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Разбить лидера: «Автомобилист» принимает СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — СКА

«Автомобилист» на своем льду принимает петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
08 января 14:30   |  Матч не начался
Автомобилист
Автомобилист
СКА
СКА
Стадион «Уралец», Екатеринбург | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Виктор Бирин  (Москва, Россия)
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Стартовые вратари: Якуб Коварж — Игорь Шестёркин.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Автомобилист» — СКА. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.