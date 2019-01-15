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ЦСКА Металлург Мг

Гости из Магнитогорска: ЦСКА принимает «Металлург». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Металлург Мг»

ЦСКА на своем льду встречается с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15 января 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
0:0
Металлург Мг
Металлург Мг
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Сергей Гусев  (Серов, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Первый период матча завершён! На перерыв команды отправились при нулях на табло.
'20
Береглазов запускал шайбу в направлении ворот, Пакаринен небольшое подправление совершил, но оно не смутило Сорокина.
'19
Чибисов на пятаке подставлял клюшку под шайбу — рядом со штангой! Хорошую смену в атаке провели магнитогорцы, заставив москвичей проброситься.
'18
Тимкин забрал шайбу за чужими воротами, сделал передачу на Платонова, но тому не дали бросить с комфортом!
'17
Слепышев закатил в гостевую зону, сместился от правого края в центр и бросил с кистей из-под защитника — прямо во вратаря!
'16
Кошечкин не ошибся с выбором позиции в воротах, справившись с непростым дальним броском.
'15
Хансен от синей линии пальнул — Кошечкин в ловушке шайбу успокоил.
'15
Эллисон от правого борта мощно щёлкнул, Кулёмину не удалось подправить с пятака — шайба досталась вратарю ЦСКА.
'14
Лишь шесть бросков в створ на две команды — скромный показатель к этой минуте игры.
'13
Первое звено «Металлурга» пробовало закрепиться в зоне соперника, но Сорокина проверить так и не получилось.
'12
Выдавили гости шайбу из своей зоны, но лишь ценой проброса.
'11
ЦСКА в позиционном нападении более убедительно выглядит, а «Магнитка» пока рассчитывает на контратаки.
'10
Кулёмин не зевнул подключение в атаку Романова с передачей к воротам от Григоренко — перехватил «сталевар» шайбу.
'9
Робинсон своей передачей нашёл на дальней штанге ворот Слепышева, но тому не удалось замкнуть эту опасную атаку ЦСКА!
'8
Марченко закрыл чужую синюю линию и зарядил по воротам — промах!
'7
Продолжается борьба за игровую инициативу.
'6
Щитком Сорокин шайбу легко парировал после кистевого броска от правого борта.
'5
Начинает раскачиваться игра. Шалунов хороший бросок наносил, но и он не стал проблемным для уральского голкипера.
'4
Матушкин в атаке гостей с ходу бросал по воротам, но шайбу блокировал полевой игрок.
'3
Марченко заставил Кошечкина вступить в игру — справился вратарь «Металлурга» с шайбой после броска «армейского» защитника.
'2
Позиционную атаку провели магнитогорцы, но Шору не дали от лицевого борта с шайбой выбраться к воротам.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за москвичами.
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Илья Сорокин против Василия Кошечкина — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Металлург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.