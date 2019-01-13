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Трансляция
С конца
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'6
«Спартак» здорово начала встречу, постоянно создавая моменты у ворот соперника.
'5
И вновь гости атакуют! Налимов с большим трудом шайбу парировал щитком!
'4
«Спартак» в одной атаке несколько бросков в створ нанёс, но Налимов с ними справился! Никонцев и Максвелл угрожали воротам омичей!
'3
Ганзл с кистей с ползоны бросил, вратарь «Авангарда» шайбу сразу не прижал, но Талалуеву не удалось сработать на добивании.
'2
Карсумс бросал из-под защитника — парировал Налимов шайбу в угол площадки.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за омичами.
'0
Иван Налимов против Александра Трушкова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.