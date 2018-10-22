- 243628 просмотров Родители Рослякова до сих пор не обращались за его телом в Керчи
- 142716 просмотров Британия поддержала решение США выйти из договора РСМД
- 135433 просмотра Под Киевом в ДТП погибла звезда украинского юмористического шоу
- 99863 просмотра «Зенит» проиграл «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России
- 96199 просмотров Поможет ли двигатель ПД-14 самолету МС-21 стартовать на внешние рынки
- 95486 просмотров Что произойдет с экономикой России, если она полностью откажется от доллара
- 90851 просмотр Зачем Росляков перед бойней сжег свои фотографии и Библию
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'25
Весёлые две минуты — шансы забить были у обеих команд. В полных составах продолжается игра.
'25
Опасно! Никонцев в меньшинстве убежал один на один, но не сумел переиграть Бочарова в ближнем бою.
'25
Момент! Шипачёв сделал перевод на левый край, Кагарлицкий и убойной позиции не попал по полупустым воротам!
'24
'23
Осипов от синей линии набросил на пятак, Лисин выиграл борьбу перед воротами, но не сумел добить шайбу.
'22
Два в два выкатились динамовцы, Индрашис с пятака бросил во вратаря, а Брюквин после добивания не попал в дальний угол!
'21
«Спартак» в полном составе.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период, команды обменялись шайбами Койвисто и Филатова. Игра шла почти без остановок, команды много атаковали. Скоро продолжим!
'20
Момент у «Динамо»! Макаров атаковал в упор после скидки Кагарлицкого — Гудачек спас команду.
'19
'19
'18
Мозер сыграл на перехвате и вывел шайбу из зоны. Первую минуту уверенно провели динамовцы в меньшинстве.
'17
'17
'16
Зубов сместился к центру и бросил из-под защитника — Бочаров всё контролировал.
'15
Ганзл приложился из круга вбрасывания — шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'14
8:6 по броскам в пользу «Динамо». Хорошие скорости, много моментов создали команды.
'13
Воронин получил болезненный удар и упал на лёд. Пауза возникла, с трудом спартаковец добрался до скамейки.
'12
Кутейкин с левого края прострелил вдоль ворот! Никонцев из убойной позиции не попал по шайбе.
'11
Борьба возникла перед воротами динамовцев, Лисину с пятака не удалось протолкнуть шайбу мимо Бочарова.
'10
Кутейкин щёлкнул из средней зоны! Бочаров выставил щиток и отразил шайбу в сторону.
'9
Отбились красно-белые. Вернулся на лёд Кутейкин.
'9
Гудачек справился с дальним выстрелом Никулина, шайба выскочила на пятак, но Волкову не удалось добить.
'8
Опасно! Кагарлицкий ушёл за ворота и прострелил в центр на Макарова, который с трёх метров бросил в упор — Гудачек потащил!
'7
'6
Никулин щёлкнул от синей линии и попал в ногу Индрашису. Удалось спартаковцам вывести шайбу из зоны.
'5
Калинин подключился к атаке и на пятаке подставил клюшку под наброс Зубова! Бочаров переместился и отразил шайбу.
'4
Быстрая атака прошла у «Динамо». Индрашис получил передачу на ход, вошёл в зону и зарядил по центру — Гудачек среагировал!
'3
Кагарлицкий с левого края вошёл в зону, развернулся и сделал передачу в центр на Никулина, тот бросил низом — Гудачек забрал шайбу.
'2
Кулёмин продавил защитника и несильно бросил с острого угла — Гудачек на месте.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Иван Бочаров.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.