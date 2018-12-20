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Трансляция
С конца
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'39
Активная смена финнов в зоне атаки привела к дальнему броску, но шайба до Сорокина не долетела.
'38
«Йокерит» держит оборону, делая это пока уверенно.
'37
Москвичи добавили в атаке. Светлаков метил в дальний угол ворот, но промахнулся.
'36
Капризов выехал из-за ворот и бросил в ближний угол — Калниньш у штанги шайбу прижал.
'35
Блажиевский завершил длительную атаку ЦСКА мощным щелчком от синей линии — шайба досталась вратарю.
'34
Грант дважды пальнул от синей линии! Окулова «подстрелил» защитник «Йокерита».
'33
Капризов не подстроился под бросок с пятака после прострела от правого борта — не поймал Кирилл шайбу на крюк клюшки.
'32
В полном составе ЦСКА на льду, но без Мамина до конца матча.
'31
Мозес работал на добивании, но тяжело было ему в борьбе с соперником бросить по воротам.
'30
Справился московский вратарь с опасным броском Весалайнена! Добить «шуты» не смогли.
'29
Мозес на пятак, Плэтт в касание несильно бросил — Сорокин выручил свою команду!
'28
«Йокерит» продолжает действовать на площадке в большинстве.
'27
'27
'26
Штанга за «Йокерит» играет после броска в упор! Выстояли финны в меньшинстве, но счёт на табло дрогнул пару раз.
'25
Капризов отпасовал на Шалунова, но Максиму не дали свободно бросить с ползоны — шайба ушла за ворота.
'25
Капризов и Нестеров бросали по воротам — Калниньш не позволяет шайбе пройти в цель!
'24
'24
Хансен и Андронов выкатывались на финские ворота против одного защитника, Янник скинул шайбу на Сергея, но у того бросок в касание толком не получился — Калниньш справился!
'23
Норман уже на льду. Не реализовали «армейцы» численное преимущество.
'22
Капризову не дали бросить в касание с ползоны! Шайба вышла из зоны «Йокерита».
'21
'21
Второй период встречи начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! «Йокерит» пока выигрывает у ЦСКА со счётом 2:1, но вся борьба ещё впереди!
'19
В полном составе ЦСКА.
'19
Продолжается большинство «Йокерита», но уже в формате «5 на 4».
'18
'17
'17
Норман на пятак сделал передачу низом, Йоэнсуу подставил клюшку, но шайба пролетела выше ворот ЦСКА!
'16
'16
Окулов бросал, Мамин работал на пятаке, ворота едва не уехали со своего места, но главное для финнов — шайба ушла в угол площадки.
'15
Чмыхов не стал пересекать чужую синюю линию, бросил от плеча — Калниньш на месте.
'14
Вывели Лёва на бросок с хорошей позиции, Сорокин шайбу поймал после атаки с кистей!
'14
Толчинский опасно бросал по финским воротам — шайба едва не юркнула в дальний угол створа!
'13
'13
'12
'12
Отобрали хозяева шайбу в чужой зоне, Никлас Йенсен получил передачу в центре, но бросок опасным не получился — Сорокин среагировал.
'11
Мамин подставлял клюшку под шайбу у ворот после наброса от синей линии, но голкипер «Йокерита» и тут справился.
'10
Пашнин от красной линии зарядил — Калниньш никуда из ворот не уходил.
'9
Перехватили «армейцы» шайбу в средней зоне, сразу раскатились в опасную атаку, Слепышев по центру получил шанс бросить, но вратаря не пробил!
'8
Науменков совершил наброс на пятак хозяев, но голкипер тут шайбу забрал без проблем.
'7
Шалунов в контратаке ЦСКА щёлкнул по воротам, но шайба от клюшки соперника покинула пределы площадки.
'7
«Йокерит» в позиционной атаке задержался, но гоняя при этом шайбу исключительно по бортам.
'6
Калниньш на месте после броска Блажиевского от синей линии — шайба в ловушке голкипера.
'5
Хорошую атаку финны провели, Йоэнсуу в завершении бросил по воротам — Сорокин справился.
'4
Не получилось у финнов начать атаку длинным пасом — проброс.
'3
'2
Толчинский скинул шайбу на Вея, тот мощно бросил — Калниньш надёжен в створе ворот!
'1
С проброса «Йокерит» начинает эту игру.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами».
'0
Янис Калниньш против Ильи Сорокина — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Йокерит»— ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.