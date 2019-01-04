'7

ГОЛ! «Салават» атаковал, а «Ак Барс» забил в первой атаке! Зарипов перехватил шайбу на своей синей линии, докатился до чужих ворот и прострелил на пятак, а Галиев в касание переправил шайбу в нижний угол!