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Трансляция
С конца
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'40
Прозвучала сирена на перерыв! По-прежнему в этой игре забивает только «Спартак». Во втором периоде Максвелл увеличил преимущество красно-белых в счёте — 3:0 на табло.
'40
Дыбленко вернулся на лёд, подключился в атаку, получив шайбу у чужих ворот, но на его бросок вратарь среагировал!
'39
Весалайнен после передачи на правый круг вбрасывания в касание щёлкнул — Гудачек справился!
'38
'37
Не хватило Карсумсу поддержки в атаке. Первого защитника Мартиньш прошёл, но второй сыграл на подстраховке.
'36
Покружили гости по зоне соперника, Грант пальнул мощно от синей линии — шайба полетела выше ворот.
'35
'35
Наброс от синей линии на ворота хозяев, Плэтт был на пятаке, но помешать вратарю завладеть шайбой не смог.
'33
Провольнев от синей линии низом зарядил — Калниньш на месте. На ответную быструю атаку у гостей сил не хватило, предпочли смениться.
'32
В полном составе москвичи. Могли финны снять печать с ворот «Спартака», но не хватило везения!
'32
Были близки хельсинкцы к голу! Плэтт на пятаке подставил клюшку под шайбу — штанга ворот за хозяев сыграла!
'31
Лепистё направлял шайбу к дальней штанге ворот «Спартака», но на пятаке финны не сработали.
'30
'30
Лещенко получил шайбу на чужой синей линии, с защитником за спиной докатил до ворот, но бросок низом не стал голевым — вратарь справился!
'29
'29
Начинают финны излишне заводиться, оспаривая с рефери даже очевидный эпизод с офсайдом.
'28
Прострельная передача Гришина на пятак «Йокерита», Максвеллу не дали бросить с заходом на дубль!
'27
Теперь уже ошибка финнами в своей зоне, но подвёл у москвичей последний пас к воротам.
'26
'25
Не доходит шайба до ворот «Спартака» после дальнего броска.
'24
Фёдоров после прострела Гришина замыкал атаку «Спартака» броском в касание — Калниньш успел переместиться и шайбу поймал!
'23
Лепистё бросал от синей линии. Норман на пятаке старался подправить шайбу в ворота — не удалось.
'22
Норман докатил до ползоны соперника, бросок с кистей получился во вратаря!
'22
'21
Второй период встречи стартовал!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде «Йокерит» больше провёл времени в атаке, а забрасывал шайбы только «Спартак». Александр Хохлачёв дважды пробил Яниса Калниньша — 2:0 на табло.
'20
Провольнев получил шайбу на левом круге вбрасывания, бросок в ближний верхний угол ворот получился чуть выше финской цели!
'19
«Йокерит» продолжает больше атаковать, но при этом «Спартак» навязывает плотную оборону.
'18
'17
Лещенко выкатывался на ворота «Йокерита», поставив корпус защитнику, бросок низом с неудобной руки отразил Калниньш.
'16
Йоэнсуу освободил штрафной бокс. Смотрим на игру в равных и полных составах.
'15
В полном составе «Спартак». Есть ещё время у хозяев на игру в большинстве.
'14
Действуют пока команды в формате «4 на 4».
'13
'13
Два броска Гранта не дали гостям результата. Шайба вышла в среднюю зону.
'12
'12
Лепистё от синей линии в касание зарядил — щитком голкипер шайбу парировал.
'11
Прошла шайба вдоль ворот «Спартака», но не хватило финнам игрока на пятаке.
'10
Больше пяти игровых минут команды проводят без остановок.
'9
Быстро вышли спартаковцы из обороны в атаку, Фёдоров опасно бросал в завершении — рядом со штангой!
'8
Хельсинкцы ещё одну атаку провели, но и в ней не хватило самого главного — броска по воротам.
'7
«Йокерит» в позиционной атаке задержался, но пока без реальных угроз воротам Гудачека всё проходит.
'6
Блокирован бросок от синей линии — шайба до ворот «Спартака» не долетела.
'5
Грубая потеря шайбы финнами в средней зоне, но москвичи не смогли этим воспользоваться.
'4
О'Нилл завершил атаку «Йокерита» броском по воротам низом — под щитком Гудачек шайбу прижал.
'3
'2
Первые смены в игре проходят в борьбе за инициативу.
'1
Матч начался!
'0
Юлиус Гудачек против Яниса Калниньша — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак»— «Йокерит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.