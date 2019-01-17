'20

Сирена на перерыв останавливает атаку хозяев площадки! «Динамо» хорошо начало встречу, проверяя бросками Шестёркина, но открыл счёт всё-таки СКА — Хафизуллин доработал момент на пятаке, протолкнув шайбу в ворота! Поиграли «армейцы» и в двойном большинстве в концовке периода, но не реализовали свой шанс.