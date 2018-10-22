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Трансляция
С конца
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'40
Второй период матча завершён! По-прежнему «баранки» на табло. Перерыв.
'40
Метсола важную паузу в игре делает для своей команды после броска Петрова!
'39
И третье большинство в матче омичи не использовали.
'38
Жарков перехватил шайбу и выбросил её от своих ворот. Пока «ястребы» в большинстве выглядят пассивно.
'37
'37
Умарк после грубой потери омичами шайбы в своей зоне бросил с кистей и попал в штангу!
'36
«Авангард» с игровым преимуществом действует на площадке. Тяжело сейчас «Салавату» даётся выход из своей зоны.
'35
Покка бросал, Михеев старался подправить с пятака — шайба прошла рядом со штангой ворот хозяев!
'34
Широков не попал по шайбе при попытке пальнуть от синей линии. А уфимцы вновь совершили проброс.
'33
«Салават Юлаев» долгую оборону вёл, пришлось хозяевам проброситься.
'32
Хартикайнен потерял шайбу на чужой синей линии, Петров её подхватил и организовал контратаку два в одного, но пас у Кирилла на дальнюю штангу не прошёл — Тему сам же исправил свою ошибку.
'31
Солодухин своим броском угрожал воротам «Авангарда» — щитком Бобков шайбу парировал.
'30
Зернов через подкидку отдавал шайбу на дальнюю штангу ворот Уфы, но Манукян под бросок не подстроился!
'29
«Авангард» активную смену в зоне соперника провёл, что вынудило «Салават Юлаев» проброситься.
'28
Михеев от левого борта сместился в центр, на пятак выбрался, но шайба досталась голкиперу.
'27
Широков выходил на хорошую позицию для броска, но успели уфимские защитники помешать омичу щелкнуть по воротам.
'26
Тальбо с ползоны с кистей резко бросил — Метсола ловушкой шайбу зафиксировал!
'26
Омичи в своей атаке погоняли шайбу по бортам, не создав момента у ворот.
'25
Умарк выкатился «один в ноль», старался изящно Линус шайбу перекинуть за спину вратарю, но тот её смахнул блином!
'24
Теперь уже «Авангард» затяжную атаку провёл. Щелчок Верстига с ползоны был блокирован.
'23
После длительной атаки «Салавата» Бобков шайбу прижал ловушкой после попыток Хохрякова с пятака бросить.
'22
Здорово уфимцы разыгрывали комбинацию в зоне соперника, но последний пас под бросок Умарку был прерван!
'21
Второй период игры начался!
'20
Прозвучала сирена! Первый период матча завершён! Пока нули на табло. Перерыв.
'20
Тальбо без замаха бросал низом в ближний угол ворот — мимо.
'19
Кадейкин от правого борта с разворота бросил — Бобков у штанги шайбу прижал.
'18
«Авангард» последние смены проводит в позиционных атаках. Тальбо несильно бросил — ловушка вратаря шайбу приняла.
'17
Медведев зарядил почти от синей линии — перекладина!
'17
Кошелев в ближний угол ворот бросал — Метсола там и располагался.
'16
Мартынов с ходу бросал от синей линии, но шайба до ворот не долетела, попав в уфимского защитника.
'15
Фёдоров шайбу принял в зоне соперника, а со второго касания зарядил по воротам — Бобков на месте.
'14
Манукян выбирался на чужой пятак, но свободного пространства для броска не предоставилось.
'13
И второе численное преимущество «Авангард» не реализовал. Игра в равных составах.
'12
Верстиг броском с кистей проверял стража ворот хозяев — тот в порядке.
'12
Михеев ускорился, докатил до ворот, бросок под острым углом не стал сложным для Метсолы.
'11
'11
Широков здорово в обороне отработал, не позволив Кадейкину бросить от правого круга вбрасывания.
'10
Семёнов в позиционной атаке «Салавата» набросил от синей линии на пятак — шайба без лишних касаний ушла за ворота.
'9
Застряла шайба у синей линии хозяев, а после этого гости залезли в офсайд.
'8
Кугрышев у лицевого борта покружился с шайбой, но не нашёл возможности сделать передачу на пятак.
'7
Манукян подобрал шайбу на чужом пятаке и резко бросил — перекладина ворот сыграла за «юлаевцев»!
'6
Разведены руки арбитра в стороны — гола нет! Была блокировка голкипера.
'6
Тренерский запрос «Авангарда». Судьи будут изучать видеопросмотр голевого момента. Была ли помеха вратарю?
'6
Забивает «Салават Юлаев»! Ткачёв вылез на гостевой пятак и бросил по воротам, Бобков шайбу отбил, но не удержал, а Основин добавил в цель уже в падении!
'5
Первая пятиминутка встречи позади. Пока без заброшенных шайб и героических спасений от вратарей.
'4
В полном составе уфимцы. Без проблем хозяева провели две минуты игры в меньшинстве.
'3
Пока «ястребы» свои полёты в зону соперника не могут использовать.
'2
'2
Емелин бросал от левого борта, Манукян закрывала обзор вратарю, но шайба в створ ворот «Салавата» не зашла.
'1
Стартовое вбрасывание в матче произведено!
'0
Юха Метсола против Игоря Бобкова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.