Металлург Мг

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Трансляция
С конца
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'49
Чибисов совершил перехват, продвинулся вперёд и бросил с ползоны! Шайба прошла рядом с девяткой.
'48
Мозякин от борта набросил на пятак, омичи выиграли борьбу и выбросили шайбу из зоны.
'46
Широков из-под Антипина бросил по воротам! Загидулин прикрыл ближний угол.
'45
Верещагин столкнулся с Кошелевым и неудачно упал на лёд. Защитник «Магнитки» ушёл сразу в раздевалку.
'44
«Ястребы» выкатились три в три! Якимов сделал передачу в центр, но Манукян из убойной позиции не попал по шайбе.
'43
Береглазов подключился к атаке и зарядил в ближний угол! Шайба прошла рядом со штангой.
'42
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! Ничья 2:2 после 40 минут. Во втором периоде повеселее пошла игра, стало больше моментов. «Магнитка» выигрывала 2:0, но не смогла удержать преимущество. Впереди всё самое интересное!
'40
'39
Семёнов на скорости вошёл в зону, бросил низом и попал в Дронова.
'38
Платонов поставил корпус, под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Бобкова!
'37
'37
Ничего опасного не удалось создать «ястребам» в большинстве. Вернулся на лёд Язьков.
'36
Семёнов освободился от опеки и бросил с острого угла! Шайба ушла выше перекладины.
'35
'34
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 6:6.
'33
Загидулин уверенно забрал шайбу после дальнего броска Галимова.
'32
Чибисов с левого края края сделал передачу в центр, Любимов выкатился на ворота и бросил в дальний угол — шайба ушла в сторону.
'30
«Металлург» прибрал инициативу. Не удаётся «ястребам» отодвинуть игру от своих ворот.
'29
Антипин набросил от синей линии! Дорофееву не удалось подставить клюшку на пятаке.
'28
'27
'27
'26
Пакаринен убежал по правому флангу и бросил с острого угла — Бобков сыграл надёжно.
'25
Опасно! Хозяева провели затяжную атаку, Мозякин бросил с ползоны и попал в перекладину!
'24
Момент! Верещагин открылся под пас, вылез на пятак и бросил низом — Бобков щитком отразил шайбу.
'23
«Металлург» в полном составе.
'23
Чудинов получил передачу от партнёра и зарядил с правого края! Шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'22
Широков из-за ворот вылез на пятак и бросил с острого угла, а Зернову не дали добить!
'21
'21
'21
'21
Момент у «Авангарда»! Петров оказался один перед воротами, развернулся, но не сумел переиграть Кошечкина.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В невысоком темпе прошёл первый период, было мало бросков. Ждём более активной игры после перерыва.
'19
Зернов на пятаке подставил клюшку под прострел Широкова! Шайба прикатилась к Кошечкину.
'18
«Авангард» провёл позиционную атаку, Емелин от синей линии послал шайбу в грудь Кошечкину.
'17
Михеев сделал передачу на левый край, Зернов продвинулся вперёд и бросил с острого угла! Рылов принял шайбу на себя.
'16
Емелин подключился к атаке, под углом вылез на ворота, но бросил чуть выше перекладины!
'15
Семёнов получил передачу на ход, вошёл в зону и бросил в дальний угол — промах.
'14
По броскам в створ преимущество у «Металлурга» — 3:2. Мало моментов.
'13
«Сталевары» провели позиционную атаку, Дорофеев с левого края не попал по воротам.
'12
Покка подключился к атаке по правому флангу и бросил с острейшего угла! Шайба прошла параллельно воротам.
'11
Без моментов прошло большинство хозяев, вернулся на лёд Емелин.
'10
Ничего не получается у «Металлурга» в большинстве. Омичи не позволяют сопернику расположиться в зоне.
'9
'7
Тальбо вылез на пятак и подставил клюшку под наброс — шайба ушла в сторону.
'6
Расмуссен набрал скорость, убежал по левому флангу и прострелил вдоль ворот! Партнёр не успел к шайбе.
'5
Много борьбы на стартовых минутах, в невысоком темпе идёт игра.
'4
Кулёмин сместился на левый край и набросил на пятак, но Пивцакин помешал Неколенко добить шайбу.
'3
«Магнитка» в позиционной атаке. Береглазов приложился от синей линии — промах!
'2
Семёнов совершил рывок по центру, вошёл в зону, но потерял шайбу в борьбе с тремя соперниками.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли магнитогорцы.
'0
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Игорь Бобков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург»— «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.