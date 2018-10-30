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Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Отстоять Москву: ЦСКА принимает «Сибирь». LIVE

Онлайн-трансляция матча ЦСКА — «Сибирь»

Московский ЦСКА на своем льду принимает «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
30 октября 19:30   |  1 период
ЦСКА
ЦСКА
0:0
Сибирь
Сибирь
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Андрис Ансонс  (Рига, Латвия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Логинов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'12
ГОЛ!
'12
Телегин передачей из-за ворот искал Попова на чужом пятаке, но того внимательно стерегли защитники «Сибири».
'11
Пробросились новосибирцы.
'10
Неплохо ЦСКА катил в атаку с ходу, но уже за чужой синей линией наткнулись хозяева на плотную гостевую оборону.
'9
Потеряли хозяева шайбу в своей зоне, но у Бертрана не получился быстрый бросок.
'8
Появился Логинов уже на льду, но москвичи продолжают кружить по зоне соперника.
'8
Марченко от синей линии бросил, Андронов на пятаке подставил клюшку, но шайба пошла за ворота «Сибири»!
'7
Капризов опасно с ходу бросал с ползоны — Красиков на месте! А затем уже Нестеров издали пальнул — безрезультатно.
'6
Первое удаление в матче. Логинов ударил Телегина клюшкой — малый штраф. Большинство ЦСКА.
'5
Ещё один дальний бросок Пашнина, но на этот раз шайба до сибирских ворот не долетела.
'4
«Сибирь» в позиционной атаке побывала, пусть острого момента у ворот создано не было, но контроль шайбы в чужой зоне — это тоже плюс для гостей.
'3
Шаров своим броском проверил Сорокина — уверенно сыграл голкипер москвичей. В ответ хозяева пробросились.
'2
Выиграли «армейцы» вбрасывание в чужой зоне, скидка шайбы на синюю линию, а оттуда Пашнин зарядил в касание — ловушкой вратарь сыграл надёжно.
'1
Капризов первый бросок в створ гостей нанёс — Красиков сконцентрирован с первых секунд встречи.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за новосибирцами.
'0
Илья Сорокин против Алексея Красикова — вратарское противостояние нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.