Металлург Мг

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Цедевита Ассеко
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Фрапорт Скайлайнерс Ритас
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Альба Лимож
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103:104
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ТракторНефтехимик
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19:30
ЛокомотивДинамо М
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19:30
СеверстальСКА
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00:00
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не начался
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
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02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Евролига
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Жальгирис Химки
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Восточная битва: «Металлург» проигрывает «Ак Барсу». LIVE

Онлайн матча КХЛ «Металлург» — «Ак Барс»

Магнитогорский «Металлург» принимает казанский «Ак Барс» в матче КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22 ноября 17:00   |  перерыв
Металлург Мг
Металлург Мг
1:2
Ак Барс
Ак Барс
1:2
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Константин Оленин  (Москва, Россия), Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия)
1:2Мозякин
Тимкин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Михеев
Яруллин2'
0:2Секач
Лукоянов2'
Батыршин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Ак Барса» после 20 минут.
'20
Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
'20
Тимкин у борта столкнулся с Батыршиным, немного потолкались хоккеисты.
'20
ГОЛ! Классно разыграли «сталевары»! Шор выдержал паузу и с правого края сделал перевод на свободного Мозякина, который без помех поразил полупустые ворота!
'20
Удаление у «Ак Барса». Лукоянов в чужой зоне нарушил правила против Язькова.
'18
По броскам в створ равенство — 12:12.
'17
Рылов подключился к атаке и зарядил в нижний угол — Подъяпольский щитком среагировал.
'16
Ткачёв сместился к центру и сделал скидку на синюю линию! Кошечкин справился с дальним броском Батыршина.
'15
ГОЛ! Казанцы после перехвата убежали в контратаку. Секач прострелил с левого края, шайба попала в клюшку Береглазову и юркнула в сетку ворот «Металлурга»!
'14
Выстояли казанцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Яруллин.
'13
Шор из-под защитника бросил низом — Подъяпольский был к этому готов.
'13
Момент! Антипин сделал перевод на левый край, Мозякин в касание бросил в угол, но Подъяпольский сложился и отразил шайбу!
'12
Удаление у «Ак Барса», Яруллин в борьбе у борта придержал Мозякина.
'10
Казанцы практически каждую атаку доводят до броска. Много работы у Кошечкина.
'9
Батыршин подключился к атаке и зарядил в дальний нижний угол — Кошечкин выловил шайбу в ловушку.
'8
Скоростная атака прошла у «сталеваров», Любимов с дальней дистанции побеспокоил Подъяпольского.
'7
Постма получил передачу на синей линии и зарядил низом — шайба попала в конёк Береглазову.
'6
Казанцы много владеют шайбой на первых минутах. Есть преимущество у команды Билялетдинова.
'5
Свитов приложился с правого фланга! Клинкхаммеру не дали добить с пятака, но шайба отскочила к Батыршину, который бросил в Кошечкина.
'4
Педан сместился на левый край и зарядил из круга вбрасывания — шайба прошла над перекладиной.
'3
Магнитогорцы перевели игру в чужую зону. Дронов нанёс бросок от борта — Подъяпольский среагировал.
'2
ГОЛ! Лукоянов совершил проход по флангу, под углом вылез на ворота и бросил по центру — шайба выскочила на пятак, а Михеев оказался самым расторопным на добивании!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли магнитогорцы.
'0
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Владислав Подъяпольский.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.