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Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиЛиверпуль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:30
ВильярреалРеал Мадрид
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
2:3
закончен
17:00
Ак БарсАвангард
4:3 (ОТ)
закончен
17:00
СпартакБарыс
2:3
закончен
19:30
ЙокеритСибирь
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Торонто Мэйпл ЛифсМиннесота Уайлд
3:4
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
3:5
закончен
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
4:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзКалгари Флэймз
6:4
закончен
03:30
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
3:2 (ОТ)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
2:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
5:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзТампа-Бэй Лайтнинг
2:6
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Бавария
92:77
закончен
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
91:79
закончен
22:45
Олимпия Милан Будучность
111:94
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23:30
Гран Канария Химки
70:99
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Еврокубок
20:30
Альба Монако
83:74
закончен
22:15
Ратиофарм Ульм Фрапорт Скайлайнерс
70:63
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Сан-Антонио СпёрсТоронто Рэпторс
125:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
113:117
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
134:135
закончен
Теннис / Турнир в Шэньчжэне. Четвертьфинал
07:30
Арина Соболенко - Мария Шарапова
закончен
Лыжный спорт / Этап Тур де Ски в Оберстдорфе
15:05
Мужская гонка преследования на 15 км
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
35:07,5
закончен
17:15
Женская гонка преследования на 10 км
1
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
26:21.2
закончен
Испания / Примера
21:00
ЛевантеЖирона
не начался
23:00
ЭспаньолЛеганес
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
ТракторАмур
3:0
закончен
17:00
Ак БарсСалават Юлаев
2:0
1 период
17:00
ЛокомотивДинамо Р
0:0
1 период
17:00
СеверстальСлован
0:0
1 период
17:00
ВитязьЦСКА
0:0
1 период
17:00
Динамо МАвтомобилист
0:0
1 период
19:30
Динамо МнСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзВиннипег Джетс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Даллас СтарзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:00
Аризона КойотсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Рейнджерс
не начался
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
не начался
21:00
Жальгирис ЦСКА
не начался
22:00
Олимпиакос Панатинаикос
не начался
23:00
Барселона Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсЮта Джаз
не начался
04:00
Бостон СелтиксДаллас Маверикс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОрландо Мэджик
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизБруклин Нетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
не начался
Теннис / Шэньчжэнь. 1/4 финала
08:00
Арина Соболенко — Мария Шарапова
6:1 4:2
закончен
Испания / Примера
15:00
ВальядолидРайо Вальекано
не начался
18:15
АлавесВаленсия
не начался
22:45
УэскаБетис
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарАдмирал
не начался
15:00
Металлург МгТорпедо
не начался
17:00
ХК СочиБарыс
не начался
17:30
НефтехимикАвангард
не начался
17:30
СпартакСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКалгари Флэймз
не начался
21:00
Оттава СенаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
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01:00
Денвер НаггетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЮта Джаз
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
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Ак Барс Салават Юлаев

Зеленое дерби: «Ак Барс» обыгрывает «Салават Юлаев». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Казанский «Ак Барс» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04 января 17:00   |  1 период
Ак Барс
Ак Барс
2:0
Салават Юлаев
Салават Юлаев
2:0
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
1:0Галиев
2:0Секач
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'11
Федотов вышел вместо Кареева.
'11
Замена вратаря у «Салавата».
'11
ГОЛ! Казанцы закрепились в чужой зоне, Зарипов от борта набросил на пятак, Секач подставил клюшку и переправил шайбу в дальний угол!
'9
Нарушение численного состава у «Салавата».
'8
Уфимцы провели затяжную атаку, Умарк щёлкнул с правого края — шайба ушла намного выше цели.
'7
ГОЛ! «Салават» атаковал, а «Ак Барс» забил в первой атаке! Зарипов перехватил шайбу на своей синей линии, докатился до чужих ворот и прострелил на пятак, а Галиев в касание переправил шайбу в нижний угол!
'6
Бурмистров выиграл вбрасывание, Ткачёв подобрал шайбу и бросил в дальнюю девятку — Подъяпольский среагировал!
'5
Умарк убежал в свободную зону и набросил на пятак, шайба после рикошет от Маркова прискакала к Подъяпольскому.
'4
Терещенко подключился к атаке и зарядил из круга вбрасывания, Подъяпольский плечом отразил шайбу.
'3
Уфимцы активно проводят стартовые минуты, игра идёт в зоне «Ак Барса».
'2
Свитов у борта выиграл борьбу у Жаркова и выбросил шайбу из зоны.
'1
Сразу возник момент у «Салавата»! Солодухин получил передачу на пятаке и бросил в упор — Подъпольский забрал шайбу!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Владислав Подъяпольский — Андрей Кареев.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.