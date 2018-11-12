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Спартак Металлург Мг

Защитить Москву: «Спартак» проигрывает «Металлургу». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Металлург»

Московский «Спартак» на своем льду принимает магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
12 ноября 19:30   |  2 период
Спартак
Спартак
1:3
Металлург Мг
Металлург Мг
1:3
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
1:2Провольнев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кулёмин
0:2Кулёмин
1:3Кулёмин
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'29
Лисин по правому краю выкатился на ворота гостей и сильно бросил — Кошечкин сейванул вновь! Провалились сейчас магнитогорцы на смене.
'29
Хохлачёв создал момент для Филатова! Никита бросал по воротам, но мимо голкипера «Магнитки» шайба не прошла!
'28
Опасно! Карсумс после паса Даугавиньша из-за ворот бросал с пятака в касание — Кошечкин выручил свою команду!
'27
Лисин получил шайбу по центру зоны гостей и бросил резко с кистей — прямо во вратаря!
'27
Кошечкин ставит эту игру на паузу после броска от синей линии. Ганзл на пятаке не смог затруднить жизнь вратарю «сталеваров».
'26
Матушкин бросал — Гудачек не без проблем шайбу отразил в сторону от ворот!
'25
Для Кошечкина нашлась работа! Голкипер «Металлурга» справился с непростыми бросками.
'24
Ганзл по центру в зону соперника с шайбой закатил, бросил мощно от плеча — промах!
'23
Тимкину была оставлена шайба под бросок с ползоны атаки, Евгений кистевым броском в створ не попал.
'22
Плохой первый пас у «Спартака» — проброс.
'21
Возобновилась игра! Нас ждут события второго периода.
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Результативным первый период матча у нас получился. Николай Кулёмин — «Спартак»: 3-1.
'19
«Спартак» сейчас словно находится в состоянии грогги.
'18
«Металлург» своим ведущим звеном запирает соперника в их зоне.
'17
Любимов угрожал воротам «Спартака»! На этот раз хозяева отскочили.
'16
ГОЛ! Кепки на лёд! Вновь первое звено «Металлурга» солирует в этой игре! Эллисон нашёл в зоне соперника Мозякина, капитан не стал сам бросать, а отпасовал на пустой угол створа для Кулёмина, Николай закатил шайбу в ворота! Хет-трик Кулёмина всем скептикам назло!
'15
Не замечают команды среднюю зону. Отличный хоккей смотрим!
'14
ГОЛ! «Спартак» возвращается в эту игру! Атака хозяев с ходу, в которой Кошечкин первый бросок парировал щитком, а Провольнев накатил на пятак и добавил в цель!
'14
ГОЛ! Антипин от правого края доставил шайбу на пятак, Эллисон своим броском не пробил вратаря, а вот Кулёмин с двух попыток оформил дубль!
'12
Гончаров от синей линии приложился здорово по шайбе — голкипер «Магнитки» внимателен в створе!
'11
ГОЛ! Гудачек с броском Мозякина справился, но Сергей вернул игру на пятак пасом из-за ворот, откуда Кулёмин без помех распечатал голкипера красно-белых!
'9
Язьков на хорошей скорости закатил в зону москвичей, хлёстко бросил, голкипер шайбу парировал перед собой, а Неколенко немного не повезло на добивании!
'8
Чуть чище у хозяев сейчас проходит вход в зону соперника.
'7
Гудачек надёжен после броска Матушкина в касание от правого борта — шайба прижата вратарём в районе груди.
'6
Хохлачёв и Лешенко в атаке «Спартака» с ходу довели дело до ворот, бросок последнего парировал голкипер!
'5
Шор плохой пас отдал в центр зоны соперника, Любимову точно бросить по воротам помешали.
'4
Филатов получил шайбу на левом круге вбрасывания в зоне атаки и с кистей бросил по воротам — Кошечкин в игре.
'3
Кулик длинную передачу делал под чужую синюю линию, но партнёр за шайбу зацепился — проброс.
'2
Первая позиционная атака москвичей прошла без проверки магнитогорского вратаря.
'1
Кулёмин в первой же смене бросил и попал в крестовину ворот «Спартака»!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за магнитогорцами.
'0
Юлиус Гудачек — стартовый голкипер «Спартака». Василий Кошечкин — страж ворот «Металлурга».
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.