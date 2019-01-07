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Испания / Примера
14:00
ЭйбарВильярреал
0:0
закончен
18:15
СевильяАтлетико М
1:1
закончен
20:30
Реал МадридРеал Сосьедад
0:2
закончен
22:45
ХетафеБарселона
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевАмур
6:1
закончен
15:00
ТракторАвтомобилист
0:2
закончен
17:00
ЛокомотивСлован
1:0
закончен
17:00
Динамо МДинамо Р
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МнЦСКА
1:2
закончен
17:30
ЙокеритСКА
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
07:00
Сан-Хосе ШарксТампа-Бэй Лайтнинг
5:2
закончен
21:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
4:5
закончен
00:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
3:2
закончен
00:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
5:0
закончен
01:00
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
01:00
Виннипег ДжетсДаллас Старз
5:1
закончен
04:00
Питтсбург ПингвинзЧикаго Блэкхоукс
3:5
закончен
04:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
0:4
закончен
Единая лига ВТБ
13:00
ЦСКА ВЭФ
92:66
закончен
14:00
Локомотив-Кубань Зелена Гура
73:41
закончен
15:30
Парма Зенит
78:107
закончен
16:00
УНИКС Енисей
95:92
закончен
17:00
Нижний Новгород Астана
85:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
106:96
закончен
23:30
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
108:86
закончен
23:30
Чикаго БуллзБруклин Нетс
100:117
закончен
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
106:82
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
98:116
закончен
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
121:105
закончен
04:00
Финикс СанзШарлотт Хорнетс
113:119
закончен
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
15:00
Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»
1
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
35:15.0
2
Наталья Непряева (Россия)
35:15.0
3
Криста Пярмякоски (Финляндия)
+2:55.9
закончен
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
16:45
Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
32:51.3
2
Сергей Устюгов (Россия)
+16.7
3
Симен Крюгер (Норвегия)
+48.8
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАдмирал
3:1
закончен
17:00
НефтехимикТорпедо
1:2
2 период
17:00
ХК СочиСибирь
0:1
2 период
17:30
ВитязьАк Барс
1:1
перерыв
17:30
СпартакАвангард
0:2
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Милуоки БаксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
не начался
Франция / Лига 1
21:00
АмьенАнже
не начался
21:00
НантМонпелье
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистСКА
не начался
14:30
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
не начался
16:30
БарысАмур
не начался
17:00
ЛокомотивЦСКА
не начался
17:00
СеверстальДинамо Р
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
19:30
Динамо МнСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Евролига
20:00
Химки Фенербахче
не начался
21:30
Жальгирис Анадолу Эфес
не начался
22:00
Олимпиакос Баскония
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23:30
Гран Канария Реал Мадрид
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Еврокубок
21:15
Фрапорт Скайлайнерс Локомотив-Кубань
не начался
22:45
АСВЕЛ Ратиофарм Ульм
не начался
22:45
Уникаха Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Майами ХитДенвер Наггетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсШарлотт Хорнетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Йорк Никс
не начался
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Спартак Авангард

Борьба за пятерку: «Спартак» проигрывает «Авангарду». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Авагард»

Московский «Спартак» на своем поле принимает «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
07 января 17:30   |  1 период
Спартак
Спартак
0:2
Авангард
Авангард
0:2
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
Даугавиньш2'
Даугавиньш2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Бек
0:2Семёнов
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'20
Сложная ситуация для судей! Отправляются команды отдыхать, не доиграв 51 секунду до сирены. Ждём вердикта арбитров уже после перерыва.
'20
И ещё момент у ворот «Авангарда»! Прижал шайбу голкипер под щитком у самой «ленточки» после активной борьбы Ганзла на пятаке! Судьям нужен просмотр. Может шайба и пересекла линию ворот. Ждём решения.
'20
Бобков! Вот это сейв! Ганзл развернулся и сделал классный пас к дальней штанге, Лисин с кистей казалось бросал наверняка, но Бобков не только успел переместиться, но и ловушкой шайбу забрал!
'19
Даугавиньш забрался в зону атаки через правый борт и с кистей бросил по воротам — Бобков на месте.
'18
Опасный щелчок Петрова от синей линии — шайба едва не залетела в ближний угол ворот «Спартака»!
'17
Лещенко в падении прервал передачу на Петрова к дальней штанге!
'16
Выстояли красно-белые в меньшинстве. Бек опасно бросал в ближний верхний угол ворот, но Беспалов помешал состояться дублю «ястреба»!
'15
Деарне искал свой шанс на добивании, но к шайбе его не подпустили. Не выходит игра из зоны москвичей.
'14
Случился отскок шайбы на пятак «Спартака», но омичи не смогли найти вариант для броска в упор.
'13
За подножку удалён Даугавиньш. Второй штраф для спартаковца за период.
'12
ГОЛ! А забивает вновь «Авангард»! Шумаков после виража за воротами сделал передачу на дальнюю штангу, а Семёнов точным броском замкнул эту атаку!
'11
Хохлачёву не дали разогнать атаку «Спартака», встретив на синей линии. Начинают москвичи нащупывать свою игру в передней линии.
'10
Теперь уже Даугавиньш проверял вратаря гостей, но и его бросок не стал проблемным.
'9
Карсумс через центр закатил в зону гостей и бросил с кистей — голкипер «Авангарда» ловушкой сыграл безупречно.
'8
Бобков в игре после броска Лисина — шайбу голкипер прижал к груди.
'8
Заглохла атака с ходу у хозяев, как только шайба перешла в зону соперника.
'7
Омичи и после заброшенной шайбы более убедительно выглядят в атаке.
'6
Беспалов в ближнем углу ворот шайбу встретил щитком после броска от борта.
'5
Шашкову не хватило поддержки от партнеров при позиционной атаке москвичей — шайба потеряна за воротами.
'4
ГОЛ! Бек броском с кистей из правого круга вбрасывания направил шайбу в верхний угол ворот!
'4
Даугавиньш наказан малым штрафом за удар соперника клюшкой. Большинство «Авангарда».
'4
Бондарев в касание от синей линии зарядил, шайба после рикошета на пятаке прошла рядом со штангой ворот «Спартака»!
'3
Фисенко со входа в зону соперника нанёс бросок — шайба от щитков вратаря покинула площадку.
'2
Фёдоров опасно простреливал вдоль ворот «Авангарда», но на пятаке никто из спартаковцев не подсуетился.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за омичами.
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Никита Беспалов против Игоря Бобкова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.