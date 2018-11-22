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Трансляция
С конца
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'40
Сирена остановила атаку «Динамо»! Второй период встречи подарил нам одну заброшенную шайбу. «Локомотив» реализовал большинство после точного броска Локтионова — 1:0 на табло.
'40
'39
Индрашису не дали с ярославского пятака бросить, подбив ему клюшку при попытке атаковать!
'38
Кронвалль к дальней штанге ворот «Динамо» подключался, но передача в его адрес была перехвачена.
'37
Алексеев от левого края несильно бросил — Коновалов ловушкой шайбу забрал без проблем.
'36
Миронов не позволил Козуну через центр прорваться к воротам «Динамо»!
'34
Не реализовали динамовцы солидное большинство. Игра в равных составах.
'33
Четвёртый полевой у «Локомотива» уже на льду! Пока без бросков в створ!
'32
'32
Бросок Брюквина в касание после перевода на левый круг вбрасывания — шайба до вратаря не долетела.
'32
'31
Алексеев закатил в зону соперника по центру, но бросить ему не дали по воротам.
'30
«Локомотив» отстоял свои ворота, играя в меньшинстве.
'29
Успел Коновалов переместиться к штанге и парировал опасный бросок Кагарлицкого!
'28
'28
Смогли динамовцы сохранить своё минимальное отставание в счёте — в полном составе гости.
'27
Ещё один хороший розыгрыш хозяев! Локтионов на этот раз не пробил вратаря!
'26
'25
'25
Накладал после своего мощного броска «подстрелил» Макарова! Смог Игорь, прихрамывая, покинуть лёд.
'24
Бросок Осипова в касание от синей линии — вратарь шайбу прижал к груди!
'24
'23
Козун выехал из-за ворот на пятак и бросил — Бочаров справился!
'23
По бортам двигали шайбу ярославцы в своей атаке, развернуться к воротам не удалось.
'22
Макаров с кистей со средней дистанции бросал — рядом со штангой!
'21
Второй период матча начался!
'20
Бочаров одновременно с сиреной парировал шайбу после броска от левого борта! Первый период встречи остался безголевым.
'20
Не получилось у ярославцев начать атаку длинным пасом под чужую синюю линию — проброс.
'19
Локтионов после своего броска стучался в ближний угол ворот «Динамо» — там щиток Бочарова шайбу не пустил в створ.
'18
«Железнодорожники» в полном составе.
'18
Никулин мощно пальнул издали — Коновалов не без проблем шайбу остановил!
'17
Пока без бросков в створ проходит розыгрыш лишнего у москвичей.
'16
'15
Коновалов отразил шайбу после броска в ближний верхний угол ворот! Хорошую «позиционку» провели москвичи.
'14
«Локомотив» выстоял в меньшинстве.
'14
Индрашис в касание от правого круга вбрасывания зарядил — промах! Шайба выскочила на пятак, Коновалов её прижал.
'13
Не прошёл у москвичей пас из-за ворот на пятак, воспользовались хозяева этим и выбросили шайбу за синюю линию.
'12
'12
Ильенко выкатился на гостевые ворота, с неудобной руки под острым углом бросил — шайба прошла вдоль створа!
'11
Подарили динамовцы шайбу у своих ворот Картаеву, но тот своим броском не пробил Бочарова!
'10
Бочаров щитками шайбу парировал после дальнего броска. В полном составе бело-голубые.
'9
Индрашис в контратаке с ползоны соперника бросал, но Кронвалль блокировал эту попытку.
'8
'7
Динамовцы больше времени проводят в атаках. Ярославский голкипер чаще встречается с шайбой.
'6
Алексеев закрывал обзор вратарю «Локо», но тот справился с набросом от синей линии.
'5
Москвичи поиграли в зоне соперника, но Коновалова не нашли возможности напрячь в воротах.
'4
Не получилось у ярославцев развить атаку с ходу — застопорились в средней зоне.
'3
Бочаров надёжен после щелчка от синей линии — шайба вратарём «Динамо» прижата.
'2
Опасно! Волков бросал с классной позиции, но промахнулся мимо створа ворот «Локомотива»!
'1
Матч начался!
'0
Илья Коновалов против Ивана Бочарова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.