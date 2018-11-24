- 693147 просмотров У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби
- 144696 просмотров СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
- 124794 просмотра На 63-м году жизни скончался начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных...
- 121963 просмотра СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы
- 107628 просмотров Каруана и Карлсен сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону
- 90248 просмотров Госдума опять продлила заморозку накопительной части пенсии
- 81337 просмотров В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли москвичи.
'0
Перед началом встречи символическое вбрасывание произвёл Борис Михайлов.
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Игорь Шестёркин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.