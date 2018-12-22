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Трансляция
С конца
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'24
'23
Момент! Борьба на пятаке у ворот ЦСКА, но питерцам не удалось добить шайбу в ворота.
'22
Вей! Выкатился с левого края и бросил в ближний угол — Хелльберг намертво забрал шайбу.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после первого периода. Атаки москвичей выглядели опаснее, а единственную шайбу на 14-й минуте забросил Вей.
'19
Питерцы проводят концовку периода в атаках. Кузьменко вылез на пятак, но бросок не получился.
'18
Второе звено СКА провело затяжную атаку, Бывальцев со средней дистанции не попал в дальний угол.
'17
Кетов с левого края выкатился на ворота! Нестеров в последний момент накрыл бросок соперника.
'16
Капризов! За воротами красиво ушёл от защитника, вылез на пятак и бросил с неудобной руки — шайба прошла выше перекладины!
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 4:2.
'14
'13
Не удалось ЦСКА реализовать большинство, хотя было несколько перспективных бросков. Вернулся на лёд Сёмин.
'12
Москвичи выиграли борьбу у борта. Слепышев сместился к центру и нанёс резкий бросок в ближний угол — промах!
'11
Шалунов! С ползоны целил в дальнюю девятку — шайба просвистела над перекладиной!
'11
'10
Питерцы выкатились два в два! Гусев отдал передачу в центр, но Карпов на скорости не убежал от соперника.
'9
Уверенно москвичи провели меньшинство. В полных составах продолжается игра.
'8
Питерцы возят шайбу в чужой зоне, но не доходит дело до бросков. Гости всё перекрывают.
'7
'6
Барабанов! С левого края вылез на пятак и попытался сделать передачу, но гости перехватили шайбу.
'5
Момент! Москвичи после перехвата выкатились два в два. Капризов бросил с правого края — шайба попала в перекладину и отскочила в сторону!
'4
Питерцы выиграли борьбу за воротами, последовала скидка на синюю линию, но бросок Белова был заблокирован.
'3
Скотт впечатал в борт Белова. Получилось эффектно и в рамках правил.
'2
Ответ ЦСКА! Капризов вылез на пятак и попытался переправить шайбу в ближний угол — Хелльберг плечом парировал.
'1
Питерцы сразу пошли вперёд. Белов от борта зарядил в верхний угол — Сорокин выставил ловушку и забрал шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли москвичи.
'0
Перед началом встречи чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов произвёл символическое вбрасывание.
'0
Шикарная атмосфера на стадионе — трибуны заполнены до отказа. Команды уже на льду, совсем скоро начнём!
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.