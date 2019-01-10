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Притормозить лидера: «Локомотив» принимает СКА

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Локомотив» — СКА

Ярославский «Локомотив» на своем льду принимает петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
10 января 19:00   |  1 период
Локомотив
Локомотив
0:0
СКА
СКА
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Константин Оленин  (Москва, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'12
Аверин на пятак, Коротков не смог выиграть борьбу за шайбу у ворот СКА.
'11
Картаеву развернулся на ползоне атаки, но броска не состоялось — шайбу у «железнодорожника» забрали.
'10
Отобрали хозяева шайбу в средней зоне, Слепец от левого круга вбрасывания с кистей пальнул — ловушкой чётко сыграл питерский голкипер.
'9
Санников из-за ворот на левый круг вбрасывания шайбу скинул, Коротков натянул кистевой бросок и исполнил его — Шестёркин надёжно сыграл.
'8
Слепец после виража за воротами пробовал протолкнуть шайбу в ближний угол, но там щиток «армейского» вратаря был вовремя выставлен.
'7
Картаев под острым углом наносил бросок — Шестёркин вновь в игре.
'6
Выиграли ярославцы борьбу за шайбу у чужого лицевого борта, прошла передача на пятак, Алексеев был блокирован при броске с убойной позиции!
'5
Бывальцев в атаке СКА с ходу от левого борта бросил по воротам — Коновалов на месте.
'4
Санников с разворота доставил шайбу на гостевой пятак, Коротков там был, но бросить ему по воротам не позволили.
'3
Слепец классную передачу отдал на Иванова, бросок в упор парировал Шестёркин!
'2
Земчёнок после поперечной передачи катил к дальней штанге ворот «Локомотива», но шайбу не принял.
'1
Первую атаку провели питерцы, а хозяева на это ответили пробросом.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами».
'0
Команды приглашены на лёд. Время гимна Российской Федерации!
'0
Илья Коновалов против Игоря Шестёркина — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.