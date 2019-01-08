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Трансляция
С конца
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'20
Сирена отправляет команды на перерыв! Первый период остался без заброшенных шайб. ЦСКА больше нанёс бросков, но оборона «Локомотива» сохранила печать на своих воротах.
'20
Мощно Кронвалль зарядил с ползоны, Сорокин шайбу отбил перед собой, добить не получилось!
'19
Козун резкий пас низом отдавал на дальнюю штангу, но Апалькову не удалось подстроиться под бросок!
'19
'18
Сбилась игра к бортам — не без вязкого хоккея в этом упорном противостоянии.
'17
Шалунов через центр закатил в зону атаки, но увлёкся индивидуальной игрой и шайбу потерял.
'17
ЦСКА стал задерживаться в зоне соперника. «Локомотив» вынужден терпеть в обороне.
'16
Марченко зарядил от синей линии — ярославский голкипер щитком шайбу парировал.
'15
Момент на гол создали «армейцы»! Капризов от правого круга вбрасывания изумительную передачу на дальнюю штангу исполнил, Григоренко замыкал в касание, но Коновалов свою команду спас!
'15
Ибрагимов закрыл чужую синюю линию и бросил по воротам «Локомотива» — шайба после рикошета от соперника улетела за пределы площадки.
'14
4:7 — статистика бросков в створ к этой минуте встречи.
'13
И ЦСКА выдержал две минуты, играя в меньшинстве.
'12
Прошла поперечная передача Алексеева на Санникова, но Степан не смог броском в касание поразить ближний угол ворот!
'12
Справилась оборона гостей с мощным броском Накладала! Шайба вышла в среднюю зону.
'11
'11
Коновалов в игре после броска Карнаухова — шайба залетела в ловушку вратаря.
'10
В полном составе ярославцы, но москвичи продолжают своё позиционное нападение.
'9
Блажиевский в касание от правого круга вбрасывания щёлкнул в ближний угол ворот, но Коновалов успел на перемещении сыграть и шайбу парировал!
'8
'7
Атаку с ходу провёл «Локомотив», больше на удачу была сделана передача на «армейский» пятак, Алексеев был ещё далеко от момента.
'6
Москвичи в позиционной атаке держали шайбу, но развернуться к воротам так и не удалось.
'5
Рафиков от левого борта наносил бросок — шайба попала в закругление ворот, но эту ситуацию контролировал голкипер ЦСКА.
'4
Хорошими атаками обменялись команды! Острее смотрелся выпад у «армейцев» — Карнаухов попал в штангу!
'3
Картаев закатил в зону гостей и мощно зарядил по воротам, но шайба попала в Марченко.
'2
Перехватили москвичи шайбу в средней зоне, Вей через правый борт атаку развивал, но сместиться в центр ему не позволили.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за ярославцами.
'0
Илья Коновалов против Ильи Сорокина — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.