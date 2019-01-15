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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Салавата» после 20 минут.
'19
Опасная контратака прошла у Уфы, Хохряков получил шайбу на пятаке, но бросил рядом со штангой!
'18
Широков! Сместился к центру, выдержал паузу, но уфимцы накрыли его бросок.
'17
Постепенно инициатива перешла к омичам. Игра переместилась в зону «Салавата».
'16
Франсон взял инициативу на себя! Красиво обыграл двух соперников, вылез на ворота, но не сумел переиграть Метсолу!
'15
Умарку досталось в средней зоне, нужна помощь врачей. Небольшая пауза возникла.
'15
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 4:2.
'14
Бурдасов! С правого края вошёл в зону и бросил из-под защитника — шайба просвистела рядом с девяткой!
'13
Умарк красиво подкинул себе шайбу на ход, под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Налимова.
'11
Деарне сделал длинную передачу под синюю линию, Бек не успел к шайбе.
'10
Ещё момент! Шайба заметалась перед воротами Налимова, но уфимцам не удалось добить.
'9
'8
'7
Затяжную атаку провели гости. Кемппайнен атаковал с правого края, Налимов блином отразил шайбу в сторону.
'6
Широков протащил шайбу по левому флангу и вырезал диагональ на дальнюю штангу, партнёр не успел к шайбе.
'5
Отбились омичи. В полных составах продолжается игра.
'4
Гол забил «Салават»! Умарк выдержал паузу и прострелил на Харткайнена, который в касание переправил шайбу в дальний угол! Но после видеопросмотра арбитр усмотрел помеху вратарю — гол не засчитан.
'3
Омичи перекрывают все зоны и не дают сопернику разыгрывать шайбу. Мало бросков.
'2
Не идёт большинство у «Салавата» — слишком много потерь, даже в зону не удаётся зайти.
'1
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Иван Налимов — Юха Метсола.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.