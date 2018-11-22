Курсы валют$ 65.65 (-0.016) 74.85 (+0.118)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурСпартак
1:0 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо Мн
4:1
закончен
19:30
ЦСКАХК Сочи
2:0
закончен
19:30
ЙокеритАвангард
7:4
закончен
20:30
Динамо РВитязь
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
5:2
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзДаллас Старз
5:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
5:0
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
03:30
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
7:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзБостон Брюинз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдОттава Сенаторз
6:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
4:1
закончен
05:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
6:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
4:3
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
3:7
закончен
Евролига
20:00
Химки Будучность
85:69
закончен
20:45
ЦСКА Жальгирис
99:97
закончен
22:00
Панатинаикос Барселона
76:70
закончен
22:45
Олимпия Милан Баскония
93:90
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Локомотив-Кубань
99:105
закончен
20:00
Зенит Доломити Энергия
99:102
закончен
21:00
Партизан Валенсия
61:69
закончен
21:30
Цедевита Ассеко
94:87
закончен
21:30
Фрапорт Скайлайнерс Ритас
65:63
закончен
22:00
Альба Лимож
84:76
закончен
22:30
Ауксилиум Торино УНИКС
72:82
закончен
22:30
Брешия Галатасарай
86:65
закончен
22:45
Уникаха Морнар
113:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
121:120
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
127:109
закончен
03:30
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
109:117
закончен
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
108:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
101:103
закончен
04:00
Милуоки БаксПортленд Трэйл Блэйзерс
143:100
закончен
04:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
126:124
закончен
04:00
Чикаго БуллзФиникс Санз
124:116
закончен
04:00
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Лейкерс
105:109
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
103:104
закончен
04:30
Даллас МавериксБруклин Нетс
119:113
закончен
05:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
110:119
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
95:123
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. 9-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
4.5 -- 4.5
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
1:3
закончен
17:00
Металлург МгАк Барс
2:3
закончен
17:00
ТракторНефтехимик
3:2
закончен
19:30
ЛокомотивДинамо М
1:0
перерыв
19:30
СеверстальСКА
1:5
перерыв
Евролига
20:15
Дарушшафака Анадолу Эфес
online
21:45
Олимпиакос Реал Мадрид
не начался
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
не начался
23:30
Гран Канария Бавария
не начался
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 10-я партия
17:30
Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)
online
Россия / Премьер-Лига
18:00
АхматЦСКА
не начался
20:30
Локомотив МУрал
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
БайерШтутгарт
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
не начался
Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
не начался
19:30
ЙокеритБарыс
не начался
20:30
Динамо РАвангард
не начался
20:30
СлованВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
не начался
22:30
Баскония Панатинаикос
не начался
22:30
Будучность ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Локомотив Динамо М

Ярославский вояж: «Локомотив» обыгрывает «Динамо». LIVE

Онлайн матча КХЛ «Локомотив» — «Динамо»

