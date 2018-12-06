- 342098 просмотров Зачем Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
- 238975 просмотров Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 февраля
- 195851 просмотр Рожден первый ребенок из пересаженной от трупа матки
- 143971 просмотр Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
- 131820 просмотров Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
- 119163 просмотра На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
- 107388 просмотров 5 декабря свой пост в Совете Федерации покинула Валентина Петренко. Сенатор занимала свой пост почти...
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'40
'40
Широков и Робинсон сцепились! Судьи не дали парням по полной провести кулачный бой!
'40
Не получился пас у Андронова с разворота на гостевой пятак, куда накатывал Шалунов.
'39
Тальбо и Кошелев не смогли замкнуть прострел Семёнова от правого борта — шайба прошла вдоль ворот хозяев без лишних касаний.
'38
В полном составе ЦСКА. Вернулись к омичам проблемы при игре в большинстве — никаких угроз воротам Сорокина не было создано.
'37
Выбросили москвичи шайбу из своей зоны, успевая после этого провести смену.
'36
'35
'35
Окулов в быстрой атаке с ходу выцеливал дальний угол ворот «Авангарда», но туда всё-таки не попал.
'34
Марченко набросил шайбу на пятак гостей, Калинин и Слепышев там дежурили, но всё закончилось на вратаре.
'34
Вдохновились омичи после заброшенной шайбы. Вот уже и Сорокин ставит игру на паузу после наброса на ворота.
'33
Широков резкий бросок наносил после паса Зернова — шайба прошла мимо ворот ЦСКА!
'32
Емелин получил повреждение в игровом моменте. Помощь Алексею оказывают на лавке.
'31
'30
Прижал шайбу Сорокин ко льду после броска от синей линии, не оставив Березину шанса на добивание.
'29
'28
Провели «ястребы» свою атаку, состоялся в ней наброс Покки от синей линии, но шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'28
Бобков ловушкой шайбу уверенно забрал после очередной атаки хозяев с броском от правого борта.
'27
Шалунов не дотянулся до шайбы после прострела Робинсона вдоль ворот!
'26
Широков с острого угла нанёс бросок — Сорокин без видимых проблем шайбу парировал.
'25
'25
'24
'24
'23
Мамин угрожал воротам «Авангарда»! Первый бросок Максима получился мимо цели, а затем уже «армеец» старался между щитков вратаря запустить шайбу — не получилось!
'23
Кошелев после броска Семёнова не смог подстроиться под добивание с пятака ЦСКА!
'22
Освободил Блажиевский штрафной бокс. Игра в равных составах пошла.
'21
Второй период матча стартовал! «Авангард» по-прежнему действует на льду с численным преимуществом.
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период «Авангард» начал активно, а затем уже ЦСКА перехватил инициативу, но всего этого не хватило командам для того, чтобы распечатать вратарей — 0:0 на табло.
'20
Широков от правого борта бросал, а затем Франсон от синей линии атаковал — Сорокин справился с шайбой!
'19
'18
Стась не смог зацепиться за шайбу в зоне соперника, не хватило тут «ястребу» поддержки от партнёров.
'17
Разладилось и начало атаки у «Авангарда». Очередной проброс у гостей.
'16
Прошли пару хороших позиционных атак ЦСКА, но они не помогли пробить Бобкова.
'15
Голкипер омичей успел закрыть щитком ближний угол ворот после броска Окулова от левого края.
'14
Григоренко после своего хлёсткого броска заставил Бобкова вступить в игру!
'13
Тяжело сейчас даётся гостям выход из своей зоны.
'12
Скотт принял шайбу на себя после броска Медведева из левого круга вбрасывания.
'11
Пробросились омичи в простой ситуации. Начинают москвичи забирать игровую инициативу.
'10
После прохода Мамина шайба была доставлена на пятак, Попов броском в упор не смог пробить Бобкова!
'9
В штангу ворот «Авангарда» шайба попала после броска Капризова!
'8
Вей мощно зарядил по воротам — безрезультатно. А до этого Слепышев бросил в створ — Бобков в игре. Выстояли омичи в меньшинстве.
'7
Смогли гости выкинуть шайбу из своей зоны. Начинают хозяева атаку из-за собственных ворот.
'6
'6
Контратака ЦСКА с прострелом Вея на дальнюю штангу не получила завершения — Толчинскому не дали возможности шайбу принять.
'5
Продолжают гости активничать в зоне соперника. Михеев выбрался с шайбой от правого борта и бросил с кистей — голкипер на месте.
'4
И ещё момент создали «ястребы»! Петров после паса из-за ворот бросал низом — щитками Сорокин шайбу парировал!
'3
«Авангард» первые смены в игре больше проводит в атаке.
'2
Широков из-за ворот на ползоны отдал на Михеева, но Илью успели «армейцы» блокировать при броске!
'1
Матч начался!
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Илья Сорокин против Игоря Бобкова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.