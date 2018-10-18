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Трансляция
С конца
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'41
Третий период игры начался! Ещё 46 секунд гостевого большинства.
'40
Вторые двадцать минут игры истекли! СКА провёл мощнее этот отрезок матча, что и вылилось в две заброшенные шайбы — 3:1 на табло.
'40
Вишневский и Никулин бросали по воротам — минимальные промахи! Четвёртый полевой игрок у СКА уже на льду.
'39
'39
Нужна игра гостям в зоне соперника, но пока с этим компонентом большие проблемы.
'38
'37
Что-то в атаке пробует «Динамо» придумать, но пока без проверки Хелльберга.
'36
'36
Ерёменко хорош в створе после броска Белова в касание! В формате «5 на 3» продолжается игра!
'35
'34
Кручинин не был готов к передаче Барабанова к дальней штанге, а угол ворот был уже открыт!
'33
'32
'32
'31
Бывальцев броском с кистей метил в дальний угол ворот «Динамо» — немного неточно.
'30
Середина основного времени матча. СКА после перерыва заметно добавил в движении.
'29
Кагарлицкий вывел Тарасова на бросок по центру зоны, но щелчок по воротам после обработки был блокирован.
'28
Ерёменко не позволил Прохоркину отличиться после атаки с близкого расстояния!
'27
Кузьменко резким виражом из-за ворот старался завернуть шайбу в уголок створа — Ерёменко успел переместиться!
'26
Проход Якупова к воротам «Динамо» завершился падением Наиля на лёд — судьи никак не отреагировали.
'25
'24
Не зашла шайба в московскую цель после двух бросков Якупова с пятака! Сначала потащил Ерёменко, а добивание получилось мимо ворот!
'23
'23
Круглов от синей линии мощно пальнул по воротам — Хелльберг на месте.
'22
Гусев не смог исполнить передачу на гостевой пятак — шайба попала в сетку с внешней стороны ворот.
'22
Ловушка Ерёменко шайбу забрала после наброса Херсли от правого борта и рикошета от клюшки динамовского защитника.
'21
Гавриков вернулся на лавку. Всё в порядке с «армейским» защитником.
'21
Вторая двадцатиминутка встречи стартовала!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Обменялись команды заброшенными шайбами в первом периоде — 1:1 на табло.
'20
Гусев с ползоны бросал из-под защитника — небольшой промах!
'19
В полном составе СКА.
'19
Вишневский и Никулин заряжали от синей линии — безуспешно для гостей.
'18
Пока не удаётся у москвичей закрепиться в зоне соперника.
'17
'17
Кузьменко выехал из-за ворот, развернулся и бросил с кистей — точно во вратаря!
'16
Гавриков пошёл в раздевалку с доктором. После столкновения с Кулёминым получил повреждение защитник СКА.
'15
Ерёменко надёжен после броска от синей линии. Никаких помех у вратаря «Динамо» не было.
'15
Гавриков не позволил Брюквину выбраться на «армейские» ворота, а уже передача на пятак не получила адресата.
'14
Шипачёв выкатился «один в ноль», но переиграть Хелльберга не смог!
'13
В полном составе «Динамо»! Пытались питерцы на гостевом пятаке навязать борьбу за шайбу, но всё закончилось на голкипере.
'13
Барабанов не угадал с отскоком шайбы от щитка Ерёменко после щелчка от синей линии.
'12
Вхолостую прошла первая минута игры в неравных составах для хозяев.
'11
'10
'9
Бывальцев дежурил на чужом пятаке, но подправить шайбу в ворота после наброса не удалось.
'8
Херсли начинает пристреливаться! Мощный бросок шведского защитника издали — безрезультатно.
'7
Уверенно «армейцы» контролируют шайбу. Прохоркин бросал из-под защитника — блокирована попытка.
'6
Токранов после паузы бросил по воротам с ползоны — шайба пошла выше ворот!
'5
СКА начинает более чисто забираться в зону соперника, чего не было видно в первых сменах.
'4
Кузьменко на дальней штанге ворот «Динамо» пытался протолкнуть шайбу под щитком Ерёменко — не получилось!
'3
Не удалось Кетову обработать шайбу на синей линии гостей — офсайд.
'2
'1
Матч начался!
'0
Магнус Хелльберг против Александра Ерёменко — такова вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.