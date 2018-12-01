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Спартак ЦСКА

Прервать серию: «Спартак» обыгрывает ЦСКА в дерби. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА встречаются в рамках московского дерби в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
01 декабря 17:00   |  2 период
Спартак
Спартак
2:1
ЦСКА
ЦСКА
2:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Константин Оленин  (Москва, Россия), Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия)
командный штраф2'
1:1Никонцев
2:1Зубов
Дыбленко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Шалунов
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'25
Шалунов с кистей опасно бросал — голкипер справился! Появился четвёртый полевой у хозяев.
'24
Кулик удалён у красно-белых за опасную игру.
'24
Капризов после прострела через пятак бросал с дальней штанги — Трушков успел переместиться и шайбу отразил!
'23
Дыбленко оставил «Спартак» в меньшинстве.
'22
Трушков выручил свою команду после броска Андронова с близкого расстояния!
'21
Второй период игры покатил!
'20
Прозвучавшая сирена отправляет команды передохнуть! Первый период матча за «Спартаком»!
'20
Прервал лайнсмен атаку «Спартака» два в два — положение вне игры зафиксировано.
'19
Нестеров показал, что будет бросать от синей линии, а сам зряче отдал шайбу к штанге, Вей замыкал в упор, но Трушков классно сейванул!
'18
Зубов успел помешать бросить Попову по воротам хозяев с ползоны!
'17
Андронов дважды из-за ворот доставлял шайбу на пятак «Спартака», но это не принесло успеха.
'16
ГОЛ! Не смогли «армейцы» выйти из своей зоны, Даугавиньш отпасовал в центр на Зубова, а тот резким броском отправил шайбу в угол ворот!
'15
«Спартак» стал проводить затяжные позиционные атаки — что-то новенькое для этого матча.
'14
Григорьев в одной смене дважды бросал по воротам «армейцев» — безрезультатно.
'13
ЦСКА старается успокоить кураж соперника за счёт долгого контроля шайбы.
'12
Прижал Юханссон шайбу ловушкой ко льду после передачи из-за ворот.
'11
ГОЛ! Злобин от левого борта сделал передачу на ползоны соперника, Никонцев хлёсткий бросок нанёс, с которым голкипер не справился!
'11
Кулик от синей линии в касание мощно щёлкнул по воротам — щитком Юханссон шайбу парировал!
'10
У Карсумса не получился бросок с хорошей позиции в редкой пока атаке «Спартака».
'9
Продолжают гости и после заброшенной шайбы действовать на льду с игровым преимуществом.
'8
В атаке ЦСКА с ходу Слепышев не смог остановиться на пятаке и сдвинул ворота.
'7
ГОЛ! Капризов из-за ворот на пятак отпасовал, а Шалунов шикарным броском положил шайбу в дальнюю «девятку»!
'6
ЦСКА ведёт розыгрыш лишнего в зоне соперника. Есть и броски по воротам. Окулов зарядил — вратарь в игре.
'5
Нарушение численного состава у «Спартака».
'5
Мамин простреливал через пятак, Калинин уже был готов замкнуть атаку «армейцев», но Трушков на перехвате сыграл здорово!
'4
Первый опасный момент в игре! Григоренко своим броском попал в штангу ворот «Спартака»!
'3
Много остановок на старте матча, а вот бросков по воротам пока не хватает.
'2
Марченко от синей линии с кистей бросил — шайба ушла за ворота хозяев.
'1
Карсумс запустил шайбу через всю площадку — проброс у «Спартака».
'1
Матч начался!
'0
Александр Трушков против Ларса Юханссона — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.