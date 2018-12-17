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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! Ничья 2:2 после 40 минут. Команды добавили в активности во втором периоде, стало больше бросков и моментов. Всё самое интересное впереди!
'39
С трудом выстояли омичи в меньшинстве, вернулся на лёд Чудинов.
'39
Весалайнен! Резко сместился к центру, качнул защитника и с кистей зарядил в девятку — Бобков забрал шайбу в ловушку!
'38
Опасно! Йенсен приложился от синей линии, Плэтт и Йормакка не смогли добить шайбу с пятака.
'37
'36
Во втором периоде омичи чаще бросают в створ — 9:8.
'35
'34
Момент! Йенсен поборолся и сделал передачу на левый край, Йенсен в касание бросил — Бобков переместился и прикрыл ближний угол!
'33
Отбились гости. Вернулся на лёд Маннинен.
'32
«Ястребы» держат шайбу в чужой зоне, но нет бросков. Всё перекрывают финны.
'31
'30
Плэтт с левого края вошёл в зону и прицельно бросил в нижний угол — Бобков выловил шайбу!
'29
'28
Семёнов убежал по левому флангу и резко с кистей бросил в нижний угол — шайба попала в сетку с внешней стороны.
'26
'25
Широков сделал передачу на правый край, Михеев в касание не попал в ближний угол!
'24
'23
Лёв! От синей линии целил в дальнюю девятку — Бобков намертво забрал шайбу в ловушку.
'22
Столлери получил передачу на синей линии, продвинулся вперёд и бросил от синей линии! Бобков на месте.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Йокерита» после 20 минут. Финны владели инициативой и создали несколько хороших моментов, а единственную шайбу ближе к перерыву забросил Вярн.
'19
Ещё момент! Бобков справился с дальним броском Йоэнсуу, а затем и с добиванием Нормана.
'18
'16
По броскам в створ равенство — 5:5.
'15
Михеев от борта сделал перевод в центр зоны, Зырянов в касание бросил в дальний угол — мимо!
'14
Лепистё приложился после выигранного вбрасывания! Бобков щитком отразил шайбу в сторону.
'13
Стась вылез на пятак и подставил клюшку под бросок Франсона! Запольски переместился и забрал шайбу.
'12
У Йормакки не получился бросок с левого края. Тальбо выиграл борьбу у борта и вернул шайбу омичам.
'10
Ответ «Авангарда»! Стольберг поставил корпус и вылез на пятак, но помешали ему бросить.
'9
«Йокерит» продолжает подолгу разыгрывать шайбу в чужой зоне. Много работы у Бобкова.
'8
Грант подключился к атаке и зарядил с правого края — шайба прошла рядом со штангой.
'6
Тальбо сделал передачу на ход Семёнову, тот прорвался по флангу и бросил в ближний угол — Запольски среагировал!
'5
Йенсен! Из круга вбрасывания целил в дальний угол — Бобком щитком отразил шайбу.
'4
Финны много времени проводят в атаке. Есть преимущество у «Йокерита» на первых минутах.
'3
Лёв приложился от синей линии, шайба от борта выскочила на пятак, но омичи оказались первыми на подборе.
'2
Ниеми ушёл за ворота, развернулся и прострелил на пятак, но не дошла шайба до партнёра.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «ястребы».
'0
Стартовые вратари: Игорь Бобков — Райан Запольски.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард»— «Йокерит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.