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Битва в Новосибирске: «Сибирь» обыгрывает «Локомотив». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Локомотив»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
18 декабря 15:30   |  3 период
Сибирь
Сибирь
3:2
Локомотив
Локомотив
2:1, 1:0, 0:1
Стадион «Сибирь», Новосибирск | Судьи: Андрей Рогачёв  (Москва, Россия), Сергей Морозов  (Московская обл., Россия)
1:0Миловзоров
2:0Карон
Шаров2'
Миловзоров2'
3:1Первушин
Карон2'
Наумов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
2:1Кудрявцев
командный штраф2'
Иванов2'
3:2Кронвалль
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'54
По-прежнему Коновалов в третьем периоде без работы. 0:12 — статистика бросков в этой двадцатиминутке.
'53
Положение вне игры зафиксировал лайнсмен в атаке сибиряков через центр.
'52
Игнатович закрыл чужую синюю линию и бросил по воротам — шайба после рикошета покинула площадку.
'51
Вот это момент у ворот «Сибири»! Кронвалль от лицевого борта на пятак шайбу отдал, Иванов попал в штангу, а Лукин уже с «ленточки» шайбу вынес!
'50
Попытались новосибирцы задержаться в зоне атаки, но надолго это не удалось.
'49
ГОЛ! Кронвалль хороший кистевой бросок нанёс с ползоны, Красикову перекрыли обзор, шайба залетела в ближний угол ворот! Сработало ярославское давление на владения соперника!
'49
Иванов сместился от правого борта в центр зоны хозяев, но без помех бросить ему не позволили!
'48
Кудрявцев с ползоны бросал — Красиков вновь в игре! В третьем периоде пока в воротах трудится только голкипер «Сибири».
'47
Рафиков от левого борта зарядил — Красиков в воротах не ошибся с выбором позиции.
'46
Фатеев выехал из-за ворот и с разворота бросил низом — щитками новосибирский вратарь шайбу отразил.
'45
В полном составе новосибирцы. Красиков ловушкой шайбу зафиксировал после дальнего щелчка по воротам.
'45
После наброса Накладала от синей линии шайба попал в штангу, Кронвалль при добивании ещё раз попал в стойку ворот «Сибири»!
'44
Первушин блокировал бросок Осипова от синей линии. Шайба из зоны хозяев не выходит.
'43
За подножку удалён на пару минут Наумов. Численное преимущество для «Локомотива».
'42
«Локомотив» пытается зацепиться за зону нападения, но «Сибирь» этому упорно мешает.
'41
Третий период матча начался!
'40
Второй период матча команды отыграли! «Сибирь» за эту двадцатиминутку упрочила лидерство в счёте — 3:1 на табло.
'40
Кронвалль из-за ворот на хозяйский пятак низом шайбу отдал, но оттуда Козуну и Контиоле бросить не дали!
'39
Фатеев в ближний угол ворот «Сибири» бросал — голкипер блином шайбу перевёл к лицевому борту.
'38
Красиков прекрасно видел наброс Афанасьева от синей линии — шайба в ловушке.
'37
Заставили новосибирцы после своих активных действий в атаке соперника проброситься.
'36
Ярославцы отбились в меньшинстве. Коновалову пришлось несколько раз вступить в игру.
'35
Комаров выкатился на пятак и бросил с неудобной руки по воротам — Коновалов на месте!
'34
Поднята рука арбитра — удаление у «Локомотива». Для Иванова открыта калитка штрафного бокса после подножки на Брюле.
'33
Выстояли хозяева в меньшинстве, но гости продолжают атаковать.
'32
Не затолкали ярославцы шайбу в цель с пятака! Уже лёжа Красиков сражался, но пробить себя не позволил!
'31
Удаление у сибиряков. Карон задержал соперника клюшкой. Уже второй игрок «Сибири» к заброшенной шайбе дописывает штраф в протокол матча.
'31
ГОЛ! Демидов привёз шайбу в угол площадки, развернулся и отпасовал на дальнюю штангу, а оттуда уже Первушин в касание точно бросил в ворота!
'30
Не получилось у новосибирцев раскатиться в контратаку — положение вне игры зафиксировано.
'29
Рефери развёл руки в стороны — нет гола!
'29
Судьи используют видеопросмотр! Поводом стал момент с Коротковым, который с пятака старался шайбу протолкнуть под вратарём! Пересекла ли шайба линию ворот? Вот в чём вопрос. Ждём решения.
