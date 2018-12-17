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Ак Барс Автомобилист

Битва лидеров: «Ак Барс» уступает «Автомобилисту». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист»

«Ак Барс» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ принимает «Автомобилист». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17 декабря 19:00   |  1 период
Ак Барс
Ак Барс
1:1
Автомобилист
Автомобилист
1:1
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Манухов2'
командный штраф2'
1:1Азеведу
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Да Коста2'
0:1Доус
Грачёв2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'13
Работает у команд игра в большинстве, а значит лишний раз удаляться не стоит никому.
'12
ГОЛ! Азеведу долго готовил свой бросок от левого круга вбрасывания, сначала ложный замах от Джастина, а затем уже точный щелчок в ближний угол ворот! Клинкхаммер перекрыл обзор вратарю, что и помогло казанцам счёт сравнять!
'12
Грачёв лишь ценой фола помешал Зарипову замкнуть дальнюю штангу ворот гостей.
'12
Паре с ползоны опасно бросал с кистей — Гарипов блином шайбу парировал!
'11
«Ак Барс» завёлся ещё больше. Коваржа теперь уже заставляют хозяева трудиться. Вратарь «Авто» справился с броском Манухова!
'10
Судейское решение! Был удар коньком по шайбе — гола нет!
'10
Шайба в воротах «Автомобилиста»! Клинкхаммер на пятаке подправил шайбу в цель! Видеопросмотр судьям нужен. Коньком Роб себе помогал в этой голевой атаке казанцев.
'9
Абросимова вывели на бросок по чистому льду, но шайба в ворота уральцев не полетела!
'8
Здорово пока гости глушат атаки соперника на своей синей линии.
'7
«Автомобилист» отражает пару атак соперника с ходу. Пока мастерство Коваржа в воротах не проверено.
'6
Пошла игра в равных и полных составах на площадке.
'5
Гарипов ловушкой шайбу остановил после броска Секстона с ползоны!
'4
ГОЛ! Получил Доус передачу на правом круге вбрасывания, было время у Найджела, чтобы прицелиться, резкий бросок пришёлся под щитками голкипера!
'4
Нарушение численного состава у «Ак Барса».
'3
Клинкхаммер в контратаке хозяев простреливал вдоль ворот, но Зарипову успел Мишарин помешать замкнуть эту атаку казанцев.
'2
Да Коста после своего фола украл у «Автомобилиста» большинство. В формате «4 на 4» поиграют команды.
'2
Манухов нарушил правила на Хрипунове — малый штраф для защитника «Ак Барса».
'2
Галиев по правому борту в зону соперника закатился, решился на бросок, но в гостевой створ не попал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за казанцами.
'0
Эмиль Гарипов против Якуба Коваржа — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс»— «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.