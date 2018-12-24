Салават Юлаев

Курсы валют$ 68.42 (-0.573) 78.16 (-0.241)
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ВаленсияУэска
2:1
закончен
18:15
ЛеганесСевилья
1:1
закончен
20:30
Райо ВальеканоЛеванте
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургВольфсбург
2:3
закончен
20:00
ХоффенхаймМайнц
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
19:00
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
2:6
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоАмьен
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
1:3
закончен
15:00
АвтомобилистТрактор
3:2
закончен
19:00
СлованМеталлург Мг
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
0:3
закончен
01:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
5:3
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
2:3 (Б)
закончен
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
3:6
закончен
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
5:4 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзНью-Йорк Айлендерс
1:3
закончен
04:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
3:4 (Б)
закончен
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
3:4 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
100:83
закончен
17:00
Нижний Новгород Парма
100:98
закончен
18:00
УНИКС Цмоки-Минск
88:69
закончен
18:00
ВЭФ ЦСКА
80:107
закончен
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
95:98
закончен
01:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
105:89
закончен
02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
122:117
закончен
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
91:115
закончен
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
92:112
закончен
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
111:103
закончен
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
119:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
112:114
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
129:127
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
121:118
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
99:107
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Нове-Место
13:45
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
37.25,2
закончен
16:30
Масс-старт 12,5 км, женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
35:34.4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАдмирал
3:3
перерыв
17:00
Салават ЮлаевЛокомотив
1:1
2 период
17:00
Динамо МнАк Барс
2:0
2 период
19:30
АвангардСибирь
не начался
19:30
ХК СочиТорпедо
не начался
19:30
ЦСКАНефтехимик
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки Зенит
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурВитязь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
23:00
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
не начался
01:30
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Салават Юлаев Локомотив

Взять реванш: «Салават» ответил «Локомотиву». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив»

«Салават Юлаев» на домашнем льду принимает ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
24 декабря 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1
Локомотив
Локомотив
1:1
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия)
Семёнов2'
1:1Арзамасцев
Рыбин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Апальков
Санников2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'28
Удаление у «Локомотива», Санников в средней зоне прихватил Ларсена.
'27
Вернулся на лёд Рыбин. Хорошее большинство для гостей — было много бросков, но реализовать моменты не удалось.
'27
Кронвалль замыкал прострел на дальнем пятаке, Метсола сложился и прижал шайбу ко льду.
'26
Козун опасно бросил под перекладину — Метсола плечом отразил шайбу!
'25
Козун набросил от синей линии, Юртайкин на пятаке подставил клюшку — шайба прошла выше перекладины!
'25
Удаление у «Салавата», Рыбин пытался провести силовой приём, но промахнулся и сделал подножку Фатееву.
'23
Накладал прорвался по правому флангу и бросил с острого угла! Шайба застряла на пятаке.
'22
Аверин вошёл в зону и оставил шайбу Елесину, тот бросил в ближнюю девятку — Метсола среагировал.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись шайбами при игре в большинстве — отличились Апальков и Арзамасцев. «Локомотив» играл с небольшим преимуществом и чаще угрожал воротам, но уфимцы ближе к перерыву выровняли игру.
'19
Черепанов от синей линии целил в нижний угол — Метсола намертво забрал шайбу.
'18
Момент у «Салавата»! Хартикайнен выиграл борьбу за воротами и прострелил на пятак, а Кемппайнен бросил прямо во вратаря.
'18
Арзмасцев забросил шайбу в третьем матче подряд. И для него это 100-е очко (36+64) в КХЛ.
'17
ГОЛ! Уфимцы закрепились в чужой зоне. Хохряков рванул в свободную зону, докатился до ворот и сделал перевод на Арзамасцева, который с кистей послал шайбу в девятку!
'17
Удаление у «Локомотива». Уфимцы выкатились два в два, Санникову пришлось на пятаке фолить против Майорова.
'15
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 12:5. Поактивнее выглядят ярославцы.
'14
Юртайкин прорвался по левому флангу и бросил в ближний угол! Метсола отбил перед собой, но со второй попытки забрал шайбу.
'13
Ещё момент! Козун на пятаке замыкал прострел партнёра — Метсола переместился и забрал шайбу.
'12
Алексеев от борта набросил на пятак, Кудрявцев сражался перед воротами, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'11
Беляев жёстко впечатал в борт Арзамасцева. Всё было в рамках правил, продолжается игра.
'10
Быстрая атака прошла у Уфы, Хартикайнен со входа в зону пальнул в нижний угол — Коновалов без проблем выловил шайбу.
'9
Картаев рванул в атаку по правому флангу, вошёл в зону и бросил из-под защитника! Метсола всё видел и отразил шайбу в сторону.
'8
Момент у «Локо»! Санников ушёл за ворота, выиграл борьбу и сделал скидку в центр, а Аверин в касание послал шайбу в перекладину! Но на повторе показали, что Метсола зацепил шайбу ловушкой.
'7
Затяжную атаку провели гости. Кронвалль из угла площадки прострелил на пятак, Кудрявцеву помешали бросить по воротам.
'6
Умарк сместился на правый край и бросил из-под защитника! Шайба прошла рядом со штангой.
'5
ГОЛ! Кронвалль подключился к атаке, ушёл за ворота и сделал скидку на Апалькова, который в касание послал шайбу в угол! Кудрявцев на пятаке перекрыл обзор Метсоле.
'3
Удаление у «Салавата». Семёнов нарушил правила в борьбе с Апальковым.
'3
Черепанов сделал длинную передачу вперёд, Иванов вошёл в зону, качнул Гареева и бросил под перекладину! Метсола забрал шайбу в ловушку.
'2
Картаев убежал по правому флангу и с кистей бросил в ближний угол — Метсола среагировал.
'1
Уфимцы сразу перевели игру в чужую зону. Ларсен набросил от синей линии, партнёрам не удалось переправить шайбу в ворота.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли ярославцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Илья Коновалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев»— «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.