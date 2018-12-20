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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 1:0 в пользу «Салавата» после 40 минут.
'40
'38
«Салават» перешёл на игру вторым номером, пытаясь ловить москвичей на контратаках.
'37
Хартикайнен накрыл бросок Карсумса, уфимцы вывели шайбу из зоны.
'36
Во втором периоде уфимцы чаще бросают в створ — 8:5.
'36
Уверенно выстояли спартаковцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Кулик.
'35
Не получился бросок у Умарка, спартаковцы выиграли подбор и выбросили шайбу из зоны.
'34
'33
Москвичи красиво разыграли, Кутейкин со средней дистанции бросил в верхний угол — Метсола забрал шайбу!
'32
«Спартак» сразу забрал шайбу и перевёл игру в чужую зону. Активно идут вперёд красно-белые.
'31
'29
Москвичи провели позиционную атаку. Цыплаков сделал перевод на левый край, но бросок Осипова был заблокирован.
'28
Спартаковцы разыграли в касание, Даугавиньш с ползоны бросил выше перекладины.
'27
Бурмистров протащил шайбу по правому флангу, продавил защитника, но не сумел бросить с острого угла.
'26
«Салават» активно проводит стартовые минуты второго периода. Много владеют шайбой уфимцы.
'25
Семёнов подключился к атаке по левому флангу и бросил под перекладину — Гудачек без проблем забрал шайбу.
'24
Умарк получил передачу от партнёра и бросил с правого края — Гудачек забрал шайбу. Команды играют в полных составах.
'24
Классно разыграли уфимцы! Умарк вырезал диагональ на левый край, Ларсен прострелил на пятак, но Хартикайнен бросил в грудь Гудачеку!
'23
Коледов от синей линии целил в дальний угол, шайба прошла в сантиметрах от штанги!
'22
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период, соперники не использовали несколько хороших моментов. Ждём голы после перерыва.
'20
'20
Хартикайнен! Поставил корпус, вылез на пятак и бросил по центру ворот — Гудачек забрал шайбу.
'20
'19
Гудачек начал атаку, сделав длинную передачу под синюю линию. А вот у Даугавиньша не прошёл пас на пятак, где дежурил партнёр.
'18
'17
По броскам в створ преимущество у «Спартака» — 4:3.
'16
Отбились уфимцы. Вернулся на лёд Дубровский.
'16
Фёдоров от борта сделал перевод в центр, Лещенко в касание послал шайбу над перекладиной.
'15
Жарков с Хохряковым убежали в контратаку, но не дошло дело до броска.
'14
'13
«Спартак» в полном составе.
'13
Бурдасов неожиданно бросил от борта! Гудачек отбил шайбу перед собой, а Хохрякову помешали добить с пятака.
'12
Уфимцы закрепились в чужой зоне. Ларсен дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'11
'9
Звено Бурмистрова комбинировало в чужой зоне, но в итоге всё закончилось неточной передачей Кугрышева.
'8
Карсумс приложился из круга вбрасывания! Метсола грамотно занял позицию и забрал шайбу.
'7
Игра идёт почти без остановок. Хороший темп, команды обмениваются атаками.
'6
Ответ «Спартака»! Лещенко получил передачу на ход, по центру выкатился один на один, но Метсола не дал себя переиграть!
'5
Бурмистров совершил перехват и с левого края прострелил в центр, но бросок Кугрышева был заблокирован.
'4
Фёдоров ушёл за ворота, развернулся и прострелил на пятак — Умарк перехватил шайбу.
'3
Цыплаков получил передачу на ход, вошёл в зону и бросил из-под защитника! Шайба после рикошета прискакала к Метсоле.
'2
Ткачёв поборолся у борта и набросил на пятак, Гудачек прижал шайбу ко льду.
'1
Момент у «Салавата»! Умарк собрал вокруг себе четырёх соперников и сделал передачу в свободную зону, Ларсен выкатился на ворота и бросил в ближний угол — Гудачек выручил!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Юха Метсола.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак»— «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.