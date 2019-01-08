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Стартовые вратари: Якуб Коварж — Игорь Шестёркин.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Автомобилист» — СКА. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.