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Трансляция
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'11
'11
'11
'9
'8
Уфимцы провели затяжную атаку, Умарк щёлкнул с правого края — шайба ушла намного выше цели.
'7
'6
Бурмистров выиграл вбрасывание, Ткачёв подобрал шайбу и бросил в дальнюю девятку — Подъяпольский среагировал!
'5
Умарк убежал в свободную зону и набросил на пятак, шайба после рикошет от Маркова прискакала к Подъяпольскому.
'4
Терещенко подключился к атаке и зарядил из круга вбрасывания, Подъяпольский плечом отразил шайбу.
'3
Уфимцы активно проводят стартовые минуты, игра идёт в зоне «Ак Барса».
'2
Свитов у борта выиграл борьбу у Жаркова и выбросил шайбу из зоны.
'1
Сразу возник момент у «Салавата»! Солодухин получил передачу на пятаке и бросил в упор — Подъпольский забрал шайбу!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Владислав Подъяпольский — Андрей Кареев.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.