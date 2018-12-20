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Встреча с лидером: «Йокерит» бьется с ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Йокерит» — ЦСКА

Лидер Западной конференции КХЛ московский ЦСКА играет на выезде с финским «Йокеритом», который идет на третьем месте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20 декабря 19:30   |  2 период
Йокерит
Йокерит
3:1
ЦСКА
ЦСКА
2:1, 1:0
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Сергей Гусев  (Серов, Россия), Сергей Морозов  (Московская обл., Россия)
1:0Плэтт
Мозес2'
Вярн2'
2:1Весалайнен
Норман2'
Йенсен2'
3:1Йенсен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Григоренко
Нестеров2'
Вей2'
Науменков2'
Мамин5+GM'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'39
Активная смена финнов в зоне атаки привела к дальнему броску, но шайба до Сорокина не долетела.
'38
«Йокерит» держит оборону, делая это пока уверенно.
'37
Москвичи добавили в атаке. Светлаков метил в дальний угол ворот, но промахнулся.
'36
Капризов выехал из-за ворот и бросил в ближний угол — Калниньш у штанги шайбу прижал.
'35
Блажиевский завершил длительную атаку ЦСКА мощным щелчком от синей линии — шайба досталась вратарю.
'34
Грант дважды пальнул от синей линии! Окулова «подстрелил» защитник «Йокерита».
'33
Капризов не подстроился под бросок с пятака после прострела от правого борта — не поймал Кирилл шайбу на крюк клюшки.
'32
В полном составе ЦСКА на льду, но без Мамина до конца матча.
'31
Мозес работал на добивании, но тяжело было ему в борьбе с соперником бросить по воротам.
'30
Справился московский вратарь с опасным броском Весалайнена! Добить «шуты» не смогли.
'29
Мозес на пятак, Плэтт в касание несильно бросил — Сорокин выручил свою команду!
'28
«Йокерит» продолжает действовать на площадке в большинстве.
'27
ГОЛ! Никлас Йенсен переправил шайбу в ворота ЦСКА! Быстро хозяева наказали соперника за грубый фол Мамина!
'27
Мамин получил «5+20» за удар клюшкой. Вот так строги арбитры встречи.
'26
Штанга за «Йокерит» играет после броска в упор! Выстояли финны в меньшинстве, но счёт на табло дрогнул пару раз.
'25
Капризов отпасовал на Шалунова, но Максиму не дали свободно бросить с ползоны — шайба ушла за ворота.
'25
Капризов и Нестеров бросали по воротам — Калниньш не позволяет шайбе пройти в цель!
'24
Никлас Йенсен не даёт долго хозяевам поиграть в полном составе — ещё одно удаление у «Йокерита».
'24
Хансен и Андронов выкатывались на финские ворота против одного защитника, Янник скинул шайбу на Сергея, но у того бросок в касание толком не получился — Калниньш справился!
'23
Норман уже на льду. Не реализовали «армейцы» численное преимущество.
'22
Капризову не дали бросить в касание с ползоны! Шайба вышла из зоны «Йокерита».
'21
Норман на две минуты удалён за подножку на Андронове.
'21
Второй период встречи начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! «Йокерит» пока выигрывает у ЦСКА со счётом 2:1, но вся борьба ещё впереди!
'19
В полном составе ЦСКА.
'19
Продолжается большинство «Йокерита», но уже в формате «5 на 4».
'18
ГОЛ! Вывели Весалайнена на щелчок с ползоны, шайба после мощного броска в касание отправилась в ворота!
'17
Плэтту досталось у борта. Науменков удалён за опасную игру. Три полевых игрока у гостей остаётся на льду.
'17
Норман на пятак сделал передачу низом, Йоэнсуу подставил клюшку, но шайба пролетела выше ворот ЦСКА!
'16
За подножку малым штрафом наказан Вей. «Йокерит» получает численный перевес.
'16
Окулов бросал, Мамин работал на пятаке, ворота едва не уехали со своего места, но главное для финнов — шайба ушла в угол площадки.
'15
Чмыхов не стал пересекать чужую синюю линию, бросил от плеча — Калниньш на месте.
'14
Вывели Лёва на бросок с хорошей позиции, Сорокин шайбу поймал после атаки с кистей!
'14
Толчинский опасно бросал по финским воротам — шайба едва не юркнула в дальний угол створа!
'13
Вярн и Нестеров удалены за грубость.
'13
ГОЛ! Григоренко получил пас от Нестерова на правый круг вбрасывания, бросок с кистей направил шайбу в дальний угол ворот! Быстро реализовали «армейцы» численное преимущество.
'12
Первое большинство в матче будет у ЦСКА. Мозес за подножку удалён.
'12
Отобрали хозяева шайбу в чужой зоне, Никлас Йенсен получил передачу в центре, но бросок опасным не получился — Сорокин среагировал.
'11
Мамин подставлял клюшку под шайбу у ворот после наброса от синей линии, но голкипер «Йокерита» и тут справился.
'10
Пашнин от красной линии зарядил — Калниньш никуда из ворот не уходил.
'9
Перехватили «армейцы» шайбу в средней зоне, сразу раскатились в опасную атаку, Слепышев по центру получил шанс бросить, но вратаря не пробил!
'8
Науменков совершил наброс на пятак хозяев, но голкипер тут шайбу забрал без проблем.
'7
Шалунов в контратаке ЦСКА щёлкнул по воротам, но шайба от клюшки соперника покинула пределы площадки.
'7
«Йокерит» в позиционной атаке задержался, но гоняя при этом шайбу исключительно по бортам.
'6
Калниньш на месте после броска Блажиевского от синей линии — шайба в ловушке голкипера.
'5
Хорошую атаку финны провели, Йоэнсуу в завершении бросил по воротам — Сорокин справился.
'4
Не получилось у финнов начать атаку длинным пасом — проброс.
'3
ГОЛ! Бросок Плэтта пришёлся в ближнюю штангу, а далее шайба рикошетом от спины вратаря отправилась за линию ворот!
'2
Толчинский скинул шайбу на Вея, тот мощно бросил — Калниньш надёжен в створе ворот!
'1
С проброса «Йокерит» начинает эту игру.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами».
'0
Янис Калниньш против Ильи Сорокина — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Йокерит»— ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.