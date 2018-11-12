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ГОЛ! Кепки на лёд! Вновь первое звено «Металлурга» солирует в этой игре! Эллисон нашёл в зоне соперника Мозякина, капитан не стал сам бросать, а отпасовал на пустой угол створа для Кулёмина, Николай закатил шайбу в ворота! Хет-трик Кулёмина всем скептикам назло!