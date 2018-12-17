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Трансляция
С конца
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'13
Работает у команд игра в большинстве, а значит лишний раз удаляться не стоит никому.
'12
'12
'12
Паре с ползоны опасно бросал с кистей — Гарипов блином шайбу парировал!
'11
«Ак Барс» завёлся ещё больше. Коваржа теперь уже заставляют хозяева трудиться. Вратарь «Авто» справился с броском Манухова!
'10
Судейское решение! Был удар коньком по шайбе — гола нет!
'10
Шайба в воротах «Автомобилиста»! Клинкхаммер на пятаке подправил шайбу в цель! Видеопросмотр судьям нужен. Коньком Роб себе помогал в этой голевой атаке казанцев.
'9
Абросимова вывели на бросок по чистому льду, но шайба в ворота уральцев не полетела!
'8
Здорово пока гости глушат атаки соперника на своей синей линии.
'7
«Автомобилист» отражает пару атак соперника с ходу. Пока мастерство Коваржа в воротах не проверено.
'6
Пошла игра в равных и полных составах на площадке.
'5
Гарипов ловушкой шайбу остановил после броска Секстона с ползоны!
'4
'4
'3
Клинкхаммер в контратаке хозяев простреливал вдоль ворот, но Зарипову успел Мишарин помешать замкнуть эту атаку казанцев.
'2
'2
'2
Галиев по правому борту в зону соперника закатился, решился на бросок, но в гостевой створ не попал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за казанцами.
'0
Эмиль Гарипов против Якуба Коваржа — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс»— «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.