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Возвращение на Ленинградку: ЦСКА побеждает «Авангард». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Авангард» — ЦСКА

«Авангард» принимает московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
06 декабря 19:30   |  2 период
ЦСКА
ЦСКА
3:1
Авангард
Авангард
0:0, 3:1
Стадион «ЦСКА имени Всеволода Боброва», Москва | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
Блажиевский2'
1:0Нестеров
2:0Толчинский
Мамин2'
3:1Толчинский
Шалунов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Фисенко2'
Галимов2'
Деарне2'
2:1Емелин
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Выписаны малые штрафы за грубость Робинсону и Широкову.
'40
Широков и Робинсон сцепились! Судьи не дали парням по полной провести кулачный бой!
'40
Не получился пас у Андронова с разворота на гостевой пятак, куда накатывал Шалунов.
'39
Тальбо и Кошелев не смогли замкнуть прострел Семёнова от правого борта — шайба прошла вдоль ворот хозяев без лишних касаний.
'38
В полном составе ЦСКА. Вернулись к омичам проблемы при игре в большинстве — никаких угроз воротам Сорокина не было создано.
'37
Выбросили москвичи шайбу из своей зоны, успевая после этого провести смену.
'36
Шалунов оставил «армейцев» в меньшинстве.
'35
ГОЛ! Получил Толчинский шайбу под острый угол, но он никак не смутил форварда ЦСКА, бросок в касание заставил капитулировать Бобкова! Второй подряд дубль Сергея!
'35
Окулов в быстрой атаке с ходу выцеливал дальний угол ворот «Авангарда», но туда всё-таки не попал.
'34
Марченко набросил шайбу на пятак гостей, Калинин и Слепышев там дежурили, но всё закончилось на вратаре.
'34
Вдохновились омичи после заброшенной шайбы. Вот уже и Сорокин ставит игру на паузу после наброса на ворота.
'33
Широков резкий бросок наносил после паса Зернова — шайба прошла мимо ворот ЦСКА!
'32
Емелин получил повреждение в игровом моменте. Помощь Алексею оказывают на лавке.
'31
ГОЛ! Франсон не стал сам бросать, после классной паузы Коди сделал передачу Емелину на чистый лёд, Алексей с ползоны зарядил точно в сетку ворот!
'30
Прижал шайбу Сорокин ко льду после броска от синей линии, не оставив Березину шанса на добивание.
'29
Мамин отправлен на лавку штрафников за подножку на Мартынове.
'28
Провели «ястребы» свою атаку, состоялся в ней наброс Покки от синей линии, но шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'28
Бобков ловушкой шайбу уверенно забрал после очередной атаки хозяев с броском от правого борта.
'27
Шалунов не дотянулся до шайбы после прострела Робинсона вдоль ворот!
'26
Широков с острого угла нанёс бросок — Сорокин без видимых проблем шайбу парировал.
'25
ГОЛ! Вей прокатился за воротами, далее скинул шайбу на ползоны, а оттуда Толчинский неотразимо бросил в цель!
'25
ГОЛ! Григоренко сделал передачу на правый круг вбрасывания, Нестеров в касание щёлкнул точно в ближний верхний угол ворот, в который вратарь не успел переместиться!
'24
Деарне удалён за подножку. Втроём остаются омичи на льду!
'24
За подножку малым штрафом наказан Галимов. Москвичи получают шанс на реализацию лишнего.
'23
Мамин угрожал воротам «Авангарда»! Первый бросок Максима получился мимо цели, а затем уже «армеец» старался между щитков вратаря запустить шайбу — не получилось!
'23
Кошелев после броска Семёнова не смог подстроиться под добивание с пятака ЦСКА!
'22
Освободил Блажиевский штрафной бокс. Игра в равных составах пошла.
'21
Второй период матча стартовал! «Авангард» по-прежнему действует на льду с численным преимуществом.
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период «Авангард» начал активно, а затем уже ЦСКА перехватил инициативу, но всего этого не хватило командам для того, чтобы распечатать вратарей — 0:0 на табло.
'20
Широков от правого борта бросал, а затем Франсон от синей линии атаковал — Сорокин справился с шайбой!
'19
Блажиевский удалён за опасную игру. Большинство для омичей.
'18
Стась не смог зацепиться за шайбу в зоне соперника, не хватило тут «ястребу» поддержки от партнёров.
'17
Разладилось и начало атаки у «Авангарда». Очередной проброс у гостей.
'16
Прошли пару хороших позиционных атак ЦСКА, но они не помогли пробить Бобкова.
'15
Голкипер омичей успел закрыть щитком ближний угол ворот после броска Окулова от левого края.
'14
Григоренко после своего хлёсткого броска заставил Бобкова вступить в игру!
'13
Тяжело сейчас даётся гостям выход из своей зоны.
'12
Скотт принял шайбу на себя после броска Медведева из левого круга вбрасывания.
'11
Пробросились омичи в простой ситуации. Начинают москвичи забирать игровую инициативу.
'10
После прохода Мамина шайба была доставлена на пятак, Попов броском в упор не смог пробить Бобкова!
'9
В штангу ворот «Авангарда» шайба попала после броска Капризова!
'8
Вей мощно зарядил по воротам — безрезультатно. А до этого Слепышев бросил в створ — Бобков в игре. Выстояли омичи в меньшинстве.
'7
Смогли гости выкинуть шайбу из своей зоны. Начинают хозяева атаку из-за собственных ворот.
'6
Фисенко толкнул соперника на борт — удаление для игрока омского «Авангарда».
'6
Контратака ЦСКА с прострелом Вея на дальнюю штангу не получила завершения — Толчинскому не дали возможности шайбу принять.
'5
Продолжают гости активничать в зоне соперника. Михеев выбрался с шайбой от правого борта и бросил с кистей — голкипер на месте.
'4
И ещё момент создали «ястребы»! Петров после паса из-за ворот бросал низом — щитками Сорокин шайбу парировал!
'3
«Авангард» первые смены в игре больше проводит в атаке.
'2
Широков из-за ворот на ползоны отдал на Михеева, но Илью успели «армейцы» блокировать при броске!
'1
Матч начался!
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Илья Сорокин против Игоря Бобкова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.