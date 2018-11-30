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Трансляция
С конца
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'22
Момент! Картаев поставил корпус, под углом выкатился один на один, но не сумел переиграть Гарипова!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Ак Барса» после 20 минут. Единственная шайба на счету Манухова. Пропустив гол, ярославцы перевели игру в чужую зону, нанесли много бросков, но не смогли пробить Гарипова.
'18
Уже больше восьми минут не было остановок в игре, команды обмениваются атаками, хороший темп.
'17
Санников вылез из-за ворот и бросил с острого угла — Гарипов был начеку.
'16
Отличный отрезок выдали ярославцы, шайба около минуты ходила по зоне «Ак Барса».
'15
Момент! Контиола на пятаке подставил клюшку под дальний бросок Накладала — шайба прошла рядом со штангой!
'14
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 9:5.
'13
Ярославцы много бросают с дальних дистанций, но это не проблема для Гарипова. Уверенно действует голкипер.
'12
Накладал получил шайбу на синей линии и бросил по центру — Гарипов на месте.
'11
Казанцы выкатились три в два! Секач сделал перевод в центр зоны, Зарипов бросил в касание и послал шайбу рядом со штангой!
'10
Звено Локтионова провело затяжную атаку, но не дошло дело до броска.
'8
Лукоянов сместился на правый край, развернулся и прострелил вдоль ворот — партнёры не дотянулись.
'7
Ярославцы перевели игру в чужую зону. Кронвалль приложился от синей линии — промах!
'6
'6
Момент у «Ак Барса»! Зарипов навязал борьбу Кронваллю, в результате шайба отскочила к Азеведу, который под углом выкатился на ворота и бросил в Коновалова!
'5
Скоростная атака прошла у «Локо», Гарипов справился с дальним броском Иванова.
'4
Казанцы провели атаку правым флангом. Секач из-под защитника бросил верхом — шайба просвистела над перекладиной!
'3
Каюмов на фланге убежал от Яруллина и бросил с острого угла! Гарипов прижал шайбу ко льду.
'2
Зарипов! С левого края вошёл в зону и зарядил низом — Коновалов щитком отразил шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли ярославцы.
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Илья Коновалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.