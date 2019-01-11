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Трансляция
С конца
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! «Армейцы» к третьей минуте игры дважды отличились, были и ещё моменты на заброшенные шайбы, но вратари с остальными бросками справились.
'19
Челябинцы не извлекли пользы из численного преимущества. Смотрим на игру в равных составах.
'18
Вышла шайба в среднюю зону после плохой передачи к синей линии.
'17
'16
Выстояли уральцы, играя в меньшинстве. Шаров в контратаку убегал, но его бросок от левого борта был заблокирован.
'15
Шалунов с хорошей точки щёлкнул, но в челябинский створ не попал!
'14
'13
Вновь ЦСКА принимается за активный хоккей в зоне соперника.
'12
Скотт на добивании не сработал! После щелчка Марченко шайба отскочила на гостевой пятак, но Скотт из выгодной позиции промахнулся!
'11
Телегин развернулся и с кистей опасно бросил — Демченко справился!
'10
Кокуёв не смог подправить с пятака шайбу в ворота после дальнего броска.
'9
«Трактор» пришёл немного в себя после двух пропущенных шайб. Стали гости отмечаться игрой в зоне нападения.
'8
Томас находит вариант проверить вратаря ЦСКА. Сорокин надёжен после броска с ползоны.
'7
Демченко ставит игру на паузу после атаки ЦСКА с ходу с броском от правого края.
'6
Мамин бросал, сам же и пробовал добить с пятака, но вновь чётко в воротах сыграл Демченко!
'5
Демченко быстро размяли! Светлаков с пятака бросал — голкипер потащил!
'3
'3
'3
'2
'2
Москвичи с первых смен кружат в зоне соперника. Голкипер «Трактора» справился с броском от правого борта.
'1
Судницин в игре после броска Капризова с ползоны — шайба в ловушке вратаря!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами».
'0
Илья Сорокин против Александра Судницина — вратарское противостояние нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Трактор». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.