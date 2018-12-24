Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'28
'27
Вернулся на лёд Рыбин. Хорошее большинство для гостей — было много бросков, но реализовать моменты не удалось.
'27
Кронвалль замыкал прострел на дальнем пятаке, Метсола сложился и прижал шайбу ко льду.
'26
Козун опасно бросил под перекладину — Метсола плечом отразил шайбу!
'25
Козун набросил от синей линии, Юртайкин на пятаке подставил клюшку — шайба прошла выше перекладины!
'25
'23
Накладал прорвался по правому флангу и бросил с острого угла! Шайба застряла на пятаке.
'22
Аверин вошёл в зону и оставил шайбу Елесину, тот бросил в ближнюю девятку — Метсола среагировал.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись шайбами при игре в большинстве — отличились Апальков и Арзамасцев. «Локомотив» играл с небольшим преимуществом и чаще угрожал воротам, но уфимцы ближе к перерыву выровняли игру.
'19
Черепанов от синей линии целил в нижний угол — Метсола намертво забрал шайбу.
'18
Момент у «Салавата»! Хартикайнен выиграл борьбу за воротами и прострелил на пятак, а Кемппайнен бросил прямо во вратаря.
'18
Арзмасцев забросил шайбу в третьем матче подряд. И для него это 100-е очко (36+64) в КХЛ.
'17
'17
'15
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 12:5. Поактивнее выглядят ярославцы.
'14
Юртайкин прорвался по левому флангу и бросил в ближний угол! Метсола отбил перед собой, но со второй попытки забрал шайбу.
'13
Ещё момент! Козун на пятаке замыкал прострел партнёра — Метсола переместился и забрал шайбу.
'12
Алексеев от борта набросил на пятак, Кудрявцев сражался перед воротами, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'11
Беляев жёстко впечатал в борт Арзамасцева. Всё было в рамках правил, продолжается игра.
'10
Быстрая атака прошла у Уфы, Хартикайнен со входа в зону пальнул в нижний угол — Коновалов без проблем выловил шайбу.
'9
Картаев рванул в атаку по правому флангу, вошёл в зону и бросил из-под защитника! Метсола всё видел и отразил шайбу в сторону.
'8
Момент у «Локо»! Санников ушёл за ворота, выиграл борьбу и сделал скидку в центр, а Аверин в касание послал шайбу в перекладину! Но на повторе показали, что Метсола зацепил шайбу ловушкой.
'7
Затяжную атаку провели гости. Кронвалль из угла площадки прострелил на пятак, Кудрявцеву помешали бросить по воротам.
'6
Умарк сместился на правый край и бросил из-под защитника! Шайба прошла рядом со штангой.
'5
'3
'3
Черепанов сделал длинную передачу вперёд, Иванов вошёл в зону, качнул Гареева и бросил под перекладину! Метсола забрал шайбу в ловушку.
'2
Картаев убежал по правому флангу и с кистей бросил в ближний угол — Метсола среагировал.
'1
Уфимцы сразу перевели игру в чужую зону. Ларсен набросил от синей линии, партнёрам не удалось переправить шайбу в ворота.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли ярославцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Илья Коновалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев»— «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.