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Сломить джокера: «Спартак» обыгрывает «Йокерит». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Йокерит» — «Спартак»

«Йокерит» в Таллине принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26 октября 18:30   |  перерыв
Йокерит
Йокерит
1:3
Спартак
Спартак
1:3
Стадион «Ледовый холл Тондираба», Таллин | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Сергей Юдаков  (Москва, Россия)
Лепистё2'
1:2О'Нилл
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Максвелл
0:2Кутейкин
Шашков2'
1:3Хохлачёв
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Перерыв! 3:1 в пользу «Спартака» после 20 минут. Отличный отрезок для гостей — москвичи трижды наказали соперника за ошибки в обороне, а был ещё не засчитанный гол Карсумса. Посмотрим, что придумают финны после перерыва.
'19
Ещё момент у «Спартака»! Ганзл выиграл забег на скорость у защитника, под углом выкатился на ворота, но бросил во вратаря!
'18
Филатов выбрался на свободное пространство и бросил с левого края — Запольски забрал шайбу в ловушку.
'17
По броскам в створ преимущество у «Йокерита» — 10:8.
'16
ГОЛ! Спартаковцы совершили перехват и выкатились два в два! Лисин сделал передачу на дальнюю штангу, а Хохлачёв послал шайбу в сетку!
'15
Лепистё подключился к атаке и с ползоны послал шайбу выше перекладины.
'14
ГОЛ! Финны разыграли комбинацию по правому флангу, О'Нилл показал ложный замах, а сам с кистей послал шайбу в дальний угол!
'14
Удаление у «Спартака», Шашков за выброс шайбы получил малый штраф.
'12
Вернулся на лёд Лепистё. В полных составах продолжается игра.
'11
Забили спартаковцы, но арбитр после повтора отменил взятие ворот! Хохлачёв набросил с правого края, и шайба после рикошета от конька Карсумса влетела в сетку ворот.
'10
Удаление у «Йокерита». Лепистё в средней зоне заплёл ноги Лещенко.
'10
Мозес! На скорости вошёл в зону и бросил из-под защитника — Беспалов всё видел.
'9
ГОЛ! Спартаковцы убежали в контратаку, Хохлачёв вошёл в зону по левому флангу и сделал скидку на Кутейкина, который мощнейшим броском вколотил шайбу в угол ворот!
'8
Финны провели позиционную атаку, Йормакка резко сместился к центру, но спартаковцы помешали сопернику бросить по воротам.
'7
Финны совершили перехват в чужой зоне, Пильстрём прорвался по флангу и бросил в дальний угол — Беспалов забрал шайбу в ловушку.
'6
Йеспер Йенсен подобрал отскок у борта и зарядил в ближний угол — Беспалов прижал шайбу ко льду.
'5
ГОЛ! Косов разогнал атаку москвичей, Карсумс бросил с ползоны, шайба после рикошета отскочила к Максвеллу, который с острого угла поразил ворота «Йокерита»!
'4
Момент у «Йокерита»! Антилла набрал скорость, по центру влетел в зону и бросил в ближний угол — шайба попала в штангу и отскочила в сторону!
'3
Сегодняшний матч проходит в Таллине. На трибунах хорошая поддержка болельщиков, много спартаковцев.
'2
Йенсен убежал от двух соперников, сместился на правый край, развернулся и бросил по воротам — Беспалов среагировал.
'1
Лепистё сделал длинную передачу вперёд — О'Нилл поторопился и залез в офсайд, а мог выкатиться один на один с Беспаловым.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Стартовые вратари: Райан Заполски — Никита Беспалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Йокерит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.