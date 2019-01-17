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Трансляция
С конца
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'58
Валк по левому борту закатился в зону атаки и бросил, не сближаясь с воротами — вратарь блином шайбу парировал.
'57
Потолкались игроки на гостевом пятаке уже после свистка арбитра, добавив немного эмоций этому матчу.
'56
Кадейкину не дали из-за ворот выбраться на пятак!
'55
Старченко неожиданно с нулевого угла решил бросить, но Метсола шайбу перевёл через перекладину.
'54
Опасно! Хартикайнен сместился в центр зоны и бросил — рядом со штангой!
'53
В полном составе «Барыс». Карлссон за две минуты в неравных составах так в игру и не вступил.
'52
Бурдасов от синей линии бросил, Хартикайнен подправлял с пятака, но шайба в створ ворот не полетела!
'51
'51
Хохряков закатил в зону атаки и скрытый бросок из-под защитника исполнил — Карлссон справился.
'50
Ткачёв понадеялся на свой дриблинг, но Блэкер не позволил себя обыграть на пути соперника к воротам хозяев.
'49
Карлссон не стал дарить этой игре заброшенную шайбу, справившись с броском в ближний угол ворот.
'48
Хартикайнен забрал шайбу в средней зоне, покатил на ворота, но своим броском лишь попал в защитника.
'47
Характер игры в третьем периоде не меняется — плотно команды действуют в обороне.
'46
Жарков заметил подключение Коледова, но его пас от левого борта на дальнюю штангу ворот «Барыса» был перекрыт.
'45
Сергеев свой сольный проход завершил броском, но попал шайбой в конёк Сведбергу.
'44
Старченко опасно бросал из-под защитника — Метсола щитком шайбу отразил перед собой, обошлось без добивания!
'43
Маклюков в атаке «Барыса» с ходу не стал отвлекаться на передачи, бросил сам по воротам — неточно.
'42
Покружили астанчане по зоне соперника, но остались без продвижения к воротам.
'41
Третий период игры стартовал!
'40
Второй период завершён! Пока в игре команд с атакующей репутацией нет заброшенных шайб — 0:0 после сорока минут встречи.
'40
Вылетела шайба на пятак хозяев, но Кемппайнен не подстроился под бросок.
'39
Солодухин прямой бросок нанёс — страж ворот «Барыса» легко шайбу поймал.
'38
Акользина жёстко встретили у уфимских ворот, не позволив нанести бросок!
'37
Карлссон не зевнул бросок из средней зоны — ловушкой вратарь шайбу отбил.
'36
«Барыс» по-хозяйски закрепился в зоне соперника. Кормье промахнулся при броске от правого края.
'35
В полном составе гости. Как-то беззубо сегодня выглядит действие команд в атаке при игре в большинстве.
'34
Боченски из левого круга вбрасывания щёлкнул по воротам — прямо во вратаря!
'33
Нетипичную для большинства атаку два в одного провели хозяева, но передача Кормье на партнёра не прошла — здорово сыграл соперник клюшкой на перехвате.
'33
'32
Солодухин спиной к воротам сделал передачу на пятак, но Кадейкин и Майоров с шайбой не встретились.
'31
Выиграли «юлаевцы» вбрасывание в чужой зоне, скидка на синюю линию и бросок Бурдасова в касание — шайба от щитка Карлссона покинула площадку.
'30
Сергиенко перспективно простреливал вдоль ворот хозяев, но дальнюю штангу никто из уфимцев не успел занять.
'29
Вратарь гостей шайбу прижал ловушкой ко льду, в этот момент Панин вышел из штрафного бокса.
'29
Даллман от левого круга вбрасывания с кистей выцеливал дальний угол ворот, но Метсола щитком шайбу парировал!
'28
Диц в очередной раз бросил от синей линии, но шайбу принял на себя полевой уфимский игрок.
'27
Неплохо хозяева разыграли комбинацию, но вот последний пас на пятак под бросок не прошёл!
'27
'26
«Салават Юлаев» после перерыва стал чаще включать Карлссона в игру. Бурдасов проверил своим броском бдительность вратаря «Барыса».
'25
Диц со входа в зону атаки нанёс бросок — безрезультатно.
'24
Уфимцы ничего не выжали из позиционной атаке.
'23
Хартикайнен пересёк чужую синюю линию, оставил шайбу на ползоне, Умарк накатился и бросил — мимо!
'22
Блэкер подключился в атаку и выгрузил шайбу на пятак уфимцев, но оттуда броска не последовало.
'21
Второй период встречи начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде заброшенных шайб мы не увидели. «Барыс» больше атаковал, больше бросал по воротам. но у Метсолы не было в планах пропускать в стартовой двадцатиминутке.
'20
В полном составе «Салават Юлаев».
'19
Два броска Дица от синей линии накрыл Хохряков. Затем уже Арзамасцев зарядил — безуспешно.
'18
'17
Бойд опасно подставлял клюшку под шайбу у ворот «Салавата» — промах!
'16
Лайнсмен остановил атаку «Барыса» свистком — положение вне игры зафиксировано после попытки Петерссона пройти через центр к воротам.
'15
Метсола надёжно сыграл в воротах после броска Кормье.
'15
Орехов мягко набрасывал шайбу на ворота гостей, но подправить с пятака никому не удалось.
'14
Без проблем хозяева провели своё меньшинство. Карлссон перекрыл низ ворот щитком после броска Бурдасова от правого круга вбрасывания.
'13
Петухову в контратаке «Барыса» не дали сместиться от левого борта к воротам!
'12
'12
Метсола прижал шайбу после броска Акользина со входа в зону. Вновь небольшие волнения на пятаке, но на этот раз до драки дело не дошло.
'11
Сведберг получил шайбу на синей линии и со второго касания низом пальнул — мимо цели!
'10
'10
Фрэттин с Хохряковым в боксёрском поединке в рамках хоккейного!
'9
Успели хозяев заблокировать бросок Хохрякова с ползоны — шайба покинула владения астанчан.
'8
Завершил «Барыс» свою атаку броском Даллмана от синей линии — Метсола справился с шайбой.
'7
Сагадеев простой для уфимского вратаря бросок исполнил с острого угла.
'6
Метсола в игре после броска Боченски! Голкипер «Салавата» весь в работе.
'6
Прострел от правого борта на пятак гостей прошёл, но Маклюкову не хватило пространства для броска!
'5
Смогли «юлаевцы» выстоять в меньшинстве. Особых угроз воротам Метсолы хозяева не создали.
'5
Хохряков на льду. Досталось уфимцы после толчка от Дица — чисто игровой момент.
'4
Пока астанчане никак не могут закрепиться в зоне соперника.
'3
'3
Выиграли хозяева борьбу за шайбу у борта, последовала передача в центр зоны гостей, Михайлис в касание бросил — Метсола на месте.
'2
Метсола ловушкой шайбу дружелюбно встретил после наброса Акользина.
'1
Первый бросок по воротам в игре нанёс Кормье, но он цели не достиг.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание оставляют за собой уфимцы.
'0
Хенрик Карлссон против Юхи Метсолы — легионерское противостояние нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Барыс» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.