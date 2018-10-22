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Спартак Динамо М

Это Москва: «Спартак» играет с «Динамо» на льду ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Динамо»

Московский «Спартак» принимает столичное «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходит на арене ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
22 октября 19:30   |  2 период
Спартак
Спартак
1:1
Динамо М
Динамо М
1:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Кутейкин2'
1:1Филатов
Осипов2'
Осипов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Койвисто
Волков2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Весёлые две минуты — шансы забить были у обеих команд. В полных составах продолжается игра.
'25
Опасно! Никонцев в меньшинстве убежал один на один, но не сумел переиграть Бочарова в ближнем бою.
'25
Момент! Шипачёв сделал перевод на левый край, Кагарлицкий и убойной позиции не попал по полупустым воротам!
'24
Удаление у «Спартака». Осипов у борта не по правилам атаковал Петунина.
'23
Осипов от синей линии набросил на пятак, Лисин выиграл борьбу перед воротами, но не сумел добить шайбу.
'22
Два в два выкатились динамовцы, Индрашис с пятака бросил во вратаря, а Брюквин после добивания не попал в дальний угол!
'21
«Спартак» в полном составе.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период, команды обменялись шайбами Койвисто и Филатова. Игра шла почти без остановок, команды много атаковали. Скоро продолжим!
'20
Момент у «Динамо»! Макаров атаковал в упор после скидки Кагарлицкого — Гудачек спас команду.
'19
Удаление у «Спартака». Осипов получил малый штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'19
ГОЛ! Бочаров справился с дальним броском Калинина. Карсумс подобрал отскок и сделал передачу на пятак, а Филатов в касание переправил шайбу в дальний угол!
'18
Мозер сыграл на перехвате и вывел шайбу из зоны. Первую минуту уверенно провели динамовцы в меньшинстве.
'17
Удаление у «Динамо». Волков ударил коленом Хохлачёва.
'17
ГОЛ! Классно разыграли динамовцы! Шипачёв от борта сделал перевод в центр на Вишневского, тот сделал передачу дальше на Койвисто, который зарядил точно в девятку!
'16
Зубов сместился к центру и бросил из-под защитника — Бочаров всё контролировал.
'15
Ганзл приложился из круга вбрасывания — шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'14
8:6 по броскам в пользу «Динамо». Хорошие скорости, много моментов создали команды.
'13
Воронин получил болезненный удар и упал на лёд. Пауза возникла, с трудом спартаковец добрался до скамейки.
'12
Кутейкин с левого края прострелил вдоль ворот! Никонцев из убойной позиции не попал по шайбе.
'11
Борьба возникла перед воротами динамовцев, Лисину с пятака не удалось протолкнуть шайбу мимо Бочарова.
'10
Кутейкин щёлкнул из средней зоны! Бочаров выставил щиток и отразил шайбу в сторону.
'9
Отбились красно-белые. Вернулся на лёд Кутейкин.
'9
Гудачек справился с дальним выстрелом Никулина, шайба выскочила на пятак, но Волкову не удалось добить.
'8
Опасно! Кагарлицкий ушёл за ворота и прострелил в центр на Макарова, который с трёх метров бросил в упор — Гудачек потащил!
'7
Удаление у «Спартака». Кутейкин сзади прихватил рвавшегося в атаку Петунина.
'6
Никулин щёлкнул от синей линии и попал в ногу Индрашису. Удалось спартаковцам вывести шайбу из зоны.
'5
Калинин подключился к атаке и на пятаке подставил клюшку под наброс Зубова! Бочаров переместился и отразил шайбу.
'4
Быстрая атака прошла у «Динамо». Индрашис получил передачу на ход, вошёл в зону и зарядил по центру — Гудачек среагировал!
'3
Кагарлицкий с левого края вошёл в зону, развернулся и сделал передачу в центр на Никулина, тот бросил низом — Гудачек забрал шайбу.
'2
Кулёмин продавил защитника и несильно бросил с острого угла — Гудачек на месте.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Иван Бочаров.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.