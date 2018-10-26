'20

Перерыв! 3:1 в пользу «Спартака» после 20 минут. Отличный отрезок для гостей — москвичи трижды наказали соперника за ошибки в обороне, а был ещё не засчитанный гол Карсумса. Посмотрим, что придумают финны после перерыва.