАмьен
не начался
Испания / Примера
23:00
ХетафеАлавес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
не начался
03:30
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Аризона КойотсПиттсбург Пингвинз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзДетройт Ред Уингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксБаффало Сэйбрз
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Евролига
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Жальгирис Панатинаикос
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Баскония Олимпия Милан
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Зелена Гура Парма
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:00
Бостон СелтиксМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Юта ДжазКливленд Кавальерс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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СКА Динамо М

Дерби Запада: СКА принимает «Динамо» столицы. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата КХЛ СКА — «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА принимает столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
17 января 19:30   |  перерыв
СКА
СКА
1:0
Динамо М
Динамо М
1:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Сергей Гусев  (Серов, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
1:0Хафизуллин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Мозер2'
Миронов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Сирена на перерыв останавливает атаку хозяев площадки! «Динамо» хорошо начало встречу, проверяя бросками Шестёркина, но открыл счёт всё-таки СКА — Хафизуллин доработал момент на пятаке, протолкнув шайбу в ворота! Поиграли «армейцы» и в двойном большинстве в концовке периода, но не реализовали свой шанс.
'20
В полном составе «Динамо»!
'20
Атака с ходу у СКА завершилась опасным броском Дацюка — Бочаров в игре!
'19
Теперь уже Якупов стал адресатом для броска в упор — вновь вратарь «Динамо» шайбу парировал! Появился у гостей четвёртый полевой игрок.
'19
Дацюка с пятака бросал — прямо в Бочарова! Гусев создал этот момент для Павла!
'18
Миронов оставил «Динамо» втроём, ударив соперника клюшкой.
'18
Белов в касание зарядил от синей линии -промах! Продолжают «армейцы» контролировать шайбу в зоне соперника.
'17
Мозер удалён за задержку соперника клюшкой. Большинство для СКА.
'16
ГОЛ! Через центр Гусев забрался в зону соперника, с броском Никиты вратарь справился, но шайбу не прижал, а Хафизуллин этим воспользовался, сыграв на добивании!
'14
Не разобрались москвичи на входе в зону соперника и шайбу потеряли.
'13
Брюквин получил шайбу на левом краю и в касание верхом бросил — ловушкой Шестёркин сыграл безупречно.
'12
Ещё один огрех у СКА с началом атаки — очередной проброс.
'11
У Раисова не получился точным бросок после отскока шайбы от лицевого борта!
'10
Осторожно команды действуют на площадке — затянулась разведка.
'8
Попытка питерцев быстро выйти из обороны в атаку привела к пробросу.
'7
Не прошла обостряющая передача на Кузьменко к дальней штанге ворот «Динамо»!
'6
Ефремов после своего прохода щёлкнул по воротам — Шестёркин справился.
'5
СКА завяз на правом борту атаки — шайбу продвинуть к воротам гостей не удалось.
'4
Классно москвичи разыграли всё в атаке с ходу, Кагарлицкий под бросок скинул шайбу Минееву, но Шестёркин успел переместиться к штанге ворот!
'3
Пока игра проходит без серьёзной работы для вратарей.
'2
Пробросились динамовцы, отбившись после затяжной атаки «армейцев».
'1
Встреча началась!
'0
Игорь Шестёркин против Ивана Бочарова — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча СКА — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.