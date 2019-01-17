- 380703 просмотра Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
- 206292 просмотра Зеленский в видео «похоронил» Порошенко и предрек ему муки ада
- 139436 просмотров В британском парламенте прошло голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй
- 138572 просмотра Почему Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
- 107625 просмотров Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»
- 103471 просмотр Палата общин не поддержала подготовленное Терезой Мэй соглашение о Brexit
- 88771 просмотр Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Сирена на перерыв останавливает атаку хозяев площадки! «Динамо» хорошо начало встречу, проверяя бросками Шестёркина, но открыл счёт всё-таки СКА — Хафизуллин доработал момент на пятаке, протолкнув шайбу в ворота! Поиграли «армейцы» и в двойном большинстве в концовке периода, но не реализовали свой шанс.
'20
В полном составе «Динамо»!
'20
Атака с ходу у СКА завершилась опасным броском Дацюка — Бочаров в игре!
'19
Теперь уже Якупов стал адресатом для броска в упор — вновь вратарь «Динамо» шайбу парировал! Появился у гостей четвёртый полевой игрок.
'19
Дацюка с пятака бросал — прямо в Бочарова! Гусев создал этот момент для Павла!
'18
'18
Белов в касание зарядил от синей линии -промах! Продолжают «армейцы» контролировать шайбу в зоне соперника.
'17
'16
'14
Не разобрались москвичи на входе в зону соперника и шайбу потеряли.
'13
Брюквин получил шайбу на левом краю и в касание верхом бросил — ловушкой Шестёркин сыграл безупречно.
'12
Ещё один огрех у СКА с началом атаки — очередной проброс.
'11
У Раисова не получился точным бросок после отскока шайбы от лицевого борта!
'10
Осторожно команды действуют на площадке — затянулась разведка.
'8
Попытка питерцев быстро выйти из обороны в атаку привела к пробросу.
'7
Не прошла обостряющая передача на Кузьменко к дальней штанге ворот «Динамо»!
'6
Ефремов после своего прохода щёлкнул по воротам — Шестёркин справился.
'5
СКА завяз на правом борту атаки — шайбу продвинуть к воротам гостей не удалось.
'4
Классно москвичи разыграли всё в атаке с ходу, Кагарлицкий под бросок скинул шайбу Минееву, но Шестёркин успел переместиться к штанге ворот!
'3
Пока игра проходит без серьёзной работы для вратарей.
'2
Пробросились динамовцы, отбившись после затяжной атаки «армейцев».
'1
Встреча началась!
'0
Игорь Шестёркин против Ивана Бочарова — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча СКА — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.