'29
Опасно было у ворот «Сибири»! Коротков продавил защитника, но вратаря пробить не смог! Не прижата была шайба, ярославцы продолжили атаковать, Накладал мощно бросил с ползоны — Красиков ценой небольшого повреждения шайбу отразил!
'28
Логинов мощно пальнул издали — Коновалов шайбу в ловушке успокоил.
'28
Принс на пятак шайбу выгрузил, но Брюле в упор бросить ярославцы не позволили!
'27
Бросок Рафикова с кистей получился мимо цели! Появился пятый полевой игрок «Сибири» на льду.
'26
Красиков хорош на линии ворот после броска Накладала от синей линии!
'25
В полном составе ярославцы, а вот новосибирцы теперь должны думать, как отстоять в меньшинстве.
'25
Миловзоров мешал бросить Рафикову по воротам, но сделал это с нарушением правил.
'24
Пока хозяева никак не могут начать розыгрыш лишнего. Гости в меньшинстве играют, но при этом возят шайбу в зоне соперника.
'23
Нарушение численного состава замечено у «Локомотива». Первое большинство для «Сибири» в матче.
'23
На этот раз новосибирцы нарвались на проброс. Многовато пауз в стартовые минуты периода.
'22
Теперь уже Осипов от синей линии зарядил — голкипер «Сибири» вновь надёжен в створе.
'22
Красиков уверенно забрал шайбу в свою ловушку после броска Алексеева.
'22
Пытались ярославцы поймать соперника на смене, но длинная передача не прошла — проброс.
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена отправляет команды передохнуть. Первый период встречи получился результативным. На две новосибирские заброшенные шайбы ярославцы ответили одной — 2:1 на табло.
'20
В полном составе хозяева.
'19
Разыграли ярославцы хорошую комбинацию, но Красиков парировал шайбу после броска со средней дистанции.
'18
Расположились «железнодорожники» в зоне соперника, но пока без бросков по воротам.
'17
Первое удаление в матче. Шаров на скамейке штрафников расположился за удар клюшкой.
'17
Карон от левого борта из-под защитника опасно с кистей бросил — голкипер «Локо» шайбу ловушкой отбил.
'16
Казаков и Миловзоров в атаке хозяев с ходу здорово на коротке отыгрались, Максим с пятака несильно низом бросил — Коновалов справился с шайбой.
'15
Смогли новосибирцы отодвинуть игру от своих ворот. Стали команды обмениваться атаками.
'14
Шаров простреливал от левого борта вдоль ярославских ворот, но партнёры по звену ещё не успели докатить до чужого пятака.
'13
Хорошую контратаку провела «Сибирь», но не хватило в ней добивания с пятака!
'12
Тяжело новосибирцам сейчас даётся выход из своей зоны. Красиков в игре после щелчка Контиолы.
'11
Ярославцы взялись за дело. Беляев с лёта старался добавить с пятака, но по шайбе не попал.
'10
Беляев получил шанс на бросок с убойной позиции — Красиков сейванул!
'9
ГОЛ! После броска Кудрявцева шайба от лицевого борта вылетела на пятак, а затем рикошетом от щитка вратаря пересекла линию ворот!
'8
После паса Комарова из-за ворот состоялся бросок с пятака — Коновалов потащил!
'7
Не смогли гости создать момента у ворот Красикова в позиционной атаке.
'6
Илья Коновалов теперь будет защищать ворота «Локомотива».
'6
Салак заменён.
'6
ГОЛ! Комаров от правого борта сместился в центр зоны ярославцев, сам бросить не смог, но доставил шайбу до Карона, который шикарно щёлкнул в ближний верхний угол ворот!
'5
Игнатович набрасывал шайбу на пятак, Шарову не удалось подправить.
'4
Теперь уже момент у ворот Красикова, но шайба после броска со средней дистанции в створ не попала!
'3
Романцев рвался к воротам «Локомотива», но успели его остановить всё-таки. На кураже хозяева действуют после заброшенной шайбы.
'2
ГОЛ! Подхватил Миловзоров шайбу на ползоне соперника, низом бросил — шайба прошмыгнула между щитков Салака! Отличное возвращение Егора в Новосибирск!
'1
Козун опасно бросал по воротам «Сибири», Красиков отбил шайбу перед собой, а Контиоле не удалось добавить с пятака!
'1
Матч начался!
'0
Алексей Красиков против Александра Салака — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Сибирь»— «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.