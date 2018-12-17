Курсы валют$ 66.74 (+0.138) 75.72 (+0.457)
Москва: -13°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
СевильяЖирона
2:0
закончен
18:15
ЭспаньолБетис
1:3
закончен
20:30
УэскаВильярреал
2:2
закончен
22:45
ЛевантеБарселона
0:5
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
1:2
закончен
16:30
СаутгемптонАрсенал
3:2
закончен
19:00
ЛиверпульМанчестер Юнайтед
3:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛКьево
0:0
закончен
17:00
ФиорентинаЭмполи
3:1
закончен
17:00
ФрозинонеСассуоло
0:2
закончен
17:00
СампдорияПарма
2:0
закончен
20:00
КальяриНаполи
0:1
закончен
22:30
РомаДженоа
3:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
НимЛилль
2:3
закончен
19:00
НиццаСент-Этьен
1:1
закончен
23:00
ЛионМонако
3:0
закончен
23:00
МарсельБордо
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигМайнц
4:1
закончен
20:00
Айнтрахт ФБайер
2:1
закончен
Еврохоккейтур
14:00
ЧехияШвеция
2:3
закончен
17:00
РоссияФинляндия
5:0
закончен
17:00
РоссияФинляндия
5:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВегас Голден Найтс
3:4 (ОТ)
закончен
21:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
3:0
закончен
23:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
2:7
закончен
01:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
2:4
закончен
03:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
3:7
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей ВЭФ
75:67
закончен
12:00
Астана Калев
105:78
закончен
13:00
Парма УНИКС
68:66
закончен
15:00
Химки Нижний Новгород
80:93
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Цмоки-Минск
80:69
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Бруклин НетсАтланта Хоукс
144:127
закончен
23:30
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
105:128
закончен
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
110:99
закончен
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
128:110
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
96:102
закончен
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
113:120
закончен
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
95:86
закончен
Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
13:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Италия
1.10,58,7 (0+3)
закончен
16:00
Эстафета 4x7,5 км, мужчины
1
Швеция
1.16,10,6 (0+5)
закончен
Гандбол / Чемпионат Европы — 2018
19:30
Россия — Франция
21:24
закончен
Футбол /
14:00
«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников в Лиге Европы
закончен
Италия / Серия А
22:30
АталантаЛацио
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
3:1
закончен
19:00
Ак БарсАвтомобилист
3:1
3 период
19:00
НефтехимикТрактор
0:1
3 период
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
1:3
3 период
19:30
АвангардЙокерит
2:2
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
Германия / Бундеслига
20:30
Боруссия МНюрнберг
не начался
22:30
ФортунаБоруссия Д
не начался
22:30
ГертаАугсбург
не начался
22:30
ВольфсбургШтутгарт
не начался
Франция / Лига 1
21:30
КанТулуза
не начался
Италия / Серия А
22:30
БолоньяМилан
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо М
не начался
14:00
БарысСеверсталь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
не начался
15:30
СибирьЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СКАСлован
не начался
19:30
СпартакЙокерит
не начался
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
не начался
19:30
Динамо МнДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
04:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Аризона КойотсНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит АСВЕЛ
не начался
22:00
Андорра Монако
не начался
22:00
Цедевита Тофаш
не начался
22:30
Доломити Энергия Валенсия
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Будучность
не начался
20:45
Фенербахче ЦСКА
не начался
22:45
Барселона Олимпиакос
не начался
23:30
Гран Канария Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Авангард Йокерит

Отомстить за Хельсинки: «Авангард» бьется с «Йокеритом». LIVE

Онлайн трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Йокерит»

