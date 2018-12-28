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Трансляция
С конца
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'40
Галиеву не дали сместиться в центр зоны атаки, а бросить по воротам под острым углом Станислав не решился.
'39
Секач красиво обыграл защитника, переложив шайбу на крюк клюшки, но вот бросок вышел неточным.
'38
Педан подключился в атаку по левому борту, Лукоянов шайбу скинул на своего защитника, бросок того получился выше ворот.
'37
Дальбек в касание от синей линии зарядил — шайба от клюшки соперника отправилась за пределы площадки.
'36
Продолжают «армейцы» давить. Шайба в зоне гостей прописалась в последние минуты игры.
'35
Андронов маячил на чужом пятаке, Марченко набросил на ворота, шайба от щитка голкипера «Ак Барса» ушла к борту.
'34
Карнаухов под открытый угол ворот пасовал на Скотта, бросок в упор состоялся, но казанский вратарь в шпагате щитком шайбу парировал! Этот сейв мимо топа не пройдёт!
'33
Подъяпольский отбил шайбу перед собой после броска от синей линии, Хансен при добивании щёлкнул выше цели!
'32
ЦСКА отреагировал на пропущенный гол. Много игры в зоне казанцев пошло.
'31
Мощный выстрел Нестерова от синей линии блокирован.
'30
'30
Продолжают команды играть в формате «4 на 4».
'29
'28
'28
Галиев разрушил опасную контратаку ЦСКА! В ответ Сорокин прижал шайбу к груди после щелчка от синей линии.
'27
Два проброса от ЦСКА подряд — что-то новое для этой игры.
'26
Педан уже на льду. Не реализовали «армейцы» и это численное преимущество.
'25
Шалунов и Капризов с пятака не смогли занести шайбу за линию ворот — Подъяпольский стал помехой!
'24
'24
Под занавес большинства ЦСКА создал опаснейший момент! Слепышев оставил шайбу себе за спину, Шалунов броском с пятака не смог пробить вратаря!
'23
Подъяпольский видел момента броска с ходу в исполнении Слепышева — шайбу поймал голкипер гостей.
'22
'21
Левым краем провёл атаку ЦСКА. Капризов оставил шайбу Вею, тот бросал в дальний угол ворот — ловушкой среагировал вратарь.
'21
Второй период матча начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! ЦСКА провёл мощный первый период. Две московские заброшенные шайбы — это результат доминирования «армейцев» над «барсами» в стартовой двадцатиминутке.
'19
В полном составе ЦСКА. Контролировали казанцы хорошо шайбу в зоне атаки, но стоящих бросков по воротам не было нанесено.
'18
Марченко сильно по борту направил шайбу вперёд, Андронов укатил к воротам «Ак Барса», но переиграть Подъяпольского не смог!
'17
'15
Лукоянов за счёт индивидуальных действий лез на ворота ЦСКА, но бросить без сопротивления ему не дали.
'14
Остановлена атака москвичей свистком арбитра — положение вне игры.
'13
Не получился у Шалунова бросок с разворота — шайба ушла с крюка клюшки «армейца».
'12
11:1 — статистика бросков в створ к этой минуте, подчёркивающая очевидное преимущество ЦСКА.
'11
'11
Батыршин вдоль синей линии отпасовал, Лямкин с кистей бросил — Сорокин в игре!
'10
«Армейцы» после лихого старта в матче берут некую паузу. Бросок Галиева блокирован — шайба покинула площадку.
'9
Пытаются гости разбудить свою атаку, но пока это не получается. Много брака в передачах у «барсов».
'8
Слепая передача из-за ворот на пятак хозяев не прошла — Глухов с шайбой не встретился.
'7
Тяжело «Ак Барсу» даётся даже выход из своей зоны. Старт матча за ЦСКА.
'6
Казанцы свою атаку пытались организовать, но потеряли шайбу на левом борту. Пока Сорокин без работы.
'5
Подъяпольский щитком шайбу отбил к борту после наброса от синей линии.
'4
Продолжают москвичи атаковать. Мамин угрожал воротам гостей, но вратарь шайбу парировал.
'3
'3
Идут броски в направлении ворот казанцев, но с ними Подъяпольский умело справляется.
'2
Вей резкий бросок с ползоны нанёс — шайба пролетела рядом с ближним углом ворот.
'1
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось!
'0
Илья Сорокин против Владислава Подъяпольского — вратарская дуэль нашей встречи.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.