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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 5:1 в пользу СКА после 40 минут.
'39
Плотников получил передачу на ход и прицельно бросил в девятку — Гарипов намертво забрал шайбу.
'38
В полных составах продолжается игра.
'38
Красиво разыграли «армейцы», Хафизуллин на пятаке пытался замкнуть прострел партнёра — Гарипов выручил!
'37
В третьем периоде большое преимущество по броскам у СКА — 15:5.
'36
'36
'36
Глухов продрался по флангу и бросил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'35
Прохоркин опасно бросил с ползоны! Плотников добивал с пятака, но не сумел переиграть Гарипова.
'34
'33
Ещё момент у СКА! Барабанов получил передачу на ход, но не сумел переиграть Гарипова.
'32
Постма со входа в зону набросил на ворота, Шестёркин всё контролировал.
'30
Момент у «Ак Барса»! Свитов на пятаке подставил клюшку под прострел Клинкхаммера — Шестёркин щитком отразил шайбу.
'29
'28
Карпов! Выиграл забег на скорость и бросил с правого края — Гарипов прикрыл ближний угол.
'26
Не держится шайба у «Ак Барса», Шестёркин практически без работы во втором периоде.
'25
«Ак Барс» в полном составе.
'25
'24
«Армейцы» сразу закрепились в чужой зоне. Белов щёлкнул от синей линии и попал в штангу!
'24
'24
'23
«Армейцы» провели позиционную атаку. Гусев зарядил с левого края и попал в защитника — отбились казанцы.
'22
Лукоянов по центру рвался в чужую зону, но не сумел убежать от Гаврикова.
'21
'21
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:0 в пользу СКА после 20 минут. Казанцы активно начали, был хороший момент в большинстве, но затем инициатива полностью перешла к питерцам, которые забросили три шайбы подряд.
'20
'19
«Армейцы» стараются разыграть шайбу до верного, мало бросков.
'18
'16
Бывальцев с левого края бросил низом, шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'15
По броскам в створ преимущество у СКА — 7:6.
'14
Ещё момент у СКА! Карпов на фланге убежал от двух соперников, развернулся и нашёл на пятаке свободного Гусева! Никита в ближнем бою не сумел переиграть голкипера.
'13
'12
Белов из своей зоны сделал передачу под синюю линию, Каблуков не сумел убежать от защитника.
'11
Гавриков получил передачу на ход, влетел в зону и зарядил в верхний угол — Подъяпольский среагировал.
'10
Секач сместился на левый край и бросил из-под защитника! Шестёркин прикрыл ближний угол.
'9
«Армейцы» продолжают действовать первым номером и не позволяют сопернику перейти в атаку.
'8
'7
Барабанов ловко развернулся за воротами и прострелил на пятак, Якупову не удалось переправить шайбу в ближний угол.
'6
Секач после перехвата организовал контратаку, не не удалось казанцам довести дело до броска.
'5
Выстояли «армейцы» в меньшинстве, вернулся на лёд Якупов.
'4
Опасно! Азеведу зарядил с левого края, Ткачёв подкараулил отскок и добивал с дальнего пятака — Шестёркин выручил!
'3
'2
Момент у СКА! Херсли мощно зарядил от синей линии, Подъяпольский не удержал шайбу — та ударилась об штангу и остановилась на «ленточке»! Видеоповтор подтвердил — нет гола.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Владислав Подъяпольский.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.