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Испания / Примера
21:30
ЖиронаХетафе
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закончен
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Германия / Бундеслига
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Ак БарсТрактор
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НефтехимикМеталлург Мг
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ТорпедоАвтомобилист
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
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Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
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Бавария Реал Мадрид
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03:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
126:110
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
98:86
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
107:114
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03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
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Чикаго БуллзОрландо Мэджик
90:80
закончен
04:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
107:120
закончен
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Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
124:98
закончен
06:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
102:99
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
90:120
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
112:104
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Алина Загитова
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Максим Ковтун
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19:30
Спринт 7,5 км, женщины
1
Марте Олсбу (Норвегия)
19.44,6
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+4,5
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+6,2
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ЭмполиСампдория
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1:0
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17:00
МиланФиорентина
0:0
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17:00
НаполиСПАЛ
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СассуолоТорино
0:0
2 тайм
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УдинезеФрозиноне
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0:0
1 тайм
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ЧелсиЛестер Сити
0:0
1 тайм
18:00
Хаддерсфилд ТаунСаутгемптон
0:0
1 тайм
18:00
Манчестер СитиКристал Пэлас
0:0
1 тайм
18:00
Ньюкасл ЮнайтедФулхэм
0:0
1 тайм
18:00
Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
0:0
1 тайм
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Кардифф СитиМанчестер Юнайтед
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17:30
РБ ЛейпцигВердер
1:0
1 тайм
17:30
НюрнбергФрайбург
0:1
1 тайм
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БайерГерта
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1 тайм
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Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
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Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
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Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
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Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
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03:30
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
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Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
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Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
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Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
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01:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
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03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
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03:30
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
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Астана Автодор
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17:00
Нижний Новгород Парма
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Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
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02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
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СКА ЦСКА

Зимняя классика: СКА проигрывает ЦСКА в армейском дерби. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ СКА - ЦСКА

Петербургский СКА принимает московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22 декабря 17:00   |  2 период
СКА
СКА
0:2
ЦСКА
ЦСКА
0:1, 0:1
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Сёмин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Нестеров2'
0:1Вей
0:2Карнаухов
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'24
ГОЛ!
'23
Момент! Борьба на пятаке у ворот ЦСКА, но питерцам не удалось добить шайбу в ворота.
'22
Вей! Выкатился с левого края и бросил в ближний угол — Хелльберг намертво забрал шайбу.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после первого периода. Атаки москвичей выглядели опаснее, а единственную шайбу на 14-й минуте забросил Вей.
'19
Питерцы проводят концовку периода в атаках. Кузьменко вылез на пятак, но бросок не получился.
'18
Второе звено СКА провело затяжную атаку, Бывальцев со средней дистанции не попал в дальний угол.
'17
Кетов с левого края выкатился на ворота! Нестеров в последний момент накрыл бросок соперника.
'16
Капризов! За воротами красиво ушёл от защитника, вылез на пятак и бросил с неудобной руки — шайба прошла выше перекладины!
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 4:2.
'14
ГОЛ! Окулов развернулся и набросил на пятак, Вей оказался один перед воротами, бросил низом, а затем сам же добил!
'13
Не удалось ЦСКА реализовать большинство, хотя было несколько перспективных бросков. Вернулся на лёд Сёмин.
'12
Москвичи выиграли борьбу у борта. Слепышев сместился к центру и нанёс резкий бросок в ближний угол — промах!
'11
Шалунов! С ползоны целил в дальнюю девятку — шайба просвистела над перекладиной!
'11
Удаление у СКА. Сёмин поймал шайбу рукой — это задержка игры.
'10
Питерцы выкатились два в два! Гусев отдал передачу в центр, но Карпов на скорости не убежал от соперника.
'9
Уверенно москвичи провели меньшинство. В полных составах продолжается игра.
'8
Питерцы возят шайбу в чужой зоне, но не доходит дело до бросков. Гости всё перекрывают.
'7
Удаление у ЦСКА. Нестеров за удар клюшкой получил малый штраф.
'6
Барабанов! С левого края вылез на пятак и попытался сделать передачу, но гости перехватили шайбу.
'5
Момент! Москвичи после перехвата выкатились два в два. Капризов бросил с правого края — шайба попала в перекладину и отскочила в сторону!
'4
Питерцы выиграли борьбу за воротами, последовала скидка на синюю линию, но бросок Белова был заблокирован.
'3
Скотт впечатал в борт Белова. Получилось эффектно и в рамках правил.
'2
Ответ ЦСКА! Капризов вылез на пятак и попытался переправить шайбу в ближний угол — Хелльберг плечом парировал.
'1
Питерцы сразу пошли вперёд. Белов от борта зарядил в верхний угол — Сорокин выставил ловушку и забрал шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли москвичи.
'0
Перед началом встречи чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов произвёл символическое вбрасывание.
'0
Шикарная атмосфера на стадионе — трибуны заполнены до отказа. Команды уже на льду, совсем скоро начнём!
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.