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Трансляция
С конца
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'20
Сложная ситуация для судей! Отправляются команды отдыхать, не доиграв 51 секунду до сирены. Ждём вердикта арбитров уже после перерыва.
'20
И ещё момент у ворот «Авангарда»! Прижал шайбу голкипер под щитком у самой «ленточки» после активной борьбы Ганзла на пятаке! Судьям нужен просмотр. Может шайба и пересекла линию ворот. Ждём решения.
'20
Бобков! Вот это сейв! Ганзл развернулся и сделал классный пас к дальней штанге, Лисин с кистей казалось бросал наверняка, но Бобков не только успел переместиться, но и ловушкой шайбу забрал!
'19
Даугавиньш забрался в зону атаки через правый борт и с кистей бросил по воротам — Бобков на месте.
'18
Опасный щелчок Петрова от синей линии — шайба едва не залетела в ближний угол ворот «Спартака»!
'17
Лещенко в падении прервал передачу на Петрова к дальней штанге!
'16
Выстояли красно-белые в меньшинстве. Бек опасно бросал в ближний верхний угол ворот, но Беспалов помешал состояться дублю «ястреба»!
'15
Деарне искал свой шанс на добивании, но к шайбе его не подпустили. Не выходит игра из зоны москвичей.
'14
Случился отскок шайбы на пятак «Спартака», но омичи не смогли найти вариант для броска в упор.
'13
'12
'11
Хохлачёву не дали разогнать атаку «Спартака», встретив на синей линии. Начинают москвичи нащупывать свою игру в передней линии.
'10
Теперь уже Даугавиньш проверял вратаря гостей, но и его бросок не стал проблемным.
'9
Карсумс через центр закатил в зону гостей и бросил с кистей — голкипер «Авангарда» ловушкой сыграл безупречно.
'8
Бобков в игре после броска Лисина — шайбу голкипер прижал к груди.
'8
Заглохла атака с ходу у хозяев, как только шайба перешла в зону соперника.
'7
Омичи и после заброшенной шайбы более убедительно выглядят в атаке.
'6
Беспалов в ближнем углу ворот шайбу встретил щитком после броска от борта.
'5
Шашкову не хватило поддержки от партнеров при позиционной атаке москвичей — шайба потеряна за воротами.
'4
'4
'4
Бондарев в касание от синей линии зарядил, шайба после рикошета на пятаке прошла рядом со штангой ворот «Спартака»!
'3
Фисенко со входа в зону соперника нанёс бросок — шайба от щитков вратаря покинула площадку.
'2
Фёдоров опасно простреливал вдоль ворот «Авангарда», но на пятаке никто из спартаковцев не подсуетился.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за омичами.
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Никита Беспалов против Игоря Бобкова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.