- 367778 просмотров Как Евросоюз стал заложником газового конфликта между Москвой и Киевом
- 333174 просмотра Хабиб обратился к Федору Емельяненко перед боем
- 236274 просмотра Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам
- 202775 просмотров В Британии заявили, что Черное море не принадлежит России
- 133047 просмотров В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности
- 120742 просмотра Под завалами дома в Магнитогорске нашли ценные вещи
- 98269 просмотров Ровно 77 лет назад, 8 января 1942 года, родился Стивен Хокинг — известнейший британский...
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'40
Перерыв! Ничья 0:0 после 40 минут.
'40
Шарову досталось в борьбе на пятаке, нужна помощь форварду «Трактора».
'40
Опасно! Казанцы здорово разыграли перед воротами, Судницин среагировал на бросок Свитова с пятака.
'39
'38
Выстояли казанцы в меньшинстве. В полных составах продолжается игра.
'37
Какой момент! Клинкхаммер набрал скорость, убежал от трёх соперников, выкатился на ворота и бросил в угол — Судницин щитком парировал!
'36
'35
Галиев красивым финтом убрал соперника, но с правого края не попал в ближний угол!
'34
Зарипов с правого края вошёл в зону и набросил на пятак, Бэйлен выбил шайбу в сторону, опередив Основина.
'33
«Ак Барс» в полном составе.
'33
Под занавес большинства челябинцы закрепились в чужой зоне, Подъяпольский справился с броском Томаса в упор!
'33
Момент в меньшинстве у «Ак Барса»! Ткачёв поставил корпус, под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Судницина!
'32
Не идёт большинство у «Трактора», хозяева никак не могут войти в чужую зону.
'31
'31
Отбились челябинцы. Вернулся на лёд Хлыстов.
'30
Клинкхаммер на пятаке подставил клюшку под прострел партнёра — Судницин сложился и забрал шайбу.
'29
'28
Шайба побывала в воротах «Трактора» после броска Глухова, но судья гол не засчитал — пас рукой имел место быть!
'28
Кокуёв несильно от левого борта бросил — щитками Подъяпольский шайбу встретил.
'27
Два броска в одной смене от гостей! Судницин надёжно сыграл после дальних выстрелов Постмы и Клинкхаммера.
'27
Не дали Зарипову вложиться в бросок от правого края после атаки казанцев с ходу!
'26
Бергстрём из левого круга вбрасывания с кистей бросал — шайба прошла в метре от дальнего угла ворот «Ак Барса».
'25
Азеведу в ближнюю «девять» метил, но Судницин был готов к такому броску и шайбу отбил!
'24
Ткачёву не дали бросить по воротам. Ответ у хозяев тоже не заладился — потеря шайбы в центре площадки.
'23
Старается «Ак Барс» отодвинуть игру от своих ворот.
'22
«Трактор» хорош на старте периода! Несколько подряд бросков по воротам Подъяпольского, но цели они не достигли!
'21
Щехура после паса из-за ворот пытался протолкнуть шайбу в ближний угол, но казанский голкипер этому помешал!
'21
Второй период встречи начался!
'20
Сирена отправляет команды на перерыв! Первый период остался за вратарями — 0:0 на табло.
'20
В полном составе челябинцы.
'19
Свитову не дали развернуться на пятаке и бросить по воротам — шайба вышла из зоны «Трактора».
'18
'17
Бэйлен от синей линии мощно щёлкнул, но шайба до ворот «Ак Барса» не долетела, попав в одного из полевых игроков.
'16
Судницин в игре после броска низом — щитками легко вратарь шайбу перевёл в угол площадки.
'15
Начался обмен позиционными атаками. Равный хоккей наблюдаем.
'14
Марков пальнул издали по воротам «Трактора» — безрезультатно!
'13
Глухов открывался здорово на дальней штанге ворот хозяев, но передача на него была прервана.
'12
Секач в ближний угол ворот бросал — Судницин на месте!
'11
И ещё одна хорошая вылазка хозяев. Дугин был на острие атаки, но и его бросок с пятака не стал результативным — вратарь потащил!
'10
«Трактор» огрызнулся! Подъяпольский не застоялся в воротах, отразив шайбу после опасного броска Стоу!
'10
Постма подключился в атаку, получил шайбу от Клинкхаммера в центре зоны, но бросок точным у защитника «барсов» не получился.
'9
Накрыли казанцы соперника на синей линии, но пас к воротам на Зарипова не прошёл.
'8
Галиев от правого борта резко с кистей бросил, но Судницин под щитками шайбу прижал!
'7
Ожила игра после инертных первых минут. «Ак Барс» добавил в активности.
'6
Основин после виража за воротами бросал в ближний угол, но голкипер «Трактора» успел переместиться к штанге!
'5
Судницин после дальнего броска успел шайбу накрыть ловушкой, не предоставив шанса Попову сыграть на добивании.
'4
Ошибка у уральской команды на входе в зону нападения — офсайд.
'3
Челябинцы в зоне соперника задержались, но удерживая шайбу лишь у бортов, без намёка продвижения к воротам.
'2
Первые смены в игре проходят аккуратно — без бросков по воротам.
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Поехали!
'0
Александр Судницин против Владислава Подъяпольского — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.