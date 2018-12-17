'12

ГОЛ! Азеведу долго готовил свой бросок от левого круга вбрасывания, сначала ложный замах от Джастина, а затем уже точный щелчок в ближний угол ворот! Клинкхаммер перекрыл обзор вратарю, что и помогло казанцам счёт сравнять!