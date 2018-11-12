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Лидер атакует Петербург: СКА обыгрывает «Автомобилист». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ СКА — «Автомобилист»

Петербургский СКА на своем льду принимает лидера Восточной конференции — екатеринбургский «Автомобилист» — в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
12 ноября 19:30   |  2 период
СКА
СКА
1:0
Автомобилист
Автомобилист
1:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
1:0Якупов
Барабанов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Белоусов2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'29
Кузьменко протащил шайбу по левому флангу и набросил на пятак, но «армейцам» не удалось добить.
'27
На встречных курсах действуют команды. Хороший темп в игре, много бросков.
'26
Дацюк выложил шайбу на Рундблада, тот щёлкнул верхом — Сохатский отбил перед собой, но Карпову не удалось добить с пятака.
'25
Атака «Автомобилиста» левым флангом! Белоусов резко бросил из-под защитника — Шестёркин на месте!
'24
Кузьменко на скорости вошёл в зону, выдержал паузу и щёлкнул низом — Сохатский щитком среагировал.
'23
Выстояли «армейцы» в меньшинстве. Вернулся на лёд Коскиранта.
'22
Да Коста с левого края зарядил после перевода Доуса! Шестёркин в шпагате отразил шайбу.
'21
Удаление у СКА. Коскиранта за подножку против Доуса отправился на скамейку штрафников.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. Единственную шайбу в дебюте игры забросил Якупов. Ближе к перерыву гости создали несколько хороших моментов, но «армейцев» выручил Шестёркин.
'19
Опасно! Гости убежали в контратаку, Миловзоров бросил с правого края — шайба выскочила на пятак, Крикунов добивал с нескольких метров, но Шестёркин спас команду!
'18
Белов от синей линии бросил верхом! Сохатский переместился и ловушкой зацепил шайбу.
'17
По броскам в створ преимущество у «Автомобилиста» — 10:6.
'16
Крикунов с ползоны целил в ближнюю девятку — Шестёркин ловушкой зацепил шайбу. Вернулся на лёд пятый полевой у СКА.
'15
Литовченко ушёл за ворота и отдал на пятак, Крикунов бросил в упор — Шестёркин потащил!
'14
Удаление у СКА. Барабанов заплёл ноги Мамкину и получил малый штраф.
'13
Плотников сделал передачу в свободную зону на ход Хафизуллину, тот выкатился с левого края и бросил по воротам — Сохатский на месте.
'12
Паре получил передачу на ход, вошёл в зону по правому флангу и бросил низом — промах!
'11
Не удалось «армейцам» реализовать большинство. Вернулся на лёд Белоусов.
'10
Гусев ушёл за ворота и прострелил на пятак — шайба после рикошета пришла к Сохатскому.
'9
Удаление у «Автомобилиста». Белоусов за подножку против Бывальцева получил малый штраф.
'8
Момент у СКА! Коскиранта щёлкнул с ползоны, Сохатский неудачно отразил шайбу перед собой, но со второй попытки накрыл её.
'7
Белов опасно выкатился по центру и с неудобной руки бросил верхом — шайба прошла над перекладиной!
'6
В составе «армейцев» свой первый матч в КХЛ проводит Подколзин. Он один из фаворитов драфта НХЛ-2019.
'5
ГОЛ! «Армейцы» провели атаку левым флангом. Коскиранта бросил с острого угла, Якупов подобрал отскок на пятаке и переправил шайбу в дальний угол!
'3
Ли по центру рвался к воротам! В последний момент помешали бросить «армейцу».
'2
Кузьменко! Поставил корпус и под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Сохатского в ближнем бою.
'1
Бодро начал «Автомобилист»! Шестёркин среагировал на дальний бросок Мамкина, Доус подкараулил отскок, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли екатеринбуржцы.
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Владимир Сохатский.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.