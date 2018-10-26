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Сражение в Риге: СКА бьется с «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Динамо Р» — СКА

Рижское «Динамо» на своем льду принимает петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26 октября 19:30   |  Матч не начался
Динамо Р
Динамо Р
СКА
СКА
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи: Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
Подробная статистика матча
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Тимур Билялов против Игоря Шестёркина — вратарская дуэль предстоящей игры.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Рига) — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.