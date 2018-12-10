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Трансляция
С конца
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'31
Динамовцы добавили в активности и стали больше времени проводить в атаке, но не доходит дело до бросков.
'29
«Армейцы» убежали в контратаку, Бочаров справился с дальним броском Якупова.
'28
Карпов прострелил с правого края, Прохоркин добивал с пятака — Бочаров щитком отразил шайбу.
'26
Бывальцев бросил с острого угла, шайба задела штангу и отскочила в сторону.
'25
«Динамо» в полном составе.
'25
Херсли щёлкнул от синей линии — Бочаров выставил ловушку и забрал шайбу.
'24
Опасно! Бочаров среагировал на бросок Карпова, а Прохоркин после добивания не попал в пустой угол ворот!
'23
'22
Мозер бросил из-под защитника! Хелльберг выронил шайбу, но тут же выбил её с линии ворот.
'21
Не засчитали судьи гол СКА! Гавриков ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Прохоркин коньком переправил шайбу в ворота.
'21
Забили «армейцы», но будет повтор. Было движением коньком у Прохоркина.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. С преимуществом «армейцев» прошёл первый период, питерцы втрое перебросали соперника — 18:6. А единственную шайбу при игре в большинстве забросил Токранов.
'19
Гусев опасно бросил с ползоны! Карпов полез на добивание, но не сумел пробить Бочарова.
'18
Мозер набрал скорость, влетел в зону и бросил из-под защитника! Хелльберг забрал шайбу в ловушку.
'17
По броскам в створ большое преимущество у СКА — 13:5.
'16
«Динамо» в полном составе.
'16
Прохоркин вылез из-за ворот и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Бочаров спас команду!
'15
Барабанов на пятаке замкнул прострел Дацюка! Бочаров переместился и забрал шайбу.
'14
'14
Отбились «армейцы». Вернулся на лёд Прохоркин.
'14
Шипачёв прострелил с левого края! «Армейцы» перехватили шайбу, не дав добить Кагарлицкому.
'13
Никулин щёлкнул от синей линии, шайба заметалась перед воротами, но питерцы отбились.
'12
'10
Ничего себе! Шайба улетела за пределы площадки и попала наставника «Динамо» Владимира Крикунова. Ему сразу же оказали помощь.
'9
Динамовцы ответили дальним броском Никулина! Хелльберг без проблем забрал шайбу.
'8
'7
Барабанов из круга вбрасывания бросил низом — Бочаров всё перекрыл щитками.
'6
'5
Карпов получил передачу на ход, прошёл по левому флангу и бросил по воротам — Бочаров забрал шайбу.
'3
Макаров набросил от синей линии, Брюквин оказался на подборе, но его бросок был заблокирован.
'2
Момент у СКА! Питерцы выкатились вдвоём на вратаря, Кузьменко сделал передачу на дальнюю штангу, но Хафизуллин не попал в створ!
'1
«Армейцы» провели позиционную атаку, Гавриков приложился со средней дистанции — Бочаров среагировал!
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Иван Бочаров — Магнус Хелльберг.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.