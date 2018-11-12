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Трансляция
С конца
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'29
Лисин по правому краю выкатился на ворота гостей и сильно бросил — Кошечкин сейванул вновь! Провалились сейчас магнитогорцы на смене.
'29
Хохлачёв создал момент для Филатова! Никита бросал по воротам, но мимо голкипера «Магнитки» шайба не прошла!
'28
Опасно! Карсумс после паса Даугавиньша из-за ворот бросал с пятака в касание — Кошечкин выручил свою команду!
'27
Лисин получил шайбу по центру зоны гостей и бросил резко с кистей — прямо во вратаря!
'27
Кошечкин ставит эту игру на паузу после броска от синей линии. Ганзл на пятаке не смог затруднить жизнь вратарю «сталеваров».
'26
Матушкин бросал — Гудачек не без проблем шайбу отразил в сторону от ворот!
'25
Для Кошечкина нашлась работа! Голкипер «Металлурга» справился с непростыми бросками.
'24
Ганзл по центру в зону соперника с шайбой закатил, бросил мощно от плеча — промах!
'23
Тимкину была оставлена шайба под бросок с ползоны атаки, Евгений кистевым броском в створ не попал.
'22
Плохой первый пас у «Спартака» — проброс.
'21
Возобновилась игра! Нас ждут события второго периода.
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Результативным первый период матча у нас получился. Николай Кулёмин — «Спартак»: 3-1.
'19
«Спартак» сейчас словно находится в состоянии грогги.
'18
«Металлург» своим ведущим звеном запирает соперника в их зоне.
'17
Любимов угрожал воротам «Спартака»! На этот раз хозяева отскочили.
'16
'15
Не замечают команды среднюю зону. Отличный хоккей смотрим!
'14
'14
'12
Гончаров от синей линии приложился здорово по шайбе — голкипер «Магнитки» внимателен в створе!
'11
'9
Язьков на хорошей скорости закатил в зону москвичей, хлёстко бросил, голкипер шайбу парировал перед собой, а Неколенко немного не повезло на добивании!
'8
Чуть чище у хозяев сейчас проходит вход в зону соперника.
'7
Гудачек надёжен после броска Матушкина в касание от правого борта — шайба прижата вратарём в районе груди.
'6
Хохлачёв и Лешенко в атаке «Спартака» с ходу довели дело до ворот, бросок последнего парировал голкипер!
'5
Шор плохой пас отдал в центр зоны соперника, Любимову точно бросить по воротам помешали.
'4
Филатов получил шайбу на левом круге вбрасывания в зоне атаки и с кистей бросил по воротам — Кошечкин в игре.
'3
Кулик длинную передачу делал под чужую синюю линию, но партнёр за шайбу зацепился — проброс.
'2
Первая позиционная атака москвичей прошла без проверки магнитогорского вратаря.
'1
Кулёмин в первой же смене бросил и попал в крестовину ворот «Спартака»!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за магнитогорцами.
'0
Юлиус Гудачек — стартовый голкипер «Спартака». Василий Кошечкин — страж ворот «Металлурга».
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.