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КХЛ. СКА переворачивает матч с «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ СКА — «Динамо»

Санкт-петербургский СКА принимает в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
18 октября 19:30   |  3 период
СКА
СКА
3:1
Динамо М
Динамо М
1:1, 2:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Сергей Гусев  (Серов, Россия)
1:1Гусев
Дергачёв2'
2:1Дергачёв
Якупов2'
Прохоркин2'
3:1Херсли
Токранов2'
Токранов2'
Плотников2'
Плотников2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Мозер
Миронов2'
Волков2'
Миронов2'
Никулин2'
Кулёмин2'
Шипачёв2'
командный штраф2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'41
Третий период игры начался! Ещё 46 секунд гостевого большинства.
'40
Вторые двадцать минут игры истекли! СКА провёл мощнее этот отрезок матча, что и вылилось в две заброшенные шайбы — 3:1 на табло.
'40
Вишневский и Никулин бросали по воротам — минимальные промахи! Четвёртый полевой игрок у СКА уже на льду.
'39
Плотников подножку сделал, судья сразу же поднял руку — удаление для «армейца».
'39
Нужна игра гостям в зоне соперника, но пока с этим компонентом большие проблемы.
'38
Токранов удалён за удар коленом. Важное большинство для «Динамо» впереди.
'37
Что-то в атаке пробует «Динамо» придумать, но пока без проверки Хелльберга.
'36
ГОЛ! Передача Дацюка под бросок Херсли на правый круг вбрасывания, шайба после мощнейшего выстрела Патрика едва сетку ворот не порвала!
'36
Ерёменко хорош в створе после броска Белова в касание! В формате «5 на 3» продолжается игра!
'35
Задержка игры со стороны «Динамо» — это еще две минуты штрафа. Кагарлицкий будет отбывать командное удаление.
'34
Кручинин не был готов к передаче Барабанова к дальней штанге, а угол ворот был уже открыт!
'33
Шипачёв попал клюшкой по лицу Гусеву — две минуты отдыха на скамейке штрафников выписано игроку «Динамо».
'32
Ещё одна потасовка на льду. Прохоркин с Мироновым решили вступить в кулачный бой — повод для удалений за грубость. А Кулёмин наказан за подножку — тоже путёвка на лавку для плохих парней.
'32
Уже после остановки встречи на пятаке Якупов и Никулин сцепились. По две минуты штрафа за грубость каждому выписано.
'31
Бывальцев броском с кистей метил в дальний угол ворот «Динамо» — немного неточно.
'30
Середина основного времени матча. СКА после перерыва заметно добавил в движении.
'29
Кагарлицкий вывел Тарасова на бросок по центру зоны, но щелчок по воротам после обработки был блокирован.
'28
Ерёменко не позволил Прохоркину отличиться после атаки с близкого расстояния!
'27
Кузьменко резким виражом из-за ворот старался завернуть шайбу в уголок створа — Ерёменко успел переместиться!
'26
Проход Якупова к воротам «Динамо» завершился падением Наиля на лёд — судьи никак не отреагировали.
'25
ГОЛ! Здорово сработал Дергачёв на добивании с пятака, послав шайбу низом в ворота!
'24
Не зашла шайба в московскую цель после двух бросков Якупова с пятака! Сначала потащил Ерёменко, а добивание получилось мимо ворот!
'23
«Динамо» выходит вперёд, но только по удалениям. Волков в штрафном боксе.
'23
Круглов от синей линии мощно пальнул по воротам — Хелльберг на месте.
'22
Гусев не смог исполнить передачу на гостевой пятак — шайба попала в сетку с внешней стороны ворот.
'22
Ловушка Ерёменко шайбу забрала после наброса Херсли от правого борта и рикошета от клюшки динамовского защитника.
'21
Гавриков вернулся на лавку. Всё в порядке с «армейским» защитником.
'21
Вторая двадцатиминутка встречи стартовала!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Обменялись команды заброшенными шайбами в первом периоде — 1:1 на табло.
'20
Гусев с ползоны бросал из-под защитника — небольшой промах!
'19
В полном составе СКА.
'19
Вишневский и Никулин заряжали от синей линии — безуспешно для гостей.
'18
Пока не удаётся у москвичей закрепиться в зоне соперника.
'17
Дергачёв получил малый скамеечный штраф за грубость. Первое численное преимущество для «Динамо» в игре.
'17
Кузьменко выехал из-за ворот, развернулся и бросил с кистей — точно во вратаря!
'16
Гавриков пошёл в раздевалку с доктором. После столкновения с Кулёминым получил повреждение защитник СКА.
'15
Ерёменко надёжен после броска от синей линии. Никаких помех у вратаря «Динамо» не было.
'15
Гавриков не позволил Брюквину выбраться на «армейские» ворота, а уже передача на пятак не получила адресата.
'14
Шипачёв выкатился «один в ноль», но переиграть Хелльберга не смог!
'13
В полном составе «Динамо»! Пытались питерцы на гостевом пятаке навязать борьбу за шайбу, но всё закончилось на голкипере.
'13
Барабанов не угадал с отскоком шайбы от щитка Ерёменко после щелчка от синей линии.
'12
Вхолостую прошла первая минута игры в неравных составах для хозяев.
'11
Миронов удалён у бело-голубых за подножку. Первое большинство в матче в пользу СКА.
'10
ГОЛ! Потеряли москвичи шайбу на своей синей линии, Якупов сразу же отпасовал на пятак, а там уже Гусев с неудобной руки послал шайбу под щитками вратаря!
'9
Бывальцев дежурил на чужом пятаке, но подправить шайбу в ворота после наброса не удалось.
'8
Херсли начинает пристреливаться! Мощный бросок шведского защитника издали — безрезультатно.
'7
Уверенно «армейцы» контролируют шайбу. Прохоркин бросал из-под защитника — блокирована попытка.
'6
Токранов после паузы бросил по воротам с ползоны — шайба пошла выше ворот!
'5
СКА начинает более чисто забираться в зону соперника, чего не было видно в первых сменах.
'4
Кузьменко на дальней штанге ворот «Динамо» пытался протолкнуть шайбу под щитком Ерёменко — не получилось!
'3
Не удалось Кетову обработать шайбу на синей линии гостей — офсайд.
'2
ГОЛ! Выиграли динамовцы вбрасывание в чужой зоне, а далее Мозер развернулся и бросил из круга точно в ближний верхний угол ворот!
'1
Матч начался!
'0
Магнус Хелльберг против Александра Ерёменко — такова вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.