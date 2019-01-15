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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 3:2 в пользу «Барыса» после первого периода. Астанчане агрессивно вошли в игру и забросили три шайбы к восьмой минуте. Спартаковцы постепенно выровняли игру, а затем отыграли два гола. Вся борьба впереди!
'19
Контратака «Барыса»! Михайлис набросил на пятак, Валк подобрал шайбу, выкатился на ворота, но не сумел переиграть Беспалова!
'17
Тут же астанчане выкатились три в три! Петерссон бросил под перекладину — Беспалов блином отразил шайбу.
'16
Опасно! Москвичи разыграли комбинацию перед воротами, Фёдоров с пяти метров не попал в створ.
'15
По броскам в створ преимущество у «Барыса» — 12:8.
'14
Заметно преобразилась игра москвичей после провального старта. Красно-белые забрали шайбу и продолжают атаковать.
'13
'12
'11
Григорьев приложился от синей линии, Ганзл и Карсумс не смогли протолкнуть шайбу под Карлссоном!
'10
'9
Ещё момент! Акользин вошёл в зону, выдержал паузу и сделал передачу на ход Михайлису, который в ближнем бою не сумел переиграть Беспалова.
'8
'8
'8
'7
Диц! От синей линии целил в верхний угол, Гудачек уверенно забрал шайбу.
'6
'6
'5
Максвелл убежал в атаку по правому флангу и набросил на пятак, партнёр не успел к шайбе.
'4
Боченски сместился на левый край и набросил на пятак, Гудачек прижал шайбу ко льду.
'3
Большое преимущество у хозяев на первых минутах, игра идёт в зоне «Спартака».
'2
Ещё момент у «Барыса»! Старченко атаковал с пятака — шайба попала в штангу и отскочила в сторону.
'1
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Барыс» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.