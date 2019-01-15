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Барыс Спартак

Взять реванш: «Спартак» гостит у «Барыса». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Барыс» — «Спартак»

«Барыс» на домашнем льду принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15 января 16:30   |  перерыв
Барыс
Барыс
3:2
Спартак
Спартак
3:2
Стадион «Барыс-Арена», Астана | Судьи: Антон Кислов  (Челябинск, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1:0Сведберг
2:0Фрэттин
3:0Петерссон
Бойд2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Гончаров2'
3:1Талалуев
3:2Никонцев
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'20
Перерыв! 3:2 в пользу «Барыса» после первого периода. Астанчане агрессивно вошли в игру и забросили три шайбы к восьмой минуте. Спартаковцы постепенно выровняли игру, а затем отыграли два гола. Вся борьба впереди!
'19
Контратака «Барыса»! Михайлис набросил на пятак, Валк подобрал шайбу, выкатился на ворота, но не сумел переиграть Беспалова!
'17
Тут же астанчане выкатились три в три! Петерссон бросил под перекладину — Беспалов блином отразил шайбу.
'16
Опасно! Москвичи разыграли комбинацию перед воротами, Фёдоров с пяти метров не попал в створ.
'15
По броскам в створ преимущество у «Барыса» — 12:8.
'14
Заметно преобразилась игра москвичей после провального старта. Красно-белые забрали шайбу и продолжают атаковать.
'13
ГОЛ! Спустя 47 секунд забил «Спартак»! Лисин убежал по правому флангу и сделал скидку на Ганзла, тот набросил на ворота, а Никонцев на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.
'12
ГОЛ! Фёдоров от борта сделал перевод на Талалуева, тот развернулся, вылез на ворота и протолкнул шайбу в дальний угол!
'11
Григорьев приложился от синей линии, Ганзл и Карсумс не смогли протолкнуть шайбу под Карлссоном!
'10
Удаление у «Барыса». Бойд в борьбе на пятаке заплёл ноги Лещенко.
'9
Ещё момент! Акользин вошёл в зону, выдержал паузу и сделал передачу на ход Михайлису, который в ближнем бою не сумел переиграть Беспалова.
'8
Беспалов вышел вместо Гудачека.
'8
Замена вратаря у «Спартака».
'8
ГОЛ! Диц зарядил от синей линии, шайба после рикошета отскочила к Петерссону, который с острого угла расстрелял ворота «Спартака»!
'7
Диц! От синей линии целил в верхний угол, Гудачек уверенно забрал шайбу.
'6
Удаление у «Спартака». Гончаров за грубость получил малый штраф.
'6
ГОЛ! Хозяева накрыли соперника прессингом и отобрали шайбу в чужой зоне. Фрэттин получил передачу, сместился к центру и бросил точно в верхний угол!
'5
Максвелл убежал в атаку по правому флангу и набросил на пятак, партнёр не успел к шайбе.
'4
Боченски сместился на левый край и набросил на пятак, Гудачек прижал шайбу ко льду.
'3
Большое преимущество у хозяев на первых минутах, игра идёт в зоне «Спартака».
'2
Ещё момент у «Барыса»! Старченко атаковал с пятака — шайба попала в штангу и отскочила в сторону.
'1
ГОЛ! Хозяева сразу перешли в атаку. Сведберг получил передачу на синей линии и нанёс точный бросок в дальний угол, Гудачеку перекрыли обзор на пятаке.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Барыс» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.