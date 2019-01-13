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Англия / Премьер-лига
15:30
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль
0:1
закончен
18:00
БёрнлиФулхэм
2:1
закончен
18:00
Кардифф СитиХаддерсфилд Таун
0:0
закончен
18:00
Кристал ПэласУотфорд
1:2
закончен
18:00
Лестер СитиСаутгемптон
1:2
закончен
20:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесУэска
1:0
закончен
18:15
ВаленсияВальядолид
1:1
закончен
20:30
ЖиронаАлавес
1:1
закончен
22:45
ВильярреалХетафе
1:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
АмьенПСЖ
0:3
закончен
22:00
ГенгамСент-Этьен
0:1
закончен
22:00
НиццаБордо
1:0
закончен
22:00
НимАнже
перенесен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
3:0
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
3:5
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
2:5
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
1:3
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
2:3
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксОттава Сенаторз
4:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана УНИКС
79:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
104:109
закончен
01:00
Майами ХитМемфис Гриззлиз
112:108
закончен
03:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
105:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
122:112
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
110:106
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
102:93
закончен
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
110:102
закончен
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
104:97
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
закончен
17:00
Гонка преследования. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
34.29,8
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам
15:00
Спринт. Мужчины, женщины
закончен
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЛеванте
1:0
закончен
18:15
Атлетик БСевилья
не начался
20:30
БарселонаЭйбар
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
17:15
ЭвертонБорнмут
не начался
19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
0:0
1 тайм
19:00
ДижонМонпелье
не начался
19:00
ТулузаСтрасбург
не начался
23:00
МарсельМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
2:4
закончен
10:00
АмурСеверсталь
2:3 (Б)
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
3:5
закончен
13:30
СибирьСалават Юлаев
4:2
закончен
14:00
БарысХК Сочи
3:2 (Б)
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
5:2
закончен
17:00
АвангардСпартак
0:0
1 период
17:00
ТорпедоДинамо М
0:0
1 период
17:00
СКАВитязь
1:0
1 период
17:00
ЦСКАДинамо Мн
0:0
1 период
18:00
Динамо РТрактор
не начался
19:30
СлованАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
online
16:00
Автодор Парма
online
17:00
Зенит Нижний Новгород
11:7
1 четверть
18:00
ВЭФ Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
13:45
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Россия
1:18:46,3 (0+8)
закончен
16:30
Эстафета. Мужчины
online
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Дрезден
14:45
Мужской и женский командный спринт
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиВулверхэмптон
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Авангард Спартак

Борьба за плей-офф: «Спартак» гостит в Балашихе. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Авангард» - «Спартак»

Омский «Авангард» в Балашихе принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13 января 17:00   |  1 период
Авангард
Авангард
0:0
Спартак
Спартак
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Александр Сергеев  (Жуковский, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'6
«Спартак» здорово начала встречу, постоянно создавая моменты у ворот соперника.
'5
И вновь гости атакуют! Налимов с большим трудом шайбу парировал щитком!
'4
«Спартак» в одной атаке несколько бросков в створ нанёс, но Налимов с ними справился! Никонцев и Максвелл угрожали воротам омичей!
'3
Ганзл с кистей с ползоны бросил, вратарь «Авангарда» шайбу сразу не прижал, но Талалуеву не удалось сработать на добивании.
'2
Карсумс бросал из-под защитника — парировал Налимов шайбу в угол площадки.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за омичами.
'0
Иван Налимов против Александра Трушкова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.