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Металлург Мг Авангард

Почти дерби: «Магнитка» дома обыгрывает «Авангард». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Авангард»

Магнитогорский «Металлург» принимает на своем льду омский «Аванград» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
10 декабря 17:00   |  3 период
Металлург Мг
Металлург Мг
2:3
Авангард
Авангард
0:0, 2:2, 0:1
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Сергей Гусев  (Серов, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Кошечкин2'
1:0Матушкин
2:0Мозякин
Загидулин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Емелин2'
командный штраф2'
2:1Тальбо
2:2Покка
2:3Петров
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'49
Чибисов совершил перехват, продвинулся вперёд и бросил с ползоны! Шайба прошла рядом с девяткой.
'48
Мозякин от борта набросил на пятак, омичи выиграли борьбу и выбросили шайбу из зоны.
'46
Широков из-под Антипина бросил по воротам! Загидулин прикрыл ближний угол.
'45
Верещагин столкнулся с Кошелевым и неудачно упал на лёд. Защитник «Магнитки» ушёл сразу в раздевалку.
'44
«Ястребы» выкатились три в три! Якимов сделал передачу в центр, но Манукян из убойной позиции не попал по шайбе.
'43
Береглазов подключился к атаке и зарядил в ближний угол! Шайба прошла рядом со штангой.
'42
ГОЛ! Классно сыграл Петров! Кирилл за воротами продавил Расмуссена, вылез на пятак, на паузе убрал защитника и послал шайбу в дальний угол!
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! Ничья 2:2 после 40 минут. Во втором периоде повеселее пошла игра, стало больше моментов. «Магнитка» выигрывала 2:0, но не смогла удержать преимущество. Впереди всё самое интересное!
'40
ГОЛ! Широков от борта сделал передачу вразрез, Покка немного продвинулся вперёд и с кистей послал шайбу точно в угол!
'39
Семёнов на скорости вошёл в зону, бросил низом и попал в Дронова.
'38
Платонов поставил корпус, под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Бобкова!
'37
ГОЛ! Пивцакин нанёс бросок с правого края, Тальбо выиграл борьбу перед воротами и после добивания послал шайбу между щитков Загидулину!
'37
Ничего опасного не удалось создать «ястребам» в большинстве. Вернулся на лёд Язьков.
'36
Семёнов освободился от опеки и бросил с острого угла! Шайба ушла выше перекладины.
'35
Удаление у «Металлурга». Омичи красиво разыграли накоротке, Широков выкатился на ворота, но Загидулин сбил соперника. Язьков пошёл отбывать штраф.
'34
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 6:6.
'33
Загидулин уверенно забрал шайбу после дальнего броска Галимова.
'32
Чибисов с левого края края сделал передачу в центр, Любимов выкатился на ворота и бросил в дальний угол — шайба ушла в сторону.
'30
«Металлург» прибрал инициативу. Не удаётся «ястребам» отодвинуть игру от своих ворот.
'29
Антипин набросил от синей линии! Дорофееву не удалось подставить клюшку на пятаке.
'28
ГОЛ! Реализовали большинство «сталевары»! Мозякин получил передачу от Расмуссена, сместился к центру и со средней дистанции зарядил точно в дальнюю девятку!
'27
Удаление у «Авангарда» за неверный запрос тренера на положение «вне игры». Кошелев пошёл отбывать штраф.
'27
ГОЛ! Быстрая атака прошла у «Металлурга». Язьков вошёл в зону, развернулся и сделал передачу в центр, а Матушкин в касание вогнал шайбу в девятку! Боб Хартли взял запрос на возможный офсайд.
'26
Пакаринен убежал по правому флангу и бросил с острого угла — Бобков сыграл надёжно.
'25
Опасно! Хозяева провели затяжную атаку, Мозякин бросил с ползоны и попал в перекладину!
'24
Момент! Верещагин открылся под пас, вылез на пятак и бросил низом — Бобков щитком отразил шайбу.
'23
«Металлург» в полном составе.
'23
Чудинов получил передачу от партнёра и зарядил с правого края! Шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'22
Широков из-за ворот вылез на пятак и бросил с острого угла, а Зернову не дали добить!
'21
Загидулин в игре.
'21
Замена вратаря у «Металлурга» — Кошечкин получил повреждение.
'21
Удаление у «Металлурга». Кошечкин за подножку против Петрова получил две минуты — Мозякин пошёл отбывать штраф.
'21
Момент у «Авангарда»! Петров оказался один перед воротами, развернулся, но не сумел переиграть Кошечкина.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В невысоком темпе прошёл первый период, было мало бросков. Ждём более активной игры после перерыва.
'19
Зернов на пятаке подставил клюшку под прострел Широкова! Шайба прикатилась к Кошечкину.
'18
«Авангард» провёл позиционную атаку, Емелин от синей линии послал шайбу в грудь Кошечкину.
'17
Михеев сделал передачу на левый край, Зернов продвинулся вперёд и бросил с острого угла! Рылов принял шайбу на себя.
'16
Емелин подключился к атаке, под углом вылез на ворота, но бросил чуть выше перекладины!
'15
Семёнов получил передачу на ход, вошёл в зону и бросил в дальний угол — промах.
'14
По броскам в створ преимущество у «Металлурга» — 3:2. Мало моментов.
'13
«Сталевары» провели позиционную атаку, Дорофеев с левого края не попал по воротам.
'12
Покка подключился к атаке по правому флангу и бросил с острейшего угла! Шайба прошла параллельно воротам.
'11
Без моментов прошло большинство хозяев, вернулся на лёд Емелин.
'10
Ничего не получается у «Металлурга» в большинстве. Омичи не позволяют сопернику расположиться в зоне.
'9
Удаление у «Авангарда». Емелин ударил клюшкой по рукам Мозякина.
'7
Тальбо вылез на пятак и подставил клюшку под наброс — шайба ушла в сторону.
'6
Расмуссен набрал скорость, убежал по левому флангу и прострелил вдоль ворот! Партнёр не успел к шайбе.
'5
Много борьбы на стартовых минутах, в невысоком темпе идёт игра.
'4
Кулёмин сместился на левый край и набросил на пятак, но Пивцакин помешал Неколенко добить шайбу.
'3
«Магнитка» в позиционной атаке. Береглазов приложился от синей линии — промах!
'2
Семёнов совершил рывок по центру, вошёл в зону, но потерял шайбу в борьбе с тремя соперниками.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли магнитогорцы.
'0
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Игорь Бобков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург»— «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.