'20

Перерыв! 3:2 в пользу «Барыса» после первого периода. Астанчане агрессивно вошли в игру и забросили три шайбы к восьмой минуте. Спартаковцы постепенно выровняли игру, а затем отыграли два гола. Вся борьба впереди!