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Взять Казань: «Динамо» обыгрывает «Ак Барс». LIVE

Казанский «Ак Барс» принимает «Динамо» в матче регулярного чемпионата

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
11 января 19:30   |  перерыв
Ак Барс
Ак Барс
0:2
Динамо М
Динамо М
0:2
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Андрей Рогачёв  (Москва, Россия)
Манухов2'
Манухов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Брюквин
0:2Волков
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Динамо» после 20 минут. Москвичи бодро провели стартовый период и заслуженно ведут в счёте, голами отметились Брюквин и Шипачёв. У казанцев было мало моментов в атаке.
'20
Манухов удалён во второй раз подряд — на этот раз за подножку.
'20
Отбились казанцы. В полных составах продолжается игра.
'19
Динамовцы выкатились два в два, Макаров бросил с левого края, сам же пошёл на добивание, но казанцы отбились.
'19
Опасно! Шипачёв вылез из-за ворот и бросил с острого угла — Подъяпольский намертво забрал шайбу.
'18
Момент у «Динамо»! Хиетанен оказался один перед воротами, но из убойной позиции не попал в створ!
'18
Удаление у «Ак Барса». Манухов прихватил клюшкой Хиетанена, который выкатывался на ворота казанцев.
'16
Пепеляев набросил от синей линии! Педан помешал Карлину добить шайбу с пятака.
'15
Ткачёв выкатился по правому флангу и прострелил в центр, Секач с пятака не сумел протолкнуть шайбу под щитками Ерёменко.
'14
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 9:6.
'13
Кагарлицкий подхватил шайбу в средней зоне, легко обыграл защитника и под углом вылез на ворота, но не суме переиграть Подъяпольского.
'12
Макаров выбрался на свободное пространство и зарядил от синей линии — шайба прилетела в ловушку Подъяпольскому.
'11
Азеведу убежал по флангу и прострелил на пятак — динамовцы перехватили шайбу.
'9
А у казанцев пока ничего не получается в атаке, броски в основном идут с дальних дистанций.
'8
ГОЛ! Динамовцы провели позиционную атаку, Индрашис сделал скидку на синюю линию, Волков получил шайбу и нанёс прицельный бросок в дальний угол! Шипачёв на пятаке перекрыл обзор голкиперу. Гол в итоге переписали на Вадима, который коснулся шайбы.
'7
Клинкхаммер продавил защитника, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Ерёменко.
'6
Ткачёв вошёл в зону и бросил по центру, Ерёменко спокойно забрал шайбу в ловушку.
'5
Лукоянов убежал по флангу и сделал скидку в центр зоны, динамовцы накрыли бросок Глухова.
'4
Казанцы владеют шайбой в чужой зоне, но пока нет моментов у ворот Ерёменко.
'2
ГОЛ! Макаров получил передачу у борта и набросил на пятак, Брюквин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку!
'1
Опасно! Кагарлицкий убежал по правому флангу и доставил шайбу на пятак, Индрашис бросил низом — Подъяпольский щитком среагировал!
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Владислав Подъяпольский — Александр Ерёменко.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.