«Авангард» на своем льду в Балашихе принимает «Йокерит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн трансляцию матча.
17 декабря 19:30   |  перерыв
Авангард
Авангард
2:2
Йокерит
Йокерит
0:1, 2:1
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Евгений Ромасько  (Тверь, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1:1Емелин
2:2Зернов
Чудинов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Вярн
Пильстрём2'
1:2Вярн
Маннинен2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'40
Перерыв! Ничья 2:2 после 40 минут. Команды добавили в активности во втором периоде, стало больше бросков и моментов. Всё самое интересное впереди!
'39
С трудом выстояли омичи в меньшинстве, вернулся на лёд Чудинов.
'39
Весалайнен! Резко сместился к центру, качнул защитника и с кистей зарядил в девятку — Бобков забрал шайбу в ловушку!
'38
Опасно! Йенсен приложился от синей линии, Плэтт и Йормакка не смогли добить шайбу с пятака.
'37
Удаление у «Авангарда». Чудинов прихватил соперника в борьбе у борта.
'36
Во втором периоде омичи чаще бросают в створ — 9:8.
'35
ГОЛ! Михеев освободился от опеки и нанёс бросок от борта, Запольски отбил шайбу перед собой, а Зернов оказался самым расторопным на добивании!
'34
Момент! Йенсен поборолся и сделал передачу на левый край, Йенсен в касание бросил — Бобков переместился и прикрыл ближний угол!
'33
Отбились гости. Вернулся на лёд Маннинен.
'32
«Ястребы» держат шайбу в чужой зоне, но нет бросков. Всё перекрывают финны.
'31
Удаление у «Йокерита». Маннинен прихватил клюшкой Петрова и получил малый штраф.
'30
Плэтт с левого края вошёл в зону и прицельно бросил в нижний угол — Бобков выловил шайбу!
'29
ГОЛ! Финны провели атаку левым флангом, последовал наброс от борта, гости выиграли подбор, Лепистё развернулся и нашёл передачей свободного Вярна, который поразил ближний угол!
'28
Семёнов убежал по левому флангу и резко с кистей бросил в нижний угол — шайба попала в сетку с внешней стороны.
'26
ГОЛ! Чудинов сделал перевод вдоль синей линии, Емелин немного продвинулся вперёд и с кистей бросил в дальний угол — Запольски не дотянулся!
'25
Широков сделал передачу на правый край, Михеев в касание не попал в ближний угол!
'24
Удаление у «Йокерита». Пильстрём в средней зоне ударил клюшкой Емелина.
'23
Лёв! От синей линии целил в дальнюю девятку — Бобков намертво забрал шайбу в ловушку.
'22
Столлери получил передачу на синей линии, продвинулся вперёд и бросил от синей линии! Бобков на месте.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Йокерита» после 20 минут. Финны владели инициативой и создали несколько хороших моментов, а единственную шайбу ближе к перерыву забросил Вярн.
'19
Ещё момент! Бобков справился с дальним броском Йоэнсуу, а затем и с добиванием Нормана.
'18
ГОЛ! Грант от борта сделал перевод в центр. Бобков справился с броском Ниеми, но Вярн успел на отскок и со второй попытки поразил ворота «Авангарда»!
'16
По броскам в створ равенство — 5:5.
'15
Михеев от борта сделал перевод в центр зоны, Зырянов в касание бросил в дальний угол — мимо!
'14
Лепистё приложился после выигранного вбрасывания! Бобков щитком отразил шайбу в сторону.
'13
Стась вылез на пятак и подставил клюшку под бросок Франсона! Запольски переместился и забрал шайбу.
'12
У Йормакки не получился бросок с левого края. Тальбо выиграл борьбу у борта и вернул шайбу омичам.
'10
Ответ «Авангарда»! Стольберг поставил корпус и вылез на пятак, но помешали ему бросить.
'9
«Йокерит» продолжает подолгу разыгрывать шайбу в чужой зоне. Много работы у Бобкова.
'8
Грант подключился к атаке и зарядил с правого края — шайба прошла рядом со штангой.
'6
Тальбо сделал передачу на ход Семёнову, тот прорвался по флангу и бросил в ближний угол — Запольски среагировал!
'5
Йенсен! Из круга вбрасывания целил в дальний угол — Бобком щитком отразил шайбу.
'4
Финны много времени проводят в атаке. Есть преимущество у «Йокерита» на первых минутах.
'3
Лёв приложился от синей линии, шайба от борта выскочила на пятак, но омичи оказались первыми на подборе.
'2
Ниеми ушёл за ворота, развернулся и прострелил на пятак, но не дошла шайба до партнёра.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «ястребы».
'0
Стартовые вратари: Игорь Бобков — Райан Запольски.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард»— «Йокерит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.