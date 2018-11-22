Металлург Мг

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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Ак Барса» после 20 минут.
'20
'20
'20
'20
'18
По броскам в створ равенство — 12:12.
'17
Рылов подключился к атаке и зарядил в нижний угол — Подъяпольский щитком среагировал.
'16
Ткачёв сместился к центру и сделал скидку на синюю линию! Кошечкин справился с дальним броском Батыршина.
'15
'14
Выстояли казанцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Яруллин.
'13
Шор из-под защитника бросил низом — Подъяпольский был к этому готов.
'13
Момент! Антипин сделал перевод на левый край, Мозякин в касание бросил в угол, но Подъяпольский сложился и отразил шайбу!
'12
'10
Казанцы практически каждую атаку доводят до броска. Много работы у Кошечкина.
'9
Батыршин подключился к атаке и зарядил в дальний нижний угол — Кошечкин выловил шайбу в ловушку.
'8
Скоростная атака прошла у «сталеваров», Любимов с дальней дистанции побеспокоил Подъяпольского.
'7
Постма получил передачу на синей линии и зарядил низом — шайба попала в конёк Береглазову.
'6
Казанцы много владеют шайбой на первых минутах. Есть преимущество у команды Билялетдинова.
'5
Свитов приложился с правого фланга! Клинкхаммеру не дали добить с пятака, но шайба отскочила к Батыршину, который бросил в Кошечкина.
'4
Педан сместился на левый край и зарядил из круга вбрасывания — шайба прошла над перекладиной.
'3
Магнитогорцы перевели игру в чужую зону. Дронов нанёс бросок от борта — Подъяпольский среагировал.
'2
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли магнитогорцы.
'0
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Владислав Подъяпольский.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.