Ярославский «Локомотив» принимает московское «Динамо» в матче КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22 ноября 19:30   |  перерыв
Локомотив
Локомотив
1:0
Динамо М
Динамо М
0:0, 1:0
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Виктор Бирин  (Москва, Россия), Александр Соин  (Москва, Россия)
Елесин2'
Контиола2'
1:0Локтионов
Коваленко2'
Аверин2'
Накладал2'
Рафиков2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
Игумнов2'
Никулин2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'40
Сирена остановила атаку «Динамо»! Второй период встречи подарил нам одну заброшенную шайбу. «Локомотив» реализовал большинство после точного броска Локтионова — 1:0 на табло.
'40
Рафиков удалён у «Локо» за атаку игрока, не владеющего шайбой. До сирены остаётся 33 секунды.
'39
Индрашису не дали с ярославского пятака бросить, подбив ему клюшку при попытке атаковать!
'38
Кронвалль к дальней штанге ворот «Динамо» подключался, но передача в его адрес была перехвачена.
'37
Алексеев от левого края несильно бросил — Коновалов ловушкой шайбу забрал без проблем.
'36
Миронов не позволил Козуну через центр прорваться к воротам «Динамо»!
'34
Не реализовали динамовцы солидное большинство. Игра в равных составах.
'33
Четвёртый полевой у «Локомотива» уже на льду! Пока без бросков в створ!
'32
Накладал после своего фола оставил ярославцев в три полевых игрока на площадке.
'32
Бросок Брюквина в касание после перевода на левый круг вбрасывания — шайба до вратаря не долетела.
'32
Аверин две минуты штрафа получил за подножку. Численный перевес для москвичей.
'31
Алексеев закатил в зону соперника по центру, но бросить ему не дали по воротам.
'30
«Локомотив» отстоял свои ворота, играя в меньшинстве.
'29
Успел Коновалов переместиться к штанге и парировал опасный бросок Кагарлицкого!
'28
Коваленко удалён за толчок соперника клюшкой. Очередь москвичей поиграть с численным преимуществом.
'28
Смогли динамовцы сохранить своё минимальное отставание в счёте — в полном составе гости.
'27
Ещё один хороший розыгрыш хозяев! Локтионов на этот раз не пробил вратаря!
'26
Не делают москвичи выводов. Никулин наказан малым штрафом за подножку. Ещё одно большинство для «Локомотива».
'25
ГОЛ! После классной ярославской трёхходовки Локтионов уже бросал в открытый угол ворот и не промахнулся!
'25
Накладал после своего мощного броска «подстрелил» Макарова! Смог Игорь, прихрамывая, покинуть лёд.
'24
Бросок Осипова в касание от синей линии — вратарь шайбу прижал к груди!
'24
Игумнов за подножку удалён у гостей.
'23
Козун выехал из-за ворот на пятак и бросил — Бочаров справился!
'23
По бортам двигали шайбу ярославцы в своей атаке, развернуться к воротам не удалось.
'22
Макаров с кистей со средней дистанции бросал — рядом со штангой!
'21
Второй период матча начался!
'20
Бочаров одновременно с сиреной парировал шайбу после броска от левого борта! Первый период встречи остался безголевым.
'20
Не получилось у ярославцев начать атаку длинным пасом под чужую синюю линию — проброс.
'19
Локтионов после своего броска стучался в ближний угол ворот «Динамо» — там щиток Бочарова шайбу не пустил в створ.
'18
«Железнодорожники» в полном составе.
'18
Никулин мощно пальнул издали — Коновалов не без проблем шайбу остановил!
'17
Пока без бросков в створ проходит розыгрыш лишнего у москвичей.
'16
Контиола уединился в штрафном боксе. Второе большинство для «Динамо».
'15
Коновалов отразил шайбу после броска в ближний верхний угол ворот! Хорошую «позиционку» провели москвичи.
'14
«Локомотив» выстоял в меньшинстве.
'14
Индрашис в касание от правого круга вбрасывания зарядил — промах! Шайба выскочила на пятак, Коновалов её прижал.
'13
Не прошёл у москвичей пас из-за ворот на пятак, воспользовались хозяева этим и выбросили шайбу за синюю линию.
'12
Елесин удалён у хозяев за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'12
Ильенко выкатился на гостевые ворота, с неудобной руки под острым углом бросил — шайба прошла вдоль створа!
'11
Подарили динамовцы шайбу у своих ворот Картаеву, но тот своим броском не пробил Бочарова!
'10
Бочаров щитками шайбу парировал после дальнего броска. В полном составе бело-голубые.
'9
Индрашис в контратаке с ползоны соперника бросал, но Кронвалль блокировал эту попытку.
'8
Лайнсмен даёт свисток и показывает шесть пальцев — нарушение численного состава у «Динамо». Моисеев отправился отбывать командный штраф.
'7
Динамовцы больше времени проводят в атаках. Ярославский голкипер чаще встречается с шайбой.
'6
Алексеев закрывал обзор вратарю «Локо», но тот справился с набросом от синей линии.
'5
Москвичи поиграли в зоне соперника, но Коновалова не нашли возможности напрячь в воротах.
'4
Не получилось у ярославцев развить атаку с ходу — застопорились в средней зоне.
'3
Бочаров надёжен после щелчка от синей линии — шайба вратарём «Динамо» прижата.
'2
Опасно! Волков бросал с классной позиции, но промахнулся мимо створа ворот «Локомотива»!
'1
Матч начался!
'0
Илья Коновалов против Ивана Бочарова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.