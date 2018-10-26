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Тимур Билялов против Игоря Шестёркина — вратарская дуэль предстоящей игры.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Рига) — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.