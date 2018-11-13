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Трансляция
С конца
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'40
Программа второго периода матча завершена! Команды отправляются на перерыв. Торпедовцы прибавили во второй двадцатиминутке, но «армейцы» смогли справиться с игровыми атакующими порывами соперника — прежние 0:1 на табло.
'40
Скотт своим броском хотел проверить Галимова, но шайбу на себя принял Орлов.
'39
Москвичи стараются навязать борьбу за шайбу в зоне соперника, но пока всё это в углах площадки происходит.
'38
Не позволил лайнсмен нижегородцам раскатиться в быструю атаку — положение вне игры зафиксировано.
'38
Выпад ЦСКА! Не хватило гостям одного паса на пятак — не прошла передача Хансена на Калинина.
'37
Продолжают хозяева хорошие атаки проводить, но они разбиваются о хладнокровную игру «армейского» стража ворот.
'36
Ильин в ближний угол ворот бросал — вратарь ЦСКА верную позицию занял и шайбу поймал.
'35
И ещё момент у ворот Сорокина! Теперь уже Сетдиков в ближнем бою не переиграл голкипера ЦСКА! Лучший игровой отрезок в исполнении «Торпедо» наблюдаем сейчас.
'35
Какой шанс был у нижегородцев! Макаренко получил шайбу на чужой синей линии, чистый выход «один в ноль» Павел не реализовал!
'34
Москвичи в полном составе. Паршин отпасовал из-за ворот на правый круг вбрасывания, Мили с ходу зарядил — промах!
'33
Хольм бросал от синей линии, но попал в защитника ЦСКА — шайба покинула владения гостей.
'32
'32
Хорошая «позиционка» от «Торпедо». Баранцев бросал, Мили закрывал обзор вратарю, но шайба в ворота «армейцев» отказалась заходить.
'31
Вторая половина основного времени матча пошла! Мили не обработал шайбу после паса через центр зоны соперника — нет момента у ворот Сорокина!
'30
Момент у «Торпедо»! Нижегородцы выиграли борьбу перед воротами, шайба отскочила к Веряеву, который с двух метров не сумел пробить Сорокина!
'29
Вей ушёл за ворота и прострелил в центр на Толчинского, но тот с пятака не попал в створ.
'28
«Армейцы» постепенно забрали инициативу и стали больше времени проводить в атаке.
'27
Момент у «армейцев»! Антипов оказался один перед воротами, но не сумел переиграть Галимова в ближнем бою.
'26
Хансен на скорости ушёл от защитника, под углом вылез на ворота, но в последний момент шайба сошла с крюка у форварда.
'25
Марченко подобрал шайбу на синей линии и щёлкнул в дальний угол — получилось слишком неудачно.
'24
Скотт набрал скорость и ушёл за ворота, но Волченков оттеснил соперника от шайбы.
'23
Нижегородцы активно начали второй период, прижав «армейцев» к воротам.
'22
Кэлоф выиграл борьбу за воротами и бросил с острого угла — шайба ушла в сторону.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 20 минут. Первый период прошёл с преимуществом красно-синих, а единственную шайбу в дебюте игры забросил Андронов. Торпедовцы нанесли всего четыре броска в створ — нужно прибавлять в атаке хозяевам.
'18
Робинсон набросил от синей линии, Хансен подобрал отскок на пятаке, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Галимова.
'17
Вей красиво развернулся на фланге и доставил шайбу на пятак, но у Толчинского не получился бросок в касание.
'16
Дальбек зарядил от синей линии! Шайба выскочила на пятак, но «армейцам» не удалось добить.
'15
Галузин совершил перехват и с левого края прострелил на пятак! Вей помешал Саболичу принять шайбу.
'14
Волченков приложился от синей линии! Комиссаров бросился под шайбу и принял бросок на себя.
'13
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 7:3. Активнее выглядят москвичи.
'12
«Армейцы» совершили перехват. Комиссаров ворвался в зону и из-под защитника бросил верхом — Галимов ловушкой зацепил шайбу.
'11
Орлов вернулся в оборону и у борта жёстко встретил Андронова, сорвав атаку «армейцев».
'10
Вей от борта сделал перевод в центр на Толчинского, который бросил в угол — Галимов щитком среагировал.
'9
Варнаков ушёл за ворота и прострелил на пятак — Сорокин забрал шайбу, опередив Саболича.
'8
Паршин! Выиграл борьбу перед воротами и бросил в дальний угол — промах!
'7
Москвичи продолжают комбинировать в чужой зоне. Не удаётся хозяевам отодвинуть игру от своих ворот.
'6
«Армейцы» выиграли вбрасывание. Марченко получил шайбу на синей линии и бросил по центру — Галимов на месте.
'5
Толчинский по центру вошёл в зону и бросил верхом — Галимов забрал шайбу в ловушку.
'4
'3
Осторожное начало, в средней зоне идёт борьба за шайбу. Пока без бросков.
'2
Игорь Никитин дал отдохнуть многим лидерам «армейцев», зато появился шанс у молодёжи проявить себя.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Стартовые вратари: Станислав Галимов — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Торпедо